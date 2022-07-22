Українські воїни знищили вісім ворожих гаубиць 2А65 "Мста-Б", їхню обслугу, автомобільну техніку та боєприпаси. ВIДЕО

Артилеристи десантно-штурмових та сухопутних військ знищили артдивізіон 152-мм гаубиць 2А65 "Мста-Б", особовий склад, техніку та БК російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результатів успішної атаки української артилерії бійці опублікували в соцмережі.

"Завдяки чіткій та злагодженій взаємодії було знищено гаубичний артилерійський дивізіон (без однієї гаубичної батареї) – 8 одиниць 152-мм гаубиць 2А65 "Мста-Б", особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських окупантів", - йдеться в коментарі до публікації.

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