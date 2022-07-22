Кількість загиблих від російського обстрілу Харкова зросла до 4 осіб, поранених - 25, - ДСНС

Кількість загиблих від обстрілу окупантами Харкова 21 липня зросла до 4, а поранених до 25 людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківські області у Facebook.

"Після обстрілу одного з ринків Харкова касетними боєприпасами загинули 4 мирні мешканці, 25 поранено, вогнем знищено 3 автомобілі, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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