Гранати з квадрокоптера, нерівний бій та втрати у ворога: як брали в полон російського офіцера. ВIДЕО
Офіцер ГУР МО розповів, як брали в полон російського спецпризначенця на Харківщині.
Відео з розповіддю опублікував у телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Російську ДРГ захисники України виявили в с. Дементіївка Дергачівського району на Харківщині.
Рашисти базувалися в зруйнованих спорудах. Українці побачили їх за допомоги тепловізійного квадрокоптера та скинули на ворогів сім гранат Ф-1. Кілька силуетів росіян залишилися лежати на землі. Але коли четверо розвідників пішли перевірити результат разом із підрозділом ТРО, який тримав позиції у цьому районі і міняв особовий склад на спостережних пунктах, той потрапив у засідку і одразу поніс втрати.
Двоє розвідників вступили в перестрілку з 12-13 ворогами. Стрілецький бій тривав близько години, і двоє рашистів були ліквідовані, ще троє - поранені. Розвідники ж повернулися на базу без втрат.
Співробітники ГУР МО перегрупувалися, провели дорозвідку, а наші артилеристи з ТрО та Нацгвардії забезпечили артпідготовку по місцю розташування ворога. Після цього розвідгрупа повернулася на рубіж боєзіткнення і знову вступила в стрілецький бій.
Під інтенсивним мінометним вогнем ворога розвідники захопили в полон командира взводу ворожої ДРГ Станіслава Трутнєва. Він був поранений, йому надали допомогу й зараз тримають під охороною в лікувальному закладі.
Офіцер очікує, що полоненого рашиста можна буде обміняти на кількох захисників України, які перебувають в полоні у ворога.
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Не треба було оголошувати, що взяли у полон цього недобитого Трутнєва, можливо він і вбивав, можливо треба було дати йому померти.
Це буде нормально якщо цього вбивцю Трутнєва обміняють на якого-небудь захопленого голову сільради з півдня України, а цей Трутнєв оклигає і далі буде вбивати українців?
Щоб тобі збити оскомину - іди в окопи кашу з піском кушать...