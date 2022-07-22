Рашисти на тимчасово окупованих територіях намагаються вербувати українську молодь до новостворених проросійських організацій, - ГУР МО

Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Одним з головних елементів цієї політики стало так зване "військово-патріотичне виховання". З цією метою активно формуються "громадські організації" на кшталт "молоді будівельники Херсонської області", "молодь Херсона" та ін. Участь в них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру. Одночасно старше покоління регіону залучається до новостворених організацій "союз матерів Херсонської області", "організація ветеранів Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Українські розвідники зазначають, що для створення уяви про масову підтримку місцевою молоддю окупаційного режиму, активно пропагується участь в організованому "міносвіти РФ" проєкті "твій крок" (твой шаг).

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"У "Федеральному агентстві зі справ молоді РФ" анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів "планета великих змін" (планета больших перемен) та "велика зміна" (большая перемена). На запрошення представників санкт-петербурзького відділення всеросійського військово-патріотичного руху "юнармія" 31 липня "юнармійці" з "днр" візьмуть участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі", - додали у ГУР.