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Через шторм може посилитися дрейфування ворожих мін у Чорному морі

море,блокада,рф

Через штормову погоду у Чорному морі може посилитися дрейфування ворожих мін, зокрема й до берега.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеська мерія із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Через штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря створюються передумови до посилення активності руху ворожих мін. Міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що небезпека відпочинку в пляжній зоні надто висока та цілком імовірним є неконтрольований підрив міни.

"Для інформування населення на території пляжів в Одесі встановлено таблички щодо небезпеки. Не використовуйте пляжі для відпочинку – це небезпечно", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ тримає 3 носії ракет "Калібр" у Чорному морі, ще 5 у Середземному, - ВМС ЗСУ

Автор: 

мінування (1218) Чорне море (1666)


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Топ коментарі
+6
Вітаю Українці перший наш котел! Під Херсоном до 2000 орків оточені та приречені. Запросили "зелений коридор".
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22.07.2022 12:19
+3
Ничего, Дерьмак с парашниками в Стамбуле сейчас всё порешают. И эти мины будут потом казаться цветочками по сравнению с ягодками в виде возможного захвата Одессы Куйлом.
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22.07.2022 11:57
+2
тимчасом

В гомельском аэропорту сегодня утром приземлился гражданский самолет. Это российский бизнес джет Pilatus 12 NG (RA-07870), который обычно перемещает чиновников и бизнесменов внутри России.

До этого почти полгода аэропорт был закрыт для гражданских судов из-за использования военными РФ. https://t.me/flagshtok_chat/61605
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22.07.2022 12:05
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А Рашка поможет. Будет прикольно когда суда с нашим зерном будут подрываться на минах, а сама Рашка будет торговать нашим зерном и закупать оружие для войны с нами же.
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22.07.2022 11:55 Відповісти
было-бы неплохо ,если бы они дрейфовали в сторону рашистов
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22.07.2022 12:47 Відповісти
Ничего, Дерьмак с парашниками в Стамбуле сейчас всё порешают. И эти мины будут потом казаться цветочками по сравнению с ягодками в виде возможного захвата Одессы Куйлом.
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22.07.2022 11:57 Відповісти
тимчасом

В гомельском аэропорту сегодня утром приземлился гражданский самолет. Это российский бизнес джет Pilatus 12 NG (RA-07870), который обычно перемещает чиновников и бизнесменов внутри России.

До этого почти полгода аэропорт был закрыт для гражданских судов из-за использования военными РФ. https://t.me/flagshtok_chat/61605
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22.07.2022 12:05 Відповісти
Вітаю Українці перший наш котел! Під Херсоном до 2000 орків оточені та приречені. Запросили "зелений коридор".
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22.07.2022 12:19 Відповісти
надо их попросить дрейфовать в сторону срахи...ну или крысмы на худой конец...
(это шутка конечно, но в каждой шутке есть доля... шутки)
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22.07.2022 12:20 Відповісти
Заспокойся! Ти думаєш - просто так біля болгарських територіальних вод проводяться навчання кораблів НАТО? Гарантію даю - у план навчань включено "протимінну боротьбу" Моряки тралять море, вчаться виявлять плаваючі міни у "обстановці максимально наближеній до бойової" Заодно забезпечують безпеку проходу суден з вантажами (і зерном - теж)
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22.07.2022 12:35 Відповісти
от би в порт москалів подрейфували
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22.07.2022 13:17 Відповісти
Продолжается минофобия,что вы заладили мины мины,да пусть себе дрейфуют,кацапам надо боятся у нас флота нет,наши мины не плавают а лежат в песке на пляжах в нужных местах..
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22.07.2022 13:33 Відповісти
 
 