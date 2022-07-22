Російський букмекер 1xBet, який отримав ліцензію в Україні, працює під прикриттям ФСБ, - Інформнапалм
Російський букмекер 1xBet, що під час війни 30 березня отримав ліцензію на провадження букмекерської діяльності в Україні, працює в Росії під прикриттям ФСБ та міг отримати ліцензію в Україні задля збору персональних даних українців з подальшим вербуванням їх ФСБ.
Про це в своєму розслідуванні зазначає видання InformNapalm.
Журналісти стверджують, що не дивлячись на офіційну заборону на роботу в самій РФ, оператор азартних ігор 1xBet все одно успішно там працює. Це підтверджується тим, що платежі даного букмекера проводять російські банки та платіжні системи - такі як Сбербанк Росії, Тінькофф, АльфаБанк, Qiwi, МТС-деньги та інші. Крім того, в РФ офіційно працює бренд азартних ігор 1хСтавка, який нібито ніяк не пов’язаний з 1xBet. Але дослідження, яке провели волонтери групи BraveUkraine, доводить, що 1хBet та 1xСтавка - це одна й та сама контора.
"Під час дослідження волонтери провели порівняння дизайну, технологічного стеку веб-сайтів, бекенду та мобільних додатків (Android, iOS). Одразу кидається в очі візуальна подібність сайтів. Не тільки логотипів, а й головної сторінки, контенту та різних форм для користувачів. Та, окрім цього, у ресурсів повністю збігаються набор бібліотек та API-сервіси. В мобільних додатках двох платформ на Android повністю збігається більше 10 тисяч файлів та набір використаних бібліотек в APK-файлах. Додатки в iOS – візуально майже повністю ідентичні. Та ще й з однаковими фреймворками та бібліотеками", - йдеться в розслідуванні.
З огляду на це, автори публікації дійшли висновку, що безперешкодно працювати на російському ринку без зв’язків з силовими відомствами неможливо, а "за лояльність ФСБ треба чимось відплачувати". А враховуючи те, що за українським законом оператори азартних ігор, що отримали ліцензію, мають "забезпечувати ідентифікацію гравців та відвідувачів під час провадження діяльності в мережі Інтернет" за допомогою запиту у гравців їх документів та персональних данних, 1хBet, отримавши ліцензію в Україні, під час військової агресії РФ проти України може використовувати данні українців і передавати їх російських спецслужбам.
"Російський букмекерський оператор намагається працювати в Україні вже багато років і має велику зацікавленість в українському ринку. На жаль, річ тут може бути зовсім не в грошах. Є велика вірогідність, що 1XBet більш, ніж гроші, жадає отримати особисті дані українців та прямий доступ до гравців. Азартні ігри – це ризик. Люди програють гроші. Часто – великі гроші. Маючи базу даних людей з великими фінансовими проблемами, дуже легко завербувати агентів на місцях та використовувати їх для потреб ГУ ГШ ЗС РФ (ГРУ) та ФСБ", - зазначають в InformNapalm.
В цьому контексті не дивно, що 1хBet в Росії організовує реп-батли, де його учасники зачитують пропагандистські антиукраїнські тексти про батальйон Азов, який нібито "бомбил стариков и детей" на Донбассе.
Нагадаємо, що лобістом отримання 1xBet ліцензії в України журналісти називають радника заступника голови Офісу Президента України Кирила Тимошенка Бориса Баума, який курирує гральний бізнес в Україні і який при цьому тісно пов’язаний з російським бізнесом та крупним російським політиком - заступником голови Державної Думи РФ та спецпредставником Путіна Олександром Бабаковим. Після скандалу в українському суспільстві, що виник після рішення КРАІЛ видати ліцензію російському букмекеру, Борис Баум публічно почав захищати 1xBet.
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люди голосовали за надежду на хорошее и даже если ошиблись, это не повод лодь, воровство и предательство
короче немає у нас спецслужб нажаль в вірному розумінні цього слова
За етнічну мафію.
1xСтавка хост раша
взяли винтовочку с прицельчиком и тихонечко отстрелили фсбшную башку💥💥💥, а заодно уконтрапупили всех их подельничков🦴🦴🦴
или вы думаете что филиал фсб сам сделает за вас это доброе дело? 🤣🤣🤣
Що монозброд чіпати не можна?
Борис Баум - тесно связан с вражеским (российским) бизнесом и криминалитетом. Курирует для зеленой плесени в Украине игорный рынок. Лицензию для букмекера 1xBet пробивал Глава фракции слуга народа - пучеглазый кокаинщик Давид Арахамия. Вся эта история с получением лицензии для врага во время войны с ним - это гребаный стыд. В демократических странах после таких зашкваров вся эта гнилая публика Ермаки, Тимошенки, Арахамии должны уйти из политики, подать в отставку, а Баумы должны сидеть в СИЗО.