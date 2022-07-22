УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10793 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 654 7

Наслідки масштабної ворожої атаки на Дніпропетровщину: загинула жінка, 9 людей поранені. ФОТОрепортаж

Вночі російська армія обстріляла 3 райони Дніпропетровської області - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Вдарили ракетами, ствольною артилерією та РСЗВ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, під обстріли із РСЗВ потрапили житлові квартали Нікополя. Агресор випустив майже 100 снарядів. Попередньо, загинула 60-річна жінка. Ще 1 чоловік поранений. Його стан легкий, лікується вдома.

"У місті пошкоджені 11 приватних будинків. Загорілося 2 автомобілі та 3 господарчі споруди. Зруйнована залізнична колія. Коли відновлять рух потягів, поки не відомо. Є пориви 2 газопроводів та водоводів. Фахівці вже працюють, аби відновити комунікації", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, у Покровській громаді Синельниківського району ворог влучив по складах, де зберігалося 30 тонн зерна. Обстрілом пошкодило трансформатор. Декілька сіл залишились без світла. На місці працюють електрики, щоб все полагодити. Люди не постраждали.

Читайте також: Окупанти вночі обстріляли Нікополь із РСЗВ, - мер міста

Наслідки масштабної ворожої атаки на Дніпропетровщину: загинула жінка, 9 людей поранені 01
Наслідки масштабної ворожої атаки на Дніпропетровщину: загинула жінка, 9 людей поранені 02
Наслідки масштабної ворожої атаки на Дніпропетровщину: загинула жінка, 9 людей поранені 03
Наслідки масштабної ворожої атаки на Дніпропетровщину: загинула жінка, 9 людей поранені 04

У Криворізькому районі російські війська поцілили по двох громадах - Зеленодольській та Апостолівській.

"По Зеленодольській били зі ствольної артилерії. Загорілося 2 приватних будинки. Вогонь пожежники приборкали. По Апостоловому нападник вгатив 7 ракетами. Навмисно бив по школам. Зруйнував 3 школи міста. Поряд пошкоджено житлові будинки. За попередньою інформацією, 8 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Я повідомлялось раніше, минулої ночі російська армія здійснила масштабну атаку на три райони Дніпропетровщини.

Автор: 

армія рф (17346) обстріл (28435) ДСНС (5105) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3717)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И в ето же время Елдак дагаваривается с убийцами про совместную торговлю зерном. Притом зерно краденное у нас же.
показати весь коментар
22.07.2022 10:19 Відповісти
то шоб вывезти.
и не у вас же, а у бюджета украдено/удержано пару процентов налогов шо заплатили бы фермеры, не сдай Зеля Ю.....
Ой! то есть да, украли, но Ермак не говно, а просто президент.
показати весь коментар
22.07.2022 10:23 Відповісти
И при этом власти Украина не бьют в набат,что возле АЭС идут боевые действия,что запрещено международными законами!
Их интересует только возня возле зерна...
показати весь коментар
22.07.2022 18:45 Відповісти
Спасиб* жителям Рузвельтщины за то что москве помогли победить своих европейских(в 100 раз более нормальных) друзей.
Ой, я же не понимаю, это другое. Ну да, а также за ножки дяди Буша тоже спосиб*
взрастили тварей. кстати, жаль что Сралин таки не бомбанул напоследок, уже подыхая он сильно хотел, а уже лежа в блевотине и совсем подыхая - хотел еще сильнее. но Хрущев сказал - Кукуруза, и немедленно сунул.... свой партбилет на обмен на билет вождика. или что там за говно было после усатого полупопа?
показати весь коментар
22.07.2022 10:20 Відповісти
}{у-нуть по ЗАЕС - пускай радио-воду Днепр несет в Крым.
За год орки от туда сами поубегают.
Скорее всего этим все и закончится.
показати весь коментар
22.07.2022 10:55 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2022 11:03 Відповісти
Мало того, що рашисти атакують Дніпропетровщину, так сюди доличився і сам преЗе!дент своїм недолугим указом!
показати весь коментар
22.07.2022 18:28 Відповісти
 
 