Глава комітету Бундестагу з оборони Штрак-Циммерман виступила за пряме постачання зброї Україні
Німеччині слід відмовитися від так званих кругових постачань важких озброєнь Україні і почати поставляти такі озброєння безпосередньо.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила глава комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.
До цього комітет Бундестагу з оборони закликав канцлера якомога швидше скликати "Національну конференцію щодо України", щоб узгодити подальші дії з метою допомоги Україні. У ній мають взяти участь представники уряду, збройних сил, промисловості та профспілок.
"Ми маємо знайти в собі мужність визнати, що кругові постачання працюють не так, як ми собі уявляли, і відповідно маємо замість них перейти до прямого постачання", - заявила Штрак-Циммерман.
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