Гранати з квадрокоптера, нерівний бій та втрати у ворога: як брали в полон російського офіцера. ВIДЕО

Офіцер ГУР МО розповів, як брали в полон російського спецпризначенця на Харківщині.

Відео з розповіддю опублікував у телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Російську ДРГ захисники України виявили в с. Дементіївка Дергачівського району на Харківщині.

Рашисти базувалися в зруйнованих спорудах. Українці побачили їх за допомоги тепловізійного квадрокоптера та скинули на ворогів сім гранат Ф-1. Кілька силуетів росіян залишилися лежати на землі. Але коли четверо розвідників пішли перевірити результат разом із підрозділом ТРО, який тримав позиції у цьому районі і міняв особовий склад на спостережних пунктах, той потрапив у засідку і одразу поніс втрати.

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Двоє розвідників вступили в перестрілку з 12-13 ворогами. Стрілецький бій тривав близько години, і двоє рашистів були ліквідовані, ще троє - поранені. Розвідники ж повернулися на базу без втрат.

Співробітники ГУР МО перегрупувалися, провели дорозвідку, а наші артилеристи з ТрО та Нацгвардії забезпечили артпідготовку по місцю розташування ворога. Після цього розвідгрупа повернулася на рубіж боєзіткнення і знову вступила в стрілецький бій.

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Під інтенсивним мінометним вогнем ворога розвідники захопили в полон командира взводу ворожої ДРГ Станіслава Трутнєва. Він був поранений, йому надали допомогу й зараз тримають під охороною в лікувальному закладі.

Офіцер очікує, що полоненого рашиста можна буде обміняти на кількох захисників України, які перебувають в полоні у ворога.