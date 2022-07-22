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Гранати з квадрокоптера, нерівний бій та втрати у ворога: як брали в полон російського офіцера. ВIДЕО

Офіцер ГУР МО розповів, як брали в полон російського спецпризначенця на Харківщині.

Відео з розповіддю опублікував у телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Російську ДРГ захисники України виявили в с. Дементіївка Дергачівського району на Харківщині.

Рашисти базувалися в зруйнованих спорудах. Українці побачили їх за допомоги тепловізійного квадрокоптера та скинули на ворогів сім гранат Ф-1. Кілька силуетів росіян залишилися лежати на землі. Але коли четверо розвідників пішли перевірити результат разом із підрозділом ТРО, який тримав позиції у цьому районі і міняв особовий склад на спостережних пунктах, той потрапив у засідку і одразу поніс втрати.

Дивіться: Розвідувальна група ГУР МО на Харківщині знищила ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ і взяла у полон рашиста. ВIДЕО

Двоє розвідників вступили в перестрілку з 12-13 ворогами. Стрілецький бій тривав близько години, і двоє рашистів були ліквідовані, ще троє - поранені. Розвідники ж повернулися на базу без втрат. 

Співробітники ГУР МО перегрупувалися, провели дорозвідку, а наші артилеристи з ТрО та Нацгвардії забезпечили артпідготовку по місцю розташування ворога. Після цього розвідгрупа повернулася на рубіж боєзіткнення і знову вступила в стрілецький бій.

Також дивіться: Бойовий водолаз спецназу ВМФ Росіі взятий у полон у бою під Харковом: "У меня татуировки на удачу". ВIДЕО

Під інтенсивним мінометним вогнем ворога розвідники захопили в полон командира взводу ворожої ДРГ Станіслава Трутнєва. Він був поранений, йому надали допомогу й зараз тримають під охороною в лікувальному закладі.

Офіцер очікує, що полоненого рашиста можна буде обміняти на кількох захисників України, які перебувають в полоні у ворога.

Автор: 

полон (1561) розвідка (3858) Харківщина (6054) полонені (2263)


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Топ коментарі
+26
Всім виконавцям-респект...
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22.07.2022 09:29
+18
звичайно ж, нам треба цей Трутнєв, у рашистів багато наших у полоні, а міняються вони тільки на цінних для них, всяких офіцерів, льотчиків і кадирівців.
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22.07.2022 09:41
+6
Тобто вбили із засідки двох наших розвідників, звичайно це війна, не можна усе передбачити, але для нас загибель захисників України це трагедія.
Не треба було оголошувати, що взяли у полон цього недобитого Трутнєва, можливо він і вбивав, можливо треба було дати йому померти.
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22.07.2022 09:38
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Всім виконавцям-респект...
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22.07.2022 09:29 Відповісти
Тобто вбили із засідки двох наших розвідників, звичайно це війна, не можна усе передбачити, але для нас загибель захисників України це трагедія.
Не треба було оголошувати, що взяли у полон цього недобитого Трутнєва, можливо він і вбивав, можливо треба було дати йому померти.
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22.07.2022 09:38 Відповісти
звичайно ж, нам треба цей Трутнєв, у рашистів багато наших у полоні, а міняються вони тільки на цінних для них, всяких офіцерів, льотчиків і кадирівців.
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22.07.2022 09:41 Відповісти
Теоретично так, але після окупації частини України вони віддають на обмін захоплених представників місцевої влади, громадських активістів, волонтерів, а ще цапи вбивають у полоні і наших полонених і волонтерів.
Це буде нормально якщо цього вбивцю Трутнєва обміняють на якого-небудь захопленого голову сільради з півдня України, а цей Трутнєв оклигає і далі буде вбивати українців?
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22.07.2022 10:03 Відповісти
зрозуміло, тебе визволяти не будем, нехай закатують.
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22.07.2022 22:27 Відповісти
Для рф полонені це заручники. Їм начхати на своїх військових. То ж обмін буде лише після війни, всіх на всіх. До того ж вони прийшли вбивати беззбройних українців. Сенс брати у полон 1 зі 100 ( залишати найгірших), щоб вони повернулись та розповіли. Інших треба знищувати, щоб вони не повернулись вбивати наступного разу. Треба було всі місця можливої засідки обробити артою, а не лізти перевіряти щось.
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22.07.2022 10:16 Відповісти
а азовці? он, обміняли ж 140 чоловік. може, ще когось обміняють... їх там, може, 2000 чи 2500.
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22.07.2022 21:08 Відповісти
Зачем же стразу так убивать трутнева.Это же, опосля допроса с пристрастием, ценнейший информатор.Он может выдать ГУР координаты действующих дрг рашистов в нашем тылу,а это многое стоит для их ликвидации
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22.07.2022 13:14 Відповісти
командир взвода ценнейший информатор
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22.07.2022 16:18 Відповісти
гарна новина... але застаріла, її вже майже неділю ганяють по всим інтернетресурсам, від неї уже кисла оскома.
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22.07.2022 09:59 Відповісти
погугліть - "ток шоу війна"
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22.07.2022 10:23 Відповісти
Нічого нового - війна завжди була шоу. Оскільки війна для реалізації тваринного "его" людини перед відповідною аудиторією.
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22.07.2022 10:30 Відповісти
Це бойовий досвід - поради як правильно знищувати рф. Ця информація ніколи не стане застарілою.
Щоб тобі збити оскомину - іди в окопи кашу з піском кушать...
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22.07.2022 10:25 Відповісти
БОАВО!!!
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22.07.2022 10:29 Відповісти
Бутусов, ты?
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22.07.2022 11:51 Відповісти
Военно-полевой хирург рассказывает об операции.
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22.07.2022 12:24 Відповісти
скирдовать всех.пойдут на обмен.
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22.07.2022 16:20 Відповісти
Для орков наш плен - лафа, никаких пыток, никаких унижений-курорт словом, не то, что нашим пленным в раше.
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22.07.2022 19:04 Відповісти
 
 