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358 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 683 - поранені, - Офіс генпрокурора

діти

Понад 1041 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 22 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 683.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 54, Запорізькій - 40", - йдеться у повідомленні.

За даними ювенальних прокурорів, стало відомо ще про двох хлопчиків 13 та 14 років, які отримали поранення внаслідок обстрілу ворогом 20 липня м. Нікополя Дніпропетровської області.

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Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

Автор: 

армія рф (17346) діти (5064) смерть (6746) вбивство (3088) воєнні злочини (1859) Офіс Генпрокурора (3248)


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Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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22.07.2022 10:33 Відповісти
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22.07.2022 10:43 Відповісти
 
 