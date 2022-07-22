Через шторм може посилитися дрейфування ворожих мін у Чорному морі

Через штормову погоду у Чорному морі може посилитися дрейфування ворожих мін, зокрема й до берега.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеська мерія із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Через штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря створюються передумови до посилення активності руху ворожих мін. Міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що небезпека відпочинку в пляжній зоні надто висока та цілком імовірним є неконтрольований підрив міни.

"Для інформування населення на території пляжів в Одесі встановлено таблички щодо небезпеки. Не використовуйте пляжі для відпочинку – це небезпечно", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ тримає 3 носії ракет "Калібр" у Чорному морі, ще 5 у Середземному, - ВМС ЗСУ