Українські воїни знищили вісім ворожих гаубиць 2А65 "Мста-Б", їхню обслугу, автомобільну техніку та боєприпаси. ВIДЕО
Артилеристи десантно-штурмових та сухопутних військ знищили артдивізіон 152-мм гаубиць 2А65 "Мста-Б", особовий склад, техніку та БК російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результатів успішної атаки української артилерії бійці опублікували в соцмережі.
"Завдяки чіткій та злагодженій взаємодії було знищено гаубичний артилерійський дивізіон (без однієї гаубичної батареї) – 8 одиниць 152-мм гаубиць 2А65 "Мста-Б", особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських окупантів", - йдеться в коментарі до публікації.
Топ коментарі
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Ні, це не жарт із серії "покладіть насіння у кишеню". Це буквально; освоєння бюджетних коштів іде аж гай шумить.
За даними сайту zelenakraina.gov.ua, який був створений під цю програму, на 2 березня на Херсонщині було висаджено 835 тисяч дерев, а на Чернігівщині - майже 3,5 мільйони.
А на 7 червня на окупованій Херсонщині нібито вже висадили 1 мільйон 200 тисяч дерев, на Чернігівщині - аж 13 з половиною мільйонів!
Тобто, під час війни за три місяці під обстрілами херсонці висадили 500 тисяч дерев, а у замінованих і розбомблених лісах Чернігівщини - 10 мільйонів.
Володимир Ар'єв звернувся до Держлісгоспу із депутатським запитом щодо цих цифр, але йому ні підтвердили, ні спростували дані сайту. Сказали, що оновлену інформацію дадуть після деокупації Херсонщини.
А по Чернігівщині підтвердили висадку дерев на
7 мільйонів 142 тисячі гривень. Цієї весни.
У цьому зв'язку зверніть увагу: депутати від ЄС - єдині, хто зараз хоча би говорять про проблему. Але розслідувати зловживання тепер нема кому. НАБУ, Генпрокуратура, СБУ і САП обезглавлені або переведені під ручне управління Офісу президента.
По суті, а нас тепер можуть "садити" по мільярду саджанців щомісяця хоч на дні Чорного моря. Знаючи, що саджанцями посадки і обмежаться. https://t.me/nuts_roses/1280 https://t.me/nuts_roses/1280
Просто в кацапів мислення схибелене після 20 років путлєрщини. Воно мислить як кіт - якщо голову встромив в дірку і нікого не бачить, значить сховався добре. Так і кацапи - сидять посеред лісу - нікого і нічого не бачать - значить сховалися добре, нахєра ще бруствери маскувати, гілки тягати або взагалі дерн з під дерев таскати та вкладати...
Тож ви можете хоч 100 разів повторити настанови - наступна порція кацапщини буде робити те ж саме, що і попередня.
пачка майонезу
овочі салати
сядем біля хати
вип'ємо по чарці
заспіваєм пісню
щоб на Україну
більше мразь не лізла
(співати з інтонацією )
но виникають великі сумніви бо піар у нашого командуавння на висоті
будем ждать підтвержень а тоді радіти
Хлопцям - респект!
Красиві ліса й річка, засрали рашисти землю й ще завадить доки ЗСУ їх винищити й демілітарізує.