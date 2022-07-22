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У Чорному морі відбуваються навчання НАТО. Участь беруть 11 країн

навчання

У болгарській акваторії Чорного моря проходять щорічні військові навчання "Бриз" за участю 11 країн НАТО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

У навчаннях беруть участь 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців військово-морських сил Болгарії, Албанії, Бельгії, Греції, Італії, Латвії, Польщі, Румунії, США, Туреччини, Франції, а також від Командування ВМС НАТО.

Це перші масштабні навчання у Чорному морі від початку російського вторгнення в Україну.

Також читайте: Військові навчання в Білорусі вкотре продовжили

У зв'язку з реальною небезпекою вільно плаваючих протикорабельних мін у районах проведення навчань вжито заходів щодо забезпечення безпеки учасників.

Автор: 

Болгарія (783) НАТО (6441) військові навчання (2775) Чорне море (1666)


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Топ коментарі
+18
чую вой на мокшанских болотах....
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22.07.2022 10:33
+16
А вони не можуть понавчатися поближче до Одеси цими днями?? Для кращого закріплення матеріалу
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22.07.2022 10:37
+11
Всім хто приймає участь-респект...
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22.07.2022 10:35
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чую вой на мокшанских болотах....
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22.07.2022 10:33 Відповісти
Притихли, бо мінімальна провокація - і флоту орків немає.
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22.07.2022 10:51 Відповісти
Та собака москльвілі виє з того моменту як познайомилась з Хаймарсами
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22.07.2022 10:56 Відповісти
Это Басков поёт, собака.
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22.07.2022 11:40 Відповісти
Ну да,бо зерно Україна захистила, бо транспортування з міжнародних вод вестимуть явно вони
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22.07.2022 11:05 Відповісти
Всім хто приймає участь-респект...
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22.07.2022 10:35 Відповісти
що перешкоджае їм супроводжувати та контролювати прохід наших суден із тим же зерном - чи зброею нам ...- а ....
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22.07.2022 10:37 Відповісти
А вони не можуть понавчатися поближче до Одеси цими днями?? Для кращого закріплення матеріалу
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22.07.2022 10:37 Відповісти
Пусть сначала Босфор с Болгарией разминируют тральцами, затем и за Одессу с Крымом возьмутся. Гланое , шобы зебуины не мешали нам на суше.
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22.07.2022 10:42 Відповісти
Я так розумію - навчання проходять з урахуванням перебування недалеко "Всехпабеждающей ескадри"? Ох там зараз і "перцюють"! Особливо коли НАТОвці включають в роботу свої системи РЕБ
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22.07.2022 10:38 Відповісти
Держим кулачки - даешь Херсон.
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22.07.2022 10:43 Відповісти
Від крейсера-вбивці авіаносців їм - "привєт", але з дна.
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22.07.2022 10:54 Відповісти
пригласить надо на учения в Азовское море и отработать учебные ( ) задачи по высадке десанта, разрушению мостов и топлению недокораблей
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22.07.2022 10:50 Відповісти
встаньте в Одессе и стойте....
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22.07.2022 10:58 Відповісти
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про зміну "географічних завдань"

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

зміну "географічних завдань" ,а что так можно,тогда ученья надо расширить, как минимум до Румынии.
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22.07.2022 11:02 Відповісти
Проведите учения как ермаку отбить бошку навсегда и быстро.
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22.07.2022 11:38 Відповісти
РабZeя не сдаецца ..подняли с дна крейцер Мацква и нападут на НАТО вероломно...подлодка Курск на подхвате...
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22.07.2022 12:02 Відповісти
Та вони дивитись в сторону москалів бояться!
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22.07.2022 12:48 Відповісти
А ми з пляжу в Поморії все це спостерігаємо. Вчиться, панове, наполегливо. Знадобиться
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22.07.2022 13:28 Відповісти
 
 