УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10793 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
797 6

5100 українських дітей депортовано до Росії, - уповноважена з прав дитини Герасимчук

діти

За офіційними даними, до Росії депортовано 5100 українських дітей, заявки щодо фактів депортації продовжують надходити щодня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Це дані Національного інформаційного бюро, яке працює в Україні, і саме цей орган є тим органом, куди звертаються люди, повідомляючи про факти депортації чи переміщення дітей. Так, ми можемо сказати, що зараз отримано заявок щодо таких фактів по депортації і переміщенню 5100 дітей. Ці заявки надходять і продовжують надходити щодня", - сказала Герасимчук.

Вона закликала всіх громадян, які володіють подібною інформацією, повідомляти у бюро.

"Це не цифра, це список конкретних дітей з прізвищами-іменами – можливо, список не точний в плані того, що не всі дані по кожній дитині є, і саме тому ці 5100 дітей і кожна наступна заявка перевіряються, доповнюються… І ці списки далі передаються до Міжнародного Червоного Хреста, до інших міжнародних організацій, які можуть допомогти Україні розшукати цих дітей на території РФ чи на окупованих територіях, так званих "ЛНР", "ДНР", - сказала уповноважена.

За її словами, у списку є інформація як щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, так і дітей, які депортовані разом з батьками чи родичами, і дітей без супроводу, розлучених з батьками.

"На жаль, в України немає доступу до території РФ чи до окупованих територій, тому ми звертаємося до міжнародних організацій саме не з проханням повернути дітей до України (у них немає такого мандата), але вони можуть здійснювати пошукові дії і промоніторити стан, умови їхнього перебування і забезпечення їхніх прав", - зазначила Герасимчук.

Уповноважена з прав дитини зазначила, що на сьогодні є 46 випадків повернення дітей, і серед них є як сироти, так і діти, розлучені з батьками.

Також читайте: Україна від початку війни повернула 46 дітей, депортованих у Росію

Автор: 

депортація (723) діти (5064) росія (65129) Герасимчук Дар’я (14)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не депортовано а викрадено...
показати весь коментар
22.07.2022 10:36 Відповісти
Навіщо ото брехати, Денісова вже сказала правду, орки вивезли більше 200 000 дітей, біля 2 млн українців, це без полоненних.
показати весь коментар
22.07.2022 11:08 Відповісти
Денисова любила перебільшувати і хайпувати. вона і про 25 тисяч заяв про згвалтування говорила, а офіційно подано 30 заяв.
показати весь коментар
22.07.2022 11:39 Відповісти
Большинство не хотят подавать. Потому что это стыдно и больно. Но вам, мужчинам, лишь бы хайпануть...
показати весь коментар
22.07.2022 13:43 Відповісти

Регистрация 22 червня 2022 р. Пришли лгать?
показати весь коментар
22.07.2022 13:45 Відповісти
Сумніваюсь у цій цифрі, враховуючи міліон депортованих.
"Росія депортувала з України майже 1,2 мільйона людей - Денісова"

Чи це првІльниЄ цифри з ОПи, щоб кацапів не образити?
показати весь коментар
22.07.2022 11:12 Відповісти
 
 