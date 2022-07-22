Через шторм може посилитися дрейфування ворожих мін у Чорному морі
Через штормову погоду у Чорному морі може посилитися дрейфування ворожих мін, зокрема й до берега.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеська мерія із посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Через штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря створюються передумови до посилення активності руху ворожих мін. Міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що небезпека відпочинку в пляжній зоні надто висока та цілком імовірним є неконтрольований підрив міни.
"Для інформування населення на території пляжів в Одесі встановлено таблички щодо небезпеки. Не використовуйте пляжі для відпочинку – це небезпечно", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Максім ХОЙ #398010
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+3 Бенина Мама
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+2 olele
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В гомельском аэропорту сегодня утром приземлился гражданский самолет. Это российский бизнес джет Pilatus 12 NG (RA-07870), который обычно перемещает чиновников и бизнесменов внутри России.
До этого почти полгода аэропорт был закрыт для гражданских судов из-за использования военными РФ. https://t.me/flagshtok_chat/61605
(это шутка конечно, но в каждой шутке есть доля... шутки)