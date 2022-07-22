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Глава комітету Бундестагу з оборони Штрак-Циммерман виступила за пряме постачання зброї Україні

німеччина

Німеччині слід відмовитися від так званих кругових постачань важких озброєнь Україні і почати поставляти такі озброєння безпосередньо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила глава комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

До цього комітет Бундестагу з оборони закликав канцлера якомога швидше скликати "Національну конференцію щодо України", щоб узгодити подальші дії з метою допомоги Україні. У ній мають взяти участь представники уряду, збройних сил, промисловості та профспілок.

"Ми маємо знайти в собі мужність визнати, що кругові постачання працюють не так, як ми собі уявляли, і відповідно маємо замість них перейти до прямого постачання", - заявила Штрак-Циммерман.

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Автор: 

Німеччина (7350) зброя (7461) Бундестаг (195)


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Топ коментарі
+9
о оце наша тьотка
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22.07.2022 07:45
+5
Правильно. Мы найдём применение для всего оружия, что немцы нам дадут
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22.07.2022 07:53
+4
Шольц-твій вихід...
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22.07.2022 07:46
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о оце наша тьотка
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22.07.2022 07:45 Відповісти
Це наша фрау,ваші так і не чешуться з своєю оборонкою. О забула,ваша тьотка за ваші гроші круїзи проводить і досягнення з призначенням орків орками собі приписує
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22.07.2022 08:10 Відповісти
Головне щоб важку зброю постачали, а там нехай і з чортами хороводи водить.
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22.07.2022 08:13 Відповісти
сейчас вылетает колбаса ....и опять только обещания и капля поставки
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22.07.2022 09:04 Відповісти
Шольц-твій вихід...
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22.07.2022 07:46 Відповісти
З кута немає виходу, якщо стоїш не в тому напрямку.
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22.07.2022 08:14 Відповісти
я також за це виступаю, з початку війни, але що змінює?
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22.07.2022 07:48 Відповісти
Ти ж не глава комітету з оборони? А, взагалі, хто ти, Іван?
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22.07.2022 07:52 Відповісти
Реєстрація 21 липня 2022.
А ти хто такий?
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22.07.2022 08:10 Відповісти
Ще й який голова комітету. Тільки по місцю проживання.
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22.07.2022 08:26 Відповісти
а пагаварить?
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22.07.2022 08:06 Відповісти
Правильно. Мы найдём применение для всего оружия, что немцы нам дадут
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22.07.2022 07:53 Відповісти
имитация включеных мозгов?
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22.07.2022 08:01 Відповісти
 
 