Вислання 400 офіцерів російської розвідки вдвічі знизило шпигунські можливості РФ у Європі, - розвідка Британії
У Великій Британії вважають, що Росія "наполовину" втратила здатність шпигувати в Європі після висилки понад 400 співробітників російської розвідки з європейських міст.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив глава Служби зовнішньої розвідки Великої Британії Річард Мур.
За словами Мура, після того, як Росія вторглася в Україну в лютому, європейські країни видворили "400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям".
"І ми вважаємо, що це, ймовірно, вдвічі знизило їхню здатність займатися шпигунством на користь Росії в Європі", - сказав Мур.
Кілька російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувалися під звичайних цивільних, також були викриті та заарештовані продовж останніх місяців, додав він.
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