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Новини Війна
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Для збору урожаю в Херсонській та Запорізькій областях росіяни привезуть 85 комбайнів з анексованого Криму, - Братчук

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Окупанти планують вивезти цьогорічний врожай зернових після жнив в південних областях. Для збору "надають" комбайни з анексованого Криму.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, пропагандистські ЗМІ цитують представника окупаційної влади анексованого Криму Сергія Аксьонова.

Читайте також: На Херсонщині окупанти розікрали майно фермерського господарства та бази відпочинку, - МВС

Відомо, що росіяни планують перекинути на окуповані ними частини Херсонської та Запорізької областей комбайни з півострова для збору урожаю на полях. Попередньо мова йде про 85 одиниць сільськогосподарської техніки

"За повідомленнями рос ЗМІ, не менше 85 одиниць сільгосптехніки відновлять у Криму, щоб "передати до Херсонської та Запорізької областей для збирання врожаю", - написав Братчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Енергодарі 28 колаборантів отримали російські паспорти, - мер Орлов

сільське господарство (726) Запорізька область (3599) зернові (1236) Братчук Сергій (146) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+7
Это пропаганда.
кацапы - пришли только разрушать, создавать - не будут.
Какой полоумный руский на комбайне поедет по минному полю.
После уборки нужно - снова сеять. Нужны трактора, удобрения, склады.
Кто верит, что орки станут земледельцами?
Абсурд.
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22.07.2022 11:19
+6
кацапи продаватимуть наше зерно
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22.07.2022 11:14
+5
Спалити зерно ніхто не догадався?
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22.07.2022 11:16
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кацапи продаватимуть наше зерно
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22.07.2022 11:14 Відповісти
Это пропаганда.
кацапы - пришли только разрушать, создавать - не будут.
Какой полоумный руский на комбайне поедет по минному полю.
После уборки нужно - снова сеять. Нужны трактора, удобрения, склады.
Кто верит, что орки станут земледельцами?
Абсурд.
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22.07.2022 11:19 Відповісти
Так вони ж є абсурд. Вони ж тільки абсурд і роблять. Вони все руйнують витрачають міліони або міліарди щоб набрати собі чогось в кишеню,або труси або вціліле. обладнання з лікарень або зерно,та в них «отріцтєльний прибуток все одно виходить
вьни придуркі та хворі без логіки та сенсу . Це ж треба таке,витрати міліарди на руйнування України щоб потім красти зерно та продавати та витрачати стільки зусиль / кораблі ,люди які завантажують я так дальше.Це стосується також всього іньшого.

хворі вони ,дуже ховрі
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22.07.2022 13:46 Відповісти
серло-у-валізу вже анонсувало продаж нашого зерна
"экспортный потенциал 30 млн тонн зерновых, по результатам текущего года будет 50, исходим из того, что все ограничения, связанные с поставками российского зерна, будут сняты."
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22.07.2022 11:31 Відповісти
Очередная пропаганда - собирать практически нечего - все вгорело.
Да и комбайны украли в чечню.
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22.07.2022 11:16 Відповісти
Спалити зерно ніхто не догадався?
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22.07.2022 11:16 Відповісти
И урожай украдут и комбайны обратно вывезут,а у нас всё со дня на день контрнаступление начинают. Ведь дерьмак разговоры разговаривает с кацапнёй.🤦
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22.07.2022 11:18 Відповісти
Есть работа для партизан )
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22.07.2022 11:31 Відповісти
якщо десь зберуться до купи то може ціль для хімарса
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22.07.2022 11:35 Відповісти
HIMERSам ----- ПРИГОТУВАТИСЯ!!!!
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22.07.2022 11:36 Відповісти
ще не починали - це х@йло говорив про мародерство?
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22.07.2022 11:37 Відповісти
Все комбайны раздолбать на подходе...
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22.07.2022 11:40 Відповісти
А що, танки вже зовсім закінчились? Тепер у нас будуть трофейні комбайни?
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22.07.2022 11:41 Відповісти
ну так розїбати їх
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22.07.2022 12:00 Відповісти
Це будуть їз останні жнива.
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22.07.2022 12:22 Відповісти
сгорят и комбайны
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22.07.2022 12:23 Відповісти
Да сожгите весь этот урожай , это же просто , запускайте огненные шары при ветре в сторону орков . Нельзя ***** воевать в белых перчатках
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22.07.2022 12:57 Відповісти
прошу редакторів схаменутися та перестати називати Крим на московський манер анексованим. За всіма документами України та ООН наш Крим є тимчасово окупованим!!! Невже так важко притримуватися МІЖНАРОДНИХ ОФІЦІЙНИХ ФОРМУЛЮВАНЬ у ПРИНЦИПОВИХ для нас моментах???

Вживаючи терміни ворога ви йому допомагаєте.

Редактори, навчіть своїх журналістів формулюванням правильним
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22.07.2022 15:52 Відповісти
 
 