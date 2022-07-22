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Молдова не дозволила в'їзд на свою територію російським військам з Придністров'я

придністровя

Після п'яти місяців повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Міністерство закордонних справ Молдови не дозволило в'їзд на територію своєї країни російським військовим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив речник МЗС Молдови Даніель Воді.

"Ротація військовослужбовців у складі російського миротворчого контингенту здійснюється за механізмом, створеним для уникнення ризиків та забезпечення скоординованого переміщення особового складу контингенту", – зазначив він.

Йдеться про оперативну групу (ОГРО), що базується в Придністров'ї.

"На територію Молдови не були допущені офіцери так званого оперативного угруповання російських військ - незаконного формування на території нашої країни, яке порушує статус нейтралітету... у цьому контексті Міністерство закордонних справ і з питань європейської інтеграції повторює позицію влади Молдови щодо необхідності беззастережного відновлення процесу виведення російських військ і складів боєприпасів з нашої країни", – зазначив спікер відомства.

Також читайте: У невизнаному Придністров'ї чоловіків нав'язливо агітують підписувати контракти із ЗС РФ, - ГУР

Автор: 

армія рф (17346) Молдова (2070) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+21
Ви читали? Ротацію не дозволили і просять геть
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22.07.2022 08:50
+15
Та ще нічого не почалось. Кацапи будуть шаритись туди-сюди як цивільні особи. А от заборонити будь кому перетинати лінію розмежування конфлікту Молдова заборонила, о тоді б це було дієво...
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22.07.2022 08:52
+11
почалося...
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22.07.2022 08:47
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А хіба Придністров'я не територія Молдови???
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22.07.2022 08:43 Відповісти
Ви читали? Ротацію не дозволили і просять геть
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22.07.2022 08:50 Відповісти
це непризнана республіка типу ЛДНР, підконтрольні рфрії
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22.07.2022 10:01 Відповісти
почалося...
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22.07.2022 08:47 Відповісти
Та ще нічого не почалось. Кацапи будуть шаритись туди-сюди як цивільні особи. А от заборонити будь кому перетинати лінію розмежування конфлікту Молдова заборонила, о тоді б це було дієво...
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22.07.2022 08:52 Відповісти
Навряд. Швидше за все, перетин кордону в т.з. "ПНР", дозволений тільки громадянам молдови (в нас, з Кримом і ОРДЛО було аналогічно)
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22.07.2022 14:30 Відповісти
Молдова зважилася на спецоперацію?
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22.07.2022 08:50 Відповісти
ніколи там діло далі закликів не дійде, навіть якщо кацапи полізуть асвабаждать Кишинів.
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22.07.2022 09:05 Відповісти
Так тепер стало все на свої місця. Значить починаючи з 1990 року кацапня шарилась в придністровську клоаку через територію Молдови. Це всерівно якби кацапскі виродки потрапляли в Крим с території України після 2014-го.
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22.07.2022 08:50 Відповісти
через Україну теж провозили. І здається ,скандал був , при Зеленському знову почали.
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22.07.2022 08:57 Відповісти
З того часу Молдову "кинули" усі, даже Україна...
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22.07.2022 10:57 Відповісти
Женіть московского фюрера
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22.07.2022 08:51 Відповісти
молдавани обирають прорасєйського президента а ти кажеш гнати московського фюрера))) може запропонуєш бульбашні вигнати калхозенфюрера?)) споживай помірно, а ліпше йди на фронт захищати свою домівку від московського фюрера як писати тут свої обкурені заклики до молдаван...
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22.07.2022 09:01 Відповісти
Саме зараз у них не проросійська.
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22.07.2022 11:12 Відповісти
Ему бы в чемодан попасть, не говоря уже о более деликатном попадании,которое предполагает женитьба...
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22.07.2022 09:06 Відповісти
взьЕЗДА не будит...
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22.07.2022 08:52 Відповісти
Так вот оно что вылезло наружу. Оказывается раньше Молдова помогала проводить ротацию рашистских окупантов через свою территорию.
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22.07.2022 08:59 Відповісти
Напевне не безплатно. Корупція і в Молдові.
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22.07.2022 09:04 Відповісти
Сколько раз, тебя за последний месяц гнали с форума?Вчера последний раз)))(
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22.07.2022 09:13 Відповісти
а що? маленька Молдова раніше дуже боялася *********. А тепер теж боїться. але не дуже
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22.07.2022 09:14 Відповісти
И не только Молдова. Украина так же пропускала рашистов в приднестровье через свою территорию. Вот наверное сейчас за ето и расплачиваемся
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22.07.2022 09:16 Відповісти
они и сейчас ездят через Украину, ведь пмровцы купается же как то в Днестровском лимане
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22.07.2022 10:34 Відповісти
nu tam zhe bil dodon u vlasti
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22.07.2022 09:18 Відповісти
А это не было тайной. Портников говорил.
Да, эрэфия надавила на Молдову экономически, а Запад развёл руками.
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22.07.2022 10:08 Відповісти
я вот на фотографию смотрю у них каски действительно еще с союза уж очень они похожи на те что нам выдавил когда я срочку служил
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22.07.2022 09:07 Відповісти
Це якийсь сюрреалізм.
А я все не міг збагнути, як кацапські окупанти потрапляють у придністров'є!
Виявляється... через Молдову!
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22.07.2022 09:07 Відповісти
Вот и я чего то не понял... Ротация войск в Молдавии??? Если в Молдавии чево они там забыли, если же Приднестровье (тогда надои и писать Приднестровье, а то нефига не понятно) тода вроде как да. А до этого они как там "особовый склад" меняли??
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22.07.2022 09:19 Відповісти
Через Кишинёв и меняли.
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22.07.2022 10:11 Відповісти
А через Украiну не хочеш?Тiльки погони в карманах везуть...
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22.07.2022 10:08 Відповісти
Нунаканецта
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22.07.2022 09:33 Відповісти
У Придністров*ї заявили, що очікують на приєднання до рашкі згідно референдуму 2006 року. На фоні вивозу зерна, з розмінуванням портів, це якось дуже тривожно виглядає.
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22.07.2022 09:38 Відповісти
С помощью батута слабо ротацию провести?
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22.07.2022 10:00 Відповісти
так ООН из на йух уже давно послало миротворцев этих, что они там еще делают ???
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22.07.2022 10:01 Відповісти
дурні чи малохольні молдавани.... війська кацапів виводити, то є аксіома, а військові склади молдавські, ніяк не кацапські... повинні залишитись молдові. ще краще Одеському ВО.
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22.07.2022 10:04 Відповісти
теперь как робинзоны
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22.07.2022 10:37 Відповісти
 
 