РФ збільшила використання ракет ППО в режимі наземної атаки через критичну нестачу спеціальних ударних ракет, - британська розвідка

Росія, ймовірно, стратегічні системи ППО С-300 і С-400, призначені для знищення літаків і ракет на великих відстанях, недалеко від України з самого початку вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні британської розвідки.

"На Донбасі українські війська продовжують відбивати спроби росіян штурмувати Вуглегірську АЕС. Російська артилерія зосереджена на районах навколо міст Краматорськ і Сіверськ. Віталій Кім заявив, що російські війська застосували сім зенітно-ракетних комплексів по об’єктах інфраструктури, енергетичних об’єктів і складів", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони в режимі вторинної наземної атаки через критичну нестачу спеціальних ударних ракет. РФ, ймовірно, розгорнула поблизу України стратегічні системи протиповітряної оборони С-300 і С-400, призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях, з початку вторгнення.

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"Ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для знищення літаків. Вони можуть становити серйозну загрозу для військ у відкритих і легких будівлях, але навряд чи зможуть пробити міцні конструкції. Існує висока ймовірність того, що ця зброя не потрапить у ціль і спричинить жертви серед цивільного населення, оскільки ракети не оптимізовані для цієї ролі, а їхні екіпажі будуть мало навчені для таких завдань", - підкреслюють у розвідці.