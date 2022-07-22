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Новини Війна
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Росіяни виманюють родичів наших полонених до РФ та використовують для пропаганди, - ГУР МО

плен

Росіяни все частіше намагаються використати родичів українських військовополонених для антиукраїнської дезінформації.

Про це попереджає Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Близьких наших Захисників спонукають їхати на територію ворожої держави, де вони стають легкою здобиччю пропагандистської машини та спецслужб країни-окупанта. Задля додаткового психологічного тиску ворог свідомо маніпулює умовами утримання українських полонених", - йдеться в повідомленні.

В ГУР наголосили, що це не допомагає процесу визволення, а навпаки ускладнює переговори та віддаляє дату повернення наших захисників додому із ворожого полону.

Читайте: Понад 400 українців, серед них працівники ТЕС, тримають у полоні окупанти на Запоріжжі, - Старух

"Пам’ятайте: близькі полоненого, які приїхали на територію ворога – ідеальний інструмент для шантажу самих полонених та проведення інформаційних операцій щодо України. Їхня справжня мета – руйнування єдності українців, дестабілізація політичної ситуацій та підрив національної безпеки України", - підкреслили в ГУР.

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Родичі військовополонених можуть звертатися на консультаційну лінію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за телефоном 380 (95) 412 74 24. Дзвінки приймають з понеділка по п’ятницю з 10 до 16 години.

Також з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 можна звернутися в приймальню Координаційного штабу з питань поводження з полоненими за номером (044) 425 12 09.

Адреса приймальні: м. Київ, вул. Спаська, 37.

Автор: 

обмін (1156) полон (1560) пропаганда (2801) розвідка (3858) полонені (2261)


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Пам'ятайте: близькі полоненого, які приїхали на територію ворога - ідеальний інструмент для шантажу самих полонених та проведення інформаційних операцій щодо України. Їхня справжня мета - руйнування єдності українців, дестабілізація політичної ситуацій та підрив національної безпеки України", - підкреслили в ГУР Джерело: \\\\\\\\\

А в Раде идеально когда Шевченко пришедший туда в униформе армии..... оказывается "Агентом Гурмо"
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Хорошо шо не с ценником пришел - я бы тоже купил для Арахамии такой документ - нести бред и подлизывать коммунякам Китая было бы солидней, если бы это делал огенд Гурмо - Аброхимия, позывной - Свирепый шимпанзе.
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22.07.2022 11:19 Відповісти
Не інакше як дурість їхати до Мордора і щось вирішувати. Батьківськи благання там не допоможуть
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22.07.2022 11:20 Відповісти
Так вот для того чтобы не "дестабилизировать политическую ситуацию" и всё остальное, надо чтобы наши бойцы не оказывались в заложниках у мирового беспредельщика и потом родственники естественно не стояли на ушах из-за этого, всего-навсего, и об этом нашим горе-политикам надо было думать и делать всё ДО войны, а не изображать из себя хитросделанных всёпорешальщиков, вы главное панику не разводите. Как там процедура Экстракшена кстати поживает?...
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22.07.2022 11:20 Відповісти
Чому батьки російських військовополонених не їдуть в Україну визволяти своїх "діточок"?
Образились на них, що не "пали смертью храбрьіх" і залишили батьків без нового "тазика"?
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22.07.2022 11:30 Відповісти
Що із захисниками Маріка підараси каломийські?
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22.07.2022 11:30 Відповісти
хапаюця за соломинку
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22.07.2022 11:33 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.07.2022 11:46 Відповісти
 
 