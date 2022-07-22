Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 тис. осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1704 танки та 3920 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 22 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 39 000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 39000 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1704 (+0) од,

бойових броньованих машин - 3920 (+8) од,

артилерійських систем - 863 (+4) од,

РСЗВ - 251 (+0) од,

засоби ППО - 113 (+0) од,

літаків - 221 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),

крилаті ракети - 167 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,

спеціальна техніка - 72 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі ЗСУ.