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Новини
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Турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини. Але Росія її поки не забирає, - Reuters

потік,північний,турбіна

Турбіну Північного потоку, яка була в Канаді на ремонті, ще 17 липня повернули до Німеччини, але Росія не поспішає її забирати.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За інформацією джерел видання, на це потрібно буде ще кілька днів чи тижнів, тому що російська сторона досі не дала добро на її транспортування.

Один зі співрозмовників агентства розказав, що Росія не надала документів про те, куди саме її потрібно доставити та через який митний пункт.

Читайте: Кулеба про передачу турбіни для "Північного потоку": "Є ризик створення прецеденту. Ми вважаємо, що це велика помилка"

"За звичайних обставин технічне обслуговування турбін – це буденна операція. Звичайно, ми хочемо перевезти турбіну до місця експлуатації якомога швидше. Але скільки часу це займе, залежить не тільки від нас", – сказали в компанії-виробнику Siemens Energy, яка займається обслуговуванням турбін Північного потоку.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек, говорячи про турбіну, ще у четвер сказав, що "іноді складається враження, що Росія більше не хоче забирати її назад".

Також читайте: Трюдо про повернення турбін для "Північного потоку": "Санкції спрямовані проти Путіна і не призначені для завдання шкоди нашим союзникам"

Це означає, що "технічні проблеми", на які посилався Газпром, скорочуючи постачання газу до Німеччини через газопровід Північний потік, можуть бути вигаданими.

Автор: 

Німеччина (7350) Канада (2191) росія (65129) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+8
це такий спосіб дресування залежного та переляканого Заходу..., хочу турбіну і негайно, сказав страшний недопалок і Захід заметушився, забігав..., ну все, подумав недопалок, все, як і раніше працює...
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22.07.2022 10:52
+6
що ви розумієте у трубопровідній зброї...

Останній Капіталіст @OstanniyCap

Вчора в німецькому інтернеті спалахнула велика дискусія після того, як Бербок оприлюднила інформацію про те, що уряд Німеччини чинив тиск на Канаду з вимогою повернути турбіну "Газпрому".
Берлін сказав Трюдо, що Німеччина припинить поставки зброї до України, якщо вона не отримає турбіну.
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22.07.2022 11:13
+3
россия и не будет спешить..Этим она "наказывает" Германию,а через неё и некоторые небольшие страны ЕС за лёгкое непослушание "хотелкам" россии.Кремлядям важен сам факт того,что они смогли продавить ЕС и даже Канаду на нарушение ими же установленных санкций.Кремляди сейчас смакуют победу,пусть и небольшую,но через дыру которой уже можно впихнуть некоторые свои "хотелки".Германия оказалась самым слабым звеном объединённого запада (и не факт,что УМЫШЛЕННО).Пока запад не изолирует Германию с её проблемами,столько Германия будет тянуть ЕС и США с Канадой под Кремль насколько удастся. Это не Европа была зависима от российского газа,а зависима на 100 % только Германия.Другие страны стали искать альтернативу российскому газу и нашли,а Германия и искать не стала,а сразу настроилась на продавливание ЕС для российского бизнеса
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22.07.2022 11:30
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tak ani zhe pustili gaz po sp1 - nafig orkam eta turbina...nenada im nichevo otdavtj
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22.07.2022 10:46 Відповісти
"допомога"Канади українському народу ,для фінансування рашистського вбивці ,котрий веде війну в Україні
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22.07.2022 10:48 Відповісти
та турбина не очень то была и нужна. смысл - вооот! газа не дадим, у нас турбины нет. вот вам турбина - *****....
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22.07.2022 10:51 Відповісти
це такий спосіб дресування залежного та переляканого Заходу..., хочу турбіну і негайно, сказав страшний недопалок і Захід заметушився, забігав..., ну все, подумав недопалок, все, як і раніше працює...
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22.07.2022 10:52 Відповісти
по ходу везти такой груз нечем и это тролинг высокого уровня..а могли и наберег под Кенингсбергом выгрузить
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22.07.2022 10:53 Відповісти
коли Європа, нарешті вже, забуде про кацапський пердячий пар, усім стане легше дихати, а самі кацапи задохнуться у своєму ж лайні і просто здохнуть
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22.07.2022 10:55 Відповісти
Жаль что Хаймарс дотуда не достает.. )
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22.07.2022 13:00 Відповісти
А вдруг пА дАрогє шо то случіЦЦА?...
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22.07.2022 10:59 Відповісти
Нічого не відбудеться по дорозі (хіба що підлість пуйла), фірма зобовязана після ремонту провести 72 години тесту, та здати експлуатації під підпис та гарантію.
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22.07.2022 11:06 Відповісти
Посрати на Сіменс і шо з ними буде. Бренд "Сіменс" скоро стане синонімом бренду "шлюха". Стільки корупційних та хабарницьких скандалів, скільки було з цією конторою ні в кого крім китайців не було.
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22.07.2022 12:15 Відповісти
Перешугані німці ще самі її в рашляндію повезуть.
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22.07.2022 11:13 Відповісти
що ви розумієте у трубопровідній зброї...

Останній Капіталіст @OstanniyCap

Вчора в німецькому інтернеті спалахнула велика дискусія після того, як Бербок оприлюднила інформацію про те, що уряд Німеччини чинив тиск на Канаду з вимогою повернути турбіну "Газпрому".
Берлін сказав Трюдо, що Німеччина припинить поставки зброї до України, якщо вона не отримає турбіну.
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22.07.2022 11:13 Відповісти
россия и не будет спешить..Этим она "наказывает" Германию,а через неё и некоторые небольшие страны ЕС за лёгкое непослушание "хотелкам" россии.Кремлядям важен сам факт того,что они смогли продавить ЕС и даже Канаду на нарушение ими же установленных санкций.Кремляди сейчас смакуют победу,пусть и небольшую,но через дыру которой уже можно впихнуть некоторые свои "хотелки".Германия оказалась самым слабым звеном объединённого запада (и не факт,что УМЫШЛЕННО).Пока запад не изолирует Германию с её проблемами,столько Германия будет тянуть ЕС и США с Канадой под Кремль насколько удастся. Это не Европа была зависима от российского газа,а зависима на 100 % только Германия.Другие страны стали искать альтернативу российскому газу и нашли,а Германия и искать не стала,а сразу настроилась на продавливание ЕС для российского бизнеса
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22.07.2022 11:30 Відповісти
німці сказали б що не дадуть турбіну до заповнення сховищ газом на 100%
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22.07.2022 11:39 Відповісти
таке відчуття, що це було шось по типу перевірки. Політики можуть казати шо завгодно, а такі індикатори більш чіткі. Рашка перевіряє наскільки газовий важіль працює на Європу. Чи варто на цей важіль тиснути в перемовинах і будувати навколо нього подальшу стратегію. Якби турбіни не повернули, то значить на газ пофіг і цей інструмент не працює. Якщо повернули, значить того газу, що є - недостатньо і Європа потребує набагато більше. Значить газу треба давати менше і далі тиснути на це питання. Що ми в результаті і бачимо - кацапи турбіну не забирають і поставки газа не збільшують. Треба було робити з точністю до навпаки - турбіну не віддавати а самим погрожувати припиненям закупівель газу + звичайно діверсифікувати постачання.
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22.07.2022 12:12 Відповісти
её хоть заминируют, перед тем, как кацапам отдавать ?
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22.07.2022 12:24 Відповісти
Забрали в України ядерну зброю, а тепер глумляться над нами!
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22.07.2022 12:46 Відповісти
Та вона їм і нахєр не потрібна, це лише привід для шантажу.
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22.07.2022 13:03 Відповісти
 
 