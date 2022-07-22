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Рашисти на тимчасово окупованих територіях намагаються вербувати українську молодь до новостворених проросійських організацій, - ГУР МО

молодь

Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Одним з головних елементів цієї політики стало так зване "військово-патріотичне виховання". З цією метою активно формуються "громадські організації" на кшталт "молоді будівельники Херсонської області", "молодь Херсона" та ін. Участь в них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру. Одночасно старше покоління регіону залучається до новостворених організацій "союз матерів Херсонської області", "організація ветеранів Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Українські розвідники зазначають, що для створення уяви про масову підтримку місцевою молоддю окупаційного режиму, активно пропагується участь в організованому "міносвіти РФ" проєкті "твій крок" (твой шаг).

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"У "Федеральному агентстві зі справ молоді РФ" анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів "планета великих змін" (планета больших перемен) та "велика зміна" (большая перемена). На запрошення представників санкт-петербурзького відділення всеросійського військово-патріотичного руху "юнармія" 31 липня "юнармійці" з "днр" візьмуть участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі", - додали у ГУР.

молодь (122) окупація (6685) розвідка (3858) Херсонська область (5747)


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...бануті створіння
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22.07.2022 12:30 Відповісти
Це ми і так знаємо, а через 5-10 років вони мобілізують 100 тис чоловіків звідти. Які контрзаходи ГУР МО вживає?
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22.07.2022 12:31 Відповісти
фіксуємо не провокуємо, наспадін бункерний повелитель дай зєрно вивєзти, пазялуйста
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22.07.2022 12:32 Відповісти
Сплачуємо їм пенсії та "дитячі гроші". Навчання їм предоставим, щей без екзаменів, стипендії їм дамо за рахунок платників податків.
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22.07.2022 12:48 Відповісти
Заманюют методом пряніка і кнута
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22.07.2022 12:33 Відповісти
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22.07.2022 12:33 Відповісти
Все что они будут сотворять для молодежи в конечном виде будет Путлер(Гитлер)югендом.
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22.07.2022 12:37 Відповісти
"Планєта бальших пєрємєн" - це вони натякають, що поміняють весь "міравой парядак", тобто зроблять весь світ диктаторським, на кшталт "Оруeловського світу". Ось яку амбітну ціль собі поставивив Хуіло I"
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22.07.2022 12:52 Відповісти
бабка на картинке в тему, только вместо прапора надо косу вставить
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22.07.2022 12:57 Відповісти
 
 