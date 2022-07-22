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Російський букмекер 1xBet, який отримав ліцензію в Україні, працює під прикриттям ФСБ, - Інформнапалм

Російський букмекер 1xBet, що під час війни 30 березня отримав ліцензію на провадження букмекерської діяльності в Україні, працює в Росії під прикриттям ФСБ та міг отримати ліцензію в Україні задля збору персональних даних українців з подальшим вербуванням їх ФСБ.

Про це в своєму розслідуванні зазначає видання InformNapalm.

Журналісти стверджують, що не дивлячись на офіційну заборону на роботу в самій РФ, оператор азартних ігор 1xBet все одно успішно там працює. Це підтверджується тим, що платежі даного букмекера проводять російські банки та платіжні системи - такі як Сбербанк Росії, Тінькофф, АльфаБанк, Qiwi, МТС-деньги та інші. Крім того, в РФ офіційно працює бренд азартних ігор 1хСтавка, який нібито ніяк не пов’язаний з 1xBet. Але дослідження, яке провели волонтери групи BraveUkraine, доводить, що 1хBet та 1xСтавка - це одна й та сама контора.

"Під час дослідження волонтери провели порівняння дизайну, технологічного стеку веб-сайтів, бекенду та мобільних додатків (Android, iOS). Одразу кидається в очі візуальна подібність сайтів. Не тільки логотипів, а й головної сторінки, контенту та різних форм для користувачів. Та, окрім цього, у ресурсів повністю збігаються набор бібліотек та API-сервіси. В мобільних додатках двох платформ на Android повністю збігається більше 10 тисяч файлів та набір використаних бібліотек в APK-файлах. Додатки в iOS – візуально майже повністю ідентичні. Та ще й з однаковими фреймворками та бібліотеками", - йдеться в розслідуванні.

З огляду на це, автори публікації дійшли висновку, що безперешкодно працювати на російському ринку без зв’язків з силовими відомствами неможливо, а "за лояльність ФСБ треба чимось відплачувати". А враховуючи те, що за українським законом оператори азартних ігор, що отримали ліцензію, мають "забезпечувати ідентифікацію гравців та відвідувачів під час провадження діяльності в мережі Інтернет" за допомогою запиту у гравців їх документів та персональних данних, 1хBet, отримавши ліцензію в Україні, під час військової агресії РФ проти України може використовувати данні українців і передавати їх російських спецслужбам.

"Російський букмекерський оператор намагається працювати в Україні вже багато років і має велику зацікавленість в українському ринку. На жаль, річ тут може бути зовсім не в грошах. Є велика вірогідність, що 1XBet більш, ніж гроші, жадає отримати особисті дані українців та прямий доступ до гравців. Азартні ігри – це ризик. Люди програють гроші. Часто – великі гроші. Маючи базу даних людей з великими фінансовими проблемами, дуже легко завербувати агентів на місцях та використовувати їх для потреб ГУ ГШ ЗС РФ (ГРУ) та ФСБ", - зазначають в InformNapalm.

В цьому контексті не дивно, що 1хBet в Росії організовує реп-батли, де його учасники зачитують пропагандистські антиукраїнські тексти про батальйон Азов, який нібито "бомбил стариков и детей" на Донбассе.

Російський букмекер 1xBet, який отримав ліцензію в Україні, працює під прикриттям ФСБ, - Інформнапалм 01

Нагадаємо, що лобістом отримання 1xBet ліцензії в України журналісти називають радника заступника голови Офісу Президента України Кирила Тимошенка Бориса Баума, який курирує гральний бізнес в Україні і який при цьому тісно пов’язаний з російським бізнесом та крупним російським політиком - заступником голови Державної Думи РФ та спецпредставником Путіна Олександром Бабаковим. Після скандалу в українському суспільстві, що виник після рішення КРАІЛ видати ліцензію російському букмекеру, Борис Баум публічно почав захищати 1xBet.

Автор: 

букмекери (93) росія (65129) ФСБ (1450) вербування (245)


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Топ коментарі
+21
Пропихував агрохламідія
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22.07.2022 10:03
+18
Война говорите? А я думаю это медленная и болезненная процедура сдачи Украины кремлю без наркоза и с уничтожением самой активной части населения! За 5 месяцев войны не наладить производство вооружения , бросить людей на выживание, сдать огромные территории! За это Дерьмаку с Зеленским героев России дать надо!
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22.07.2022 10:20
+17
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22.07.2022 10:23
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Пропихував агрохламідія
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22.07.2022 10:03 Відповісти
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22.07.2022 10:28 Відповісти
Баум як дерево! Чергова зграя колаборантів - Баум, Тимошенко, Ара-хамія. Не подавитесь, хлопці-молодці?
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22.07.2022 10:08 Відповісти
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22.07.2022 10:21 Відповісти
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22.07.2022 10:24 Відповісти
по твоему надо было голосовать за тотальную коррупцию и насильный вывоз с кульком на голове саакашвилли?
люди голосовали за надежду на хорошее и даже если ошиблись, это не повод лодь, воровство и предательство
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22.07.2022 11:40 Відповісти
Люди голосовали па приколу.
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22.07.2022 11:48 Відповісти
Про 1с забули , теж шпигунська фсб шна программа яка покриває 90% українського бізнесу
короче немає у нас спецслужб нажаль в вірному розумінні цього слова
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22.07.2022 10:13 Відповісти
У вас старая инфа.Вся (нормальная) бухгалтерия после 14го на бафе сидит, а после введения эл.документооборота ,те у кого денег хватает - в куче программ типо медка, бумага отходит на второй план.
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22.07.2022 11:13 Відповісти
Война говорите? А я думаю это медленная и болезненная процедура сдачи Украины кремлю без наркоза и с уничтожением самой активной части населения! За 5 месяцев войны не наладить производство вооружения , бросить людей на выживание, сдать огромные территории! За это Дерьмаку с Зеленским героев России дать надо!
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22.07.2022 10:20 Відповісти
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22.07.2022 10:23 Відповісти
арахамия
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22.07.2022 10:22 Відповісти
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22.07.2022 10:26 Відповісти
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22.07.2022 10:30 Відповісти
Що це за посада - "радник заступника голови Офісу Президента", а радникі радників є?. Мало того що в Єрмака 20 радників та 10 заступників, так ще й, виявляється в заступників є радники.
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22.07.2022 10:34 Відповісти
Молодший помічник старшого черпальника асенізаційної валки при холерному бараку...
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22.07.2022 11:49 Відповісти
Агрохімія одобряє, розгул корупції просто жахливий, потроху зелені тягнуть нас всіх до пекла.
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22.07.2022 10:38 Відповісти
Так буває коли стадо баранів 73 відсотками голосує за вовка.
За етнічну мафію.
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22.07.2022 10:48 Відповісти
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22.07.2022 10:56 Відповісти
Стадо баранів ще збільшилось, на жаль.
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22.07.2022 11:52 Відповісти
1хBet хост Франция
1xСтавка хост раша
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22.07.2022 10:45 Відповісти
І що з того?
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22.07.2022 12:36 Відповісти
ХА!только дошло!Запретить нафиг все такие ворКомпании!
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22.07.2022 10:48 Відповісти
Хто зараз має чортів ловити? Хоча їх і раніше ніхто не ловив, тим більше баумів з недоторканної дерьмакової ОПи.
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22.07.2022 10:53 Відповісти
не надо подымать много шуму
взяли винтовочку с прицельчиком и тихонечко отстрелили фсбшную башку💥💥💥, а заодно уконтрапупили всех их подельничков🦴🦴🦴
или вы думаете что филиал фсб сам сделает за вас это доброе дело? 🤣🤣🤣
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22.07.2022 11:00 Відповісти
У нас вся вірхівка всієї влади, та й не тільки верхівка, сидять під цим прикриттям
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22.07.2022 11:24 Відповісти
Чомусь ще абрахамією тхне!
Що монозброд чіпати не можна?
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22.07.2022 11:27 Відповісти
*************** яке саме ненароджене в Україні, тягне "одноруких бандитів" з кацапії , щоб наші олені ложили їм гроші на швейцарські рахунки.
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22.07.2022 11:27 Відповісти
красавчікі, ще б фсб-еніка поставили керувати сбу
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22.07.2022 11:47 Відповісти
"Фсьому праґрєсівнаму чєлавєчєству" відомо, що "азартниє іґри внєпалітікі", а ви "запрєтіть, запрєтіть"... А хто мені нагадає, скільки там дохуана ярдів планували збирати до бюджету, коли лобіювали скасування заборони азартних ігор. Заборону скасували, а ярди де?
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22.07.2022 11:55 Відповісти
Не паліть Ара Хамію! Він за це гроші взяв, та і заніс куди треба. Тому тут все "чисто і законно"!
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22.07.2022 12:14 Відповісти
У Главы Офиса Президента Ермака есть несколько Замов. Один из них - Кирилл Тимошенко. У него есть несколько советников, один из них - это Борис Баум.
Борис Баум - тесно связан с вражеским (российским) бизнесом и криминалитетом. Курирует для зеленой плесени в Украине игорный рынок. Лицензию для букмекера 1xBet пробивал Глава фракции слуга народа - пучеглазый кокаинщик Давид Арахамия. Вся эта история с получением лицензии для врага во время войны с ним - это гребаный стыд. В демократических странах после таких зашкваров вся эта гнилая публика Ермаки, Тимошенки, Арахамии должны уйти из политики, подать в отставку, а Баумы должны сидеть в СИЗО.
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22.07.2022 12:27 Відповісти
Зараз ще прокурорів фсбешних поставлять і взагалі цікаво буде
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22.07.2022 13:17 Відповісти
 
 