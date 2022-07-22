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Новини Війна
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Найбільше ракет окупанти випустили по Ізюму - 476 від початку вторгнення. Далі за кількістю ударів Маріуполь та Миколаїв, - Данілов

ракета,рф,ракети

З початку повномасштабної війни російські окупаційні війська найчастіше били по Ізюму Харківської області. Ворог завдав по місту 476 ракетних ударів, знищивши його дощенту.

Про це повідомив в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Найбільше ракетних атак у нас було на місто Ізюм. Ми бачимо, що 476 ракетних ударів було по Ізюму, а Маріуполь перебуває на другому місці, далі Миколаїв", - сказав Данилов.

Варто зазначити, що Ізюм був окупований російськими військами на початку квітня. Бої за Ізюмський район тривають і сьогодні.

Читайте також: У районі Ізюму окупанти намагалися наступати в напрямку Краснопілля, але зазнали невдачі і відійшли з втратами, - Синєгубов

Автор: 

армія рф (17346) Данілов Олексій (1259) Маріуполь (3228) Миколаїв (1803) ракети (4022) РНБО (2281) Ізюм (331)


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Топ коментарі
+3
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22.07.2022 12:49
+1
А при чём тут фото Чикаго ?
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22.07.2022 12:59
+1
немає значення яке місто можуть бачити діти (в уявлені), будинки яких розбили російські ракети і які роз'їхалися, хто вижив, по встьому світу. Ви не побачили на фото горе дитини і її батьків, злочин кацапні, а тільки те, що на фото Чикаго?
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22.07.2022 14:16
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Ох же ты и дерьмо.Надо тебя к админу,в деактив,за посточнные призывы бить по Киеву.Ты там не корректировщик шасом?
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22.07.2022 11:26 Відповісти
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22.07.2022 12:49 Відповісти
А при чём тут фото Чикаго ?
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22.07.2022 12:59 Відповісти
немає значення яке місто можуть бачити діти (в уявлені), будинки яких розбили російські ракети і які роз'їхалися, хто вижив, по встьому світу. Ви не побачили на фото горе дитини і її батьків, злочин кацапні, а тільки те, що на фото Чикаго?
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22.07.2022 14:16 Відповісти
Чогож ні одна на ОПУ невпала?
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22.07.2022 14:21 Відповісти
 
 