Найбільше ракет окупанти випустили по Ізюму - 476 від початку вторгнення. Далі за кількістю ударів Маріуполь та Миколаїв, - Данілов
З початку повномасштабної війни російські окупаційні війська найчастіше били по Ізюму Харківської області. Ворог завдав по місту 476 ракетних ударів, знищивши його дощенту.
Про це повідомив в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Найбільше ракетних атак у нас було на місто Ізюм. Ми бачимо, що 476 ракетних ударів було по Ізюму, а Маріуполь перебуває на другому місці, далі Миколаїв", - сказав Данилов.
Варто зазначити, що Ізюм був окупований російськими військами на початку квітня. Бої за Ізюмський район тривають і сьогодні.
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