358 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 683 - поранені, - Офіс генпрокурора

Понад 1041 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 22 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 683.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 54, Запорізькій - 40", - йдеться у повідомленні.

За даними ювенальних прокурорів, стало відомо ще про двох хлопчиків 13 та 14 років, які отримали поранення внаслідок обстрілу ворогом 20 липня м. Нікополя Дніпропетровської області.

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Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.