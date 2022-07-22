Вислання 400 офіцерів російської розвідки вдвічі знизило шпигунські можливості РФ у Європі, - розвідка Британії

У Великій Британії вважають, що Росія "наполовину" втратила здатність шпигувати в Європі після висилки понад 400 співробітників російської розвідки з європейських міст.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив глава Служби зовнішньої розвідки Великої Британії Річард Мур.

За словами Мура, після того, як Росія вторглася в Україну в лютому, європейські країни видворили "400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям".

"І ми вважаємо, що це, ймовірно, вдвічі знизило їхню здатність займатися шпигунством на користь Росії в Європі", - сказав Мур.

Кілька російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувалися під звичайних цивільних, також були викриті та заарештовані продовж останніх місяців, додав він.

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