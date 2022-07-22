Турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини. Але Росія її поки не забирає, - Reuters

Турбіну Північного потоку, яка була в Канаді на ремонті, ще 17 липня повернули до Німеччини, але Росія не поспішає її забирати.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За інформацією джерел видання, на це потрібно буде ще кілька днів чи тижнів, тому що російська сторона досі не дала добро на її транспортування.

Один зі співрозмовників агентства розказав, що Росія не надала документів про те, куди саме її потрібно доставити та через який митний пункт.

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"За звичайних обставин технічне обслуговування турбін – це буденна операція. Звичайно, ми хочемо перевезти турбіну до місця експлуатації якомога швидше. Але скільки часу це займе, залежить не тільки від нас", – сказали в компанії-виробнику Siemens Energy, яка займається обслуговуванням турбін Північного потоку.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек, говорячи про турбіну, ще у четвер сказав, що "іноді складається враження, що Росія більше не хоче забирати її назад".

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Це означає, що "технічні проблеми", на які посилався Газпром, скорочуючи постачання газу до Німеччини через газопровід Північний потік, можуть бути вигаданими.