До переліку територій, де тривають бойові дії, додано Дружбівську громаду Сумщини

Двадцятою громадою Сумської області, яку Мінреінтеграції внесло до цього переліку, стала Дружбівська громада Шосткинського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Оновлений перелік з'явився на сайті Мінреінтеграції 21 липня.

Станом на 19.07.2022 року до оновленого переліку територіальних громад розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (6), Луганської (37), Запорізької (55), Херсонської (49), Миколаївської (25), Сумської (20), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 314 громад.

Перелік громад у Сумській області, де тривають бойові дії:



▪️Конотопський район: Новослобідська, Путивльська;



▪️Охтирський район: Великописарівська, Охтирська, Тростянецька;



▪️Сумський район: Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Миропільська, Садівська, Хотінська, Юнаківська.



▪️Шосткинський: Глухівська, Дружбівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Свеська, Середино-Будська, Шалигинська, Шосткинська.

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