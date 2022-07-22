Росіяни виманюють родичів наших полонених до РФ та використовують для пропаганди, - ГУР МО

Росіяни все частіше намагаються використати родичів українських військовополонених для антиукраїнської дезінформації.

Про це попереджає Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Близьких наших Захисників спонукають їхати на територію ворожої держави, де вони стають легкою здобиччю пропагандистської машини та спецслужб країни-окупанта. Задля додаткового психологічного тиску ворог свідомо маніпулює умовами утримання українських полонених", - йдеться в повідомленні.

В ГУР наголосили, що це не допомагає процесу визволення, а навпаки ускладнює переговори та віддаляє дату повернення наших захисників додому із ворожого полону.

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"Пам’ятайте: близькі полоненого, які приїхали на територію ворога – ідеальний інструмент для шантажу самих полонених та проведення інформаційних операцій щодо України. Їхня справжня мета – руйнування єдності українців, дестабілізація політичної ситуацій та підрив національної безпеки України", - підкреслили в ГУР.

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Родичі військовополонених можуть звертатися на консультаційну лінію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за телефоном 380 (95) 412 74 24. Дзвінки приймають з понеділка по п’ятницю з 10 до 16 години.

Також з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 можна звернутися в приймальню Координаційного штабу з питань поводження з полоненими за номером (044) 425 12 09.

Адреса приймальні: м. Київ, вул. Спаська, 37.