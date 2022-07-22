358 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 683 - поранені, - Офіс генпрокурора
Понад 1041 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 22 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 683.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 54, Запорізькій - 40", - йдеться у повідомленні.
За даними ювенальних прокурорів, стало відомо ще про двох хлопчиків 13 та 14 років, які отримали поранення внаслідок обстрілу ворогом 20 липня м. Нікополя Дніпропетровської області.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.
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