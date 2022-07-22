Наслідки масштабної ворожої атаки на Дніпропетровщину: загинула жінка, 9 людей поранені. ФОТОрепортаж

Вночі російська армія обстріляла 3 райони Дніпропетровської області - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Вдарили ракетами, ствольною артилерією та РСЗВ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, під обстріли із РСЗВ потрапили житлові квартали Нікополя. Агресор випустив майже 100 снарядів. Попередньо, загинула 60-річна жінка. Ще 1 чоловік поранений. Його стан легкий, лікується вдома.

"У місті пошкоджені 11 приватних будинків. Загорілося 2 автомобілі та 3 господарчі споруди. Зруйнована залізнична колія. Коли відновлять рух потягів, поки не відомо. Є пориви 2 газопроводів та водоводів. Фахівці вже працюють, аби відновити комунікації", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, у Покровській громаді Синельниківського району ворог влучив по складах, де зберігалося 30 тонн зерна. Обстрілом пошкодило трансформатор. Декілька сіл залишились без світла. На місці працюють електрики, щоб все полагодити. Люди не постраждали.

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У Криворізькому районі російські війська поцілили по двох громадах - Зеленодольській та Апостолівській.

"По Зеленодольській били зі ствольної артилерії. Загорілося 2 приватних будинки. Вогонь пожежники приборкали. По Апостоловому нападник вгатив 7 ракетами. Навмисно бив по школам. Зруйнував 3 школи міста. Поряд пошкоджено житлові будинки. За попередньою інформацією, 8 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Я повідомлялось раніше, минулої ночі російська армія здійснила масштабну атаку на три райони Дніпропетровщини.