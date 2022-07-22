Для збору урожаю в Херсонській та Запорізькій областях росіяни привезуть 85 комбайнів з анексованого Криму, - Братчук

Окупанти планують вивезти цьогорічний врожай зернових після жнив в південних областях. Для збору "надають" комбайни з анексованого Криму.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, пропагандистські ЗМІ цитують представника окупаційної влади анексованого Криму Сергія Аксьонова.

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Відомо, що росіяни планують перекинути на окуповані ними частини Херсонської та Запорізької областей комбайни з півострова для збору урожаю на полях. Попередньо мова йде про 85 одиниць сільськогосподарської техніки

"За повідомленнями рос ЗМІ, не менше 85 одиниць сільгосптехніки відновлять у Криму, щоб "передати до Херсонської та Запорізької областей для збирання врожаю", - написав Братчук.

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