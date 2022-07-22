Молдова не дозволила в'їзд на свою територію російським військам з Придністров'я
Після п'яти місяців повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Міністерство закордонних справ Молдови не дозволило в'їзд на територію своєї країни російським військовим.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив речник МЗС Молдови Даніель Воді.
"Ротація військовослужбовців у складі російського миротворчого контингенту здійснюється за механізмом, створеним для уникнення ризиків та забезпечення скоординованого переміщення особового складу контингенту", – зазначив він.
Йдеться про оперативну групу (ОГРО), що базується в Придністров'ї.
"На територію Молдови не були допущені офіцери так званого оперативного угруповання російських військ - незаконного формування на території нашої країни, яке порушує статус нейтралітету... у цьому контексті Міністерство закордонних справ і з питань європейської інтеграції повторює позицію влади Молдови щодо необхідності беззастережного відновлення процесу виведення російських військ і складів боєприпасів з нашої країни", – зазначив спікер відомства.
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Да, эрэфия надавила на Молдову экономически, а Запад развёл руками.
А я все не міг збагнути, як кацапські окупанти потрапляють у придністров'є!
Виявляється... через Молдову!