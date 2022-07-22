РФ збільшила використання ракет ППО в режимі наземної атаки через критичну нестачу спеціальних ударних ракет, - британська розвідка
Росія, ймовірно, стратегічні системи ППО С-300 і С-400, призначені для знищення літаків і ракет на великих відстанях, недалеко від України з самого початку вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні британської розвідки.
"На Донбасі українські війська продовжують відбивати спроби росіян штурмувати Вуглегірську АЕС. Російська артилерія зосереджена на районах навколо міст Краматорськ і Сіверськ. Віталій Кім заявив, що російські війська застосували сім зенітно-ракетних комплексів по об’єктах інфраструктури, енергетичних об’єктів і складів", - йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначають, що Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони в режимі вторинної наземної атаки через критичну нестачу спеціальних ударних ракет. РФ, ймовірно, розгорнула поблизу України стратегічні системи протиповітряної оборони С-300 і С-400, призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях, з початку вторгнення.
"Ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для знищення літаків. Вони можуть становити серйозну загрозу для військ у відкритих і легких будівлях, але навряд чи зможуть пробити міцні конструкції. Існує висока ймовірність того, що ця зброя не потрапить у ціль і спричинить жертви серед цивільного населення, оскільки ракети не оптимізовані для цієї ролі, а їхні екіпажі будуть мало навчені для таких завдань", - підкреслюють у розвідці.
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Джерело:
Якщо снаряди в сотнях кілометрів та підвезти їх не можна, то стріляти ними не можливо.
Для цього зараз і працюють хімарси.
А от ракет у русні не так багато. Тим більше, що більша їх частина не є відновлюваною.
Ти сам перевіряв? Може допоможеш ЗСУ конкретною інформацією - скільки, де, коли?
Твої слова - фєйкі рф-пропаганди.
Якби у колєктівного путлера було "ракет на нєсколько лет" - то б він стріляв не перестаючи, а С-300 - взагалі б не використовував.
Не поширюй пропагандонські наративи.
2.багато(точнішене дуже багато) у рашистів ще совєтських ракет повітря -земля..
3.Ракет суто для С-400 -лише для прикриття москви..
4. дальність ракет 48Н6Е2 1992 р.випуску 200 км..Але більшість -47,75-150 км.
Ось чому КРИТИЧНО НЕОБХІДНІ Україні тактичні ракети для Хаймарсів на 300 км.
але взагалі-то використовувати С-300 врежимі "земля-земля" -це молотком цвяхи забивати.
Дорого і неточно.
Ось телефоном цвяхи бити - це вже дорого.
https://zaxid.net/news/
цю цифру навіть можна "розшифрувати... НА ДАНИЙ МОМЕНТ
залишилось 40 відсотків = припустимо 2000 ракет. "земля-земля"і "повітря-земля"
З них 1000 старого типу. Х-55...Х101 (половина впаде,влучить не туди чи просто не запуститься у зв"язку з старістю )
200 шт "Іскандер"
100 шт "калібр"...
"кинджалів" -взагалі пару десятків з щотижневим поповненням на 1-2...
і РЕШТА - НЗ ...Стратегічний запас. шт 500-700... Хоча...Знаючи рашенармію і її "приписки" - у НЗ залишиться кілька десятків "боєздатних"..
Рашці вже не потрібний НЗ .Вона програє війну і ЛЯГАЄ ПІД КИТАЙ..
Что касается вероятного противника - США, то американцы осведомлены о состоянии ядерного щита РФ. Поэтому сейчас принята доктрина «Быстрого глобального удара», согласно которой для нейтрализации 80% ядерного потенциала РФ достаточно нанести удары по четырем критическим точкам: это Гаджиево Мурманской области, Вилючинск на Камчатке, аэродром в районе города Энгельск Саратовской области и база бомбардировщиков в Украинке Амурской области. Считается, что оставшиеся мобильные комплексы (типа «Тополь» и «Ярс») можно ликвидировать с помощью высокоточного оружия. При этом вероятность нанесения какого-либо ущерба США и их союзникам в ходе «превентивного удара» России в этих расчетах называется близкой к нулю.
https://mind.ua/ru/openmind/20175339-rzhavchina-i-pyl-v-kakom-sostoyanii-yadernyj-arsenal-rossii
Їхня вартість коливається від кількох сотень тисяч доларів («Точка-У», Х-59) до $10 млн і більше (Х-101, Х-47 «Кинжал»).
Але найчастіше ворог використовує ракети комплексів «Іскандер» по $3 млн. кожна, «Калібр» по $6,5 млн. і дешевші радянські ракети Х-22 і Х-55 вартістю $1-2 млн.
Середня ціна однієї ракети - близько 3 млн. дол.
https://forbes.ua/ru/inside/rosiya-vitrachae-na-viynu-blizko-400-mln-na-den-detalni-***********-rosiyskikh-vtrat-litaki-tanki-raketi-i-vse-inshe-20072022-7268