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Вислання 400 офіцерів російської розвідки вдвічі знизило шпигунські можливості РФ у Європі, - розвідка Британії

шпигун

У Великій Британії вважають, що Росія "наполовину" втратила здатність шпигувати в Європі після висилки понад 400 співробітників російської розвідки з європейських міст.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив глава Служби зовнішньої розвідки Великої Британії Річард Мур.

За словами Мура, після того, як Росія вторглася в Україну в лютому, європейські країни видворили "400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям".

"І ми вважаємо, що це, ймовірно, вдвічі знизило їхню здатність займатися шпигунством на користь Росії в Європі", - сказав Мур.

Кілька російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувалися під звичайних цивільних, також були викриті та заарештовані продовж останніх місяців, додав він.

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Автор: 

Велика Британія (5576) Європа (1808) розвідка (3858) росія (65129) шпигунство (990)


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Топ коментарі
+10
кожен москаль в Европі- метастаза руского мира
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22.07.2022 07:18
+7
Кожен лапатний дипломат-то шпигун...
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22.07.2022 07:08
+6
так треба вислати ще ті 400 що залишилися і буде 100 відсотків
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22.07.2022 07:12
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Кожен лапатний дипломат-то шпигун...
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22.07.2022 07:08 Відповісти
Ніяк не можу второпати чому з росіянами в усьому світі носяться як дурень з писаною торбою. По своїй суті у ході ведення війни проти України росіяни показали себе як справжні 100% гої. Тобто це як вказано в ШУЛХАН АРУХ сотворіння Божі зовні схожі на людей та абсолютно з відсутньою душею. Вони гірші за худобу, бо з худоби можна отримати шкіру, шерсть, мясо. А з гоя нічого окрім шкоди, що вони самі й доказали
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22.07.2022 07:20 Відповісти
Україна буде теж їх висилати? Чи не на часі?
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22.07.2022 08:53 Відповісти
так треба вислати ще ті 400 що залишилися і буде 100 відсотків
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22.07.2022 07:12 Відповісти
Тоді доведеться розривати дипломатичні стосунки.
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22.07.2022 07:32 Відповісти
залишити когось для ширми
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22.07.2022 07:53 Відповісти
If they all were killed instead, the spy activities would've been diminished exponentially.
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22.07.2022 07:13 Відповісти
В Україні "офіцерів" мабуть не менше ніж 400. Вони зазвичай не схожі на Штірліца.
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22.07.2022 07:15 Відповісти
кожен москаль в Европі- метастаза руского мира
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22.07.2022 07:18 Відповісти
Отож! Вони ******* одночасно сите і красиве життя в Європі і роблять усе щоб привести туди "русский мир" який це життя знищить!
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22.07.2022 07:22 Відповісти
При Zеленському рашистські шпигуни почувають себе в Україні хозяєвами країни. Вони тут роблять, що хочуть і ніхто з них не несе відповідальності за свою діяльність
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22.07.2022 07:32 Відповісти
что значит выслали - в плен нужно брать и обменять хотя бы на своих которых в Азовстале в плен взяли эта тварь ммщик расстрелять грозиться если их на медведчука не обменяют
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22.07.2022 07:49 Відповісти
віина шпіонів -- в кого соображалка луче работає
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22.07.2022 08:26 Відповісти
Пройшов перехід "прав і обязанностей" з ФСБ до шпільових чобіт. Бо в ФСБ всі виявились нікчемами і їх не шкода. Всі ходи в платежах корисним ідіотам політикам цілком в руках самого царя. А агентурна робота в полі належить віднедавна ГРУ.
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22.07.2022 09:29 Відповісти
 
 