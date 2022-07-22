Для збору урожаю в Херсонській та Запорізькій областях росіяни привезуть 85 комбайнів з анексованого Криму, - Братчук
Окупанти планують вивезти цьогорічний врожай зернових після жнив в південних областях. Для збору "надають" комбайни з анексованого Криму.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, пропагандистські ЗМІ цитують представника окупаційної влади анексованого Криму Сергія Аксьонова.
Відомо, що росіяни планують перекинути на окуповані ними частини Херсонської та Запорізької областей комбайни з півострова для збору урожаю на полях. Попередньо мова йде про 85 одиниць сільськогосподарської техніки
"За повідомленнями рос ЗМІ, не менше 85 одиниць сільгосптехніки відновлять у Криму, щоб "передати до Херсонської та Запорізької областей для збирання врожаю", - написав Братчук.
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кацапы - пришли только разрушать, создавать - не будут.
Какой полоумный руский на комбайне поедет по минному полю.
После уборки нужно - снова сеять. Нужны трактора, удобрения, склады.
Кто верит, что орки станут земледельцами?
Абсурд.
вьни придуркі та хворі без логіки та сенсу . Це ж треба таке,витрати міліарди на руйнування України щоб потім красти зерно та продавати та витрачати стільки зусиль / кораблі ,люди які завантажують я так дальше.Це стосується також всього іньшого.
хворі вони ,дуже ховрі
"экспортный потенциал 30 млн тонн зерновых, по результатам текущего года будет 50, исходим из того, что все ограничения, связанные с поставками российского зерна, будут сняты."
Да и комбайны украли в чечню.
Вживаючи терміни ворога ви йому допомагаєте.
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