Глава комітету Бундестагу з оборони Штрак-Циммерман виступила за пряме постачання зброї Україні

Німеччині слід відмовитися від так званих кругових постачань важких озброєнь Україні і почати поставляти такі озброєння безпосередньо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила глава комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

До цього комітет Бундестагу з оборони закликав канцлера якомога швидше скликати "Національну конференцію щодо України", щоб узгодити подальші дії з метою допомоги Україні. У ній мають взяти участь представники уряду, збройних сил, промисловості та профспілок.

"Ми маємо знайти в собі мужність визнати, що кругові постачання працюють не так, як ми собі уявляли, і відповідно маємо замість них перейти до прямого постачання", - заявила Штрак-Циммерман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система ППО IRIS-T для України буде готова наприкінці літа, - глава МЗС Німеччини Бербок