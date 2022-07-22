У Чорному морі відбуваються навчання НАТО. Участь беруть 11 країн
У болгарській акваторії Чорного моря проходять щорічні військові навчання "Бриз" за участю 11 країн НАТО.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
У навчаннях беруть участь 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців військово-морських сил Болгарії, Албанії, Бельгії, Греції, Італії, Латвії, Польщі, Румунії, США, Туреччини, Франції, а також від Командування ВМС НАТО.
Це перші масштабні навчання у Чорному морі від початку російського вторгнення в Україну.
У зв'язку з реальною небезпекою вільно плаваючих протикорабельних мін у районах проведення навчань вжито заходів щодо забезпечення безпеки учасників.
Топ коментарі
+18 Kolja Stambulskij
показати весь коментар22.07.2022 10:33
+16 Marie Mbange
показати весь коментар22.07.2022 10:37
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар22.07.2022 10:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
зміну "географічних завдань" ,а что так можно,тогда ученья надо расширить, как минимум до Румынии.