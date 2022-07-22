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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 тис. осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1704 танки та 3920 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 22 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 39 000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 39000 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1704 (+0) од,

бойових броньованих машин - 3920 (+8) од,

артилерійських систем - 863 (+4) од,

РСЗВ  - 251 (+0) од,

засоби ППО  - 113 (+0) од,

літаків - 221 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),

крилаті ракети  - 167 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,

спеціальна техніка  - 72 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 тис. осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1704 танки та 3920 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі ЗСУ.

Автор: 

армія рф (17346) Генштаб ЗС (6565) ліквідація (3916) знищення (7221) техніка (1826) втрати (4395)


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Топ коментарі
+9
Їдуть на танках отряди Кадирова,
Постять відоси в "Tik Tok".
А наші хлоці стоять с "Джавелінами",
Лайкають через курок.
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22.07.2022 08:55
+5
Российська пропаганда:
- Вступайте в "батальйоны смерти"!
- А почему они называются "батальйоны смерти"? Такие "смертоносные"?
- Нет Просто у них смертность стопроцентная!
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22.07.2022 09:39
+4
Мені більше прохання чоловіка до Бутусова сподобалася. Написав,щоб забрали з двору САУ і танк. Він їх добре прикрив і чекає на логістику. Реакція редактора була миттєва
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22.07.2022 08:59
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Якесь відносне затишшя?
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22.07.2022 08:51 Відповісти
Еще максимум 2 десятка тыщ роисжмуров и кацапы станут смирными и занадто лагiдними, затерявшись в своих симбирских епенях.
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22.07.2022 09:02 Відповісти
Российська пропаганда:
- Вступайте в "батальйоны смерти"!
- А почему они называются "батальйоны смерти"? Такие "смертоносные"?
- Нет Просто у них смертность стопроцентная!
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22.07.2022 09:39 Відповісти
💪✌👍
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22.07.2022 10:17 Відповісти
Пропоную частіше писати про звільнені території, а не про кількість оруівських трупів. Чи тоді не буде про що писати?...............
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22.07.2022 10:13 Відповісти
Їдуть на танках отряди Кадирова,
Постять відоси в "Tik Tok".
А наші хлоці стоять с "Джавелінами",
Лайкають через курок.
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22.07.2022 08:55 Відповісти
Мені більше прохання чоловіка до Бутусова сподобалася. Написав,щоб забрали з двору САУ і танк. Він їх добре прикрив і чекає на логістику. Реакція редактора була миттєва
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22.07.2022 08:59 Відповісти
В этой цифре 25 тысяч днровцев?
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22.07.2022 09:00 Відповісти
Так. Противника. Втрати особового складу противника становлять приблизно 39 000 осіб. Джерело:
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22.07.2022 09:02 Відповісти
а не пошёл бы ты вслед кацапскому крейсеру...
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22.07.2022 09:31 Відповісти
Что там на завтра, ждать приезда Джонсонюка с волшебным "пендалем" видоснику или Ермак успеет минск-3 подписать в Стамбуле? Шо по этому поводу скажет Люся Арестович?
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22.07.2022 09:08 Відповісти
Люся скаже, що все чьотко. Готуємся до контр наступу і зараз ви бачити як наші ЗСУ чьотко відпрацьовують по базам рашистів..
Слава Україні, Слава ЗСУ!!!
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22.07.2022 09:13 Відповісти
Дєрьмак, в принципі, нічого підписати не може. Він, навіть, не державний службовець.
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22.07.2022 09:51 Відповісти
танки вже закінчилися? я так розумію не найдеш танка в мордорі ні із свічкою
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22.07.2022 13:28 Відповісти
 
 