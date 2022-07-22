США розглядають можливість надання Україні бойових літаків Warthog і навчання пілотів, - NYT

Керівництво ВПС США підняло питання про можливість підготовки українських пілотів у Сполучених Штатах і надання Україні американського парку штурмовиків A-10 Warthog.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з відповідною ідеєю цього тижня виступив глава ВПС Френк Кендалл. У виданні вказують, що літаки А-10 розробляли під час холодної війни для знищення артилерії та танків, що зараз дуже актуально для України. Warthog також використовувався в Іраку й Афганістані для підтримки військ.

При цьому ВПС США роками хотіли позбутися А-10. Це вивільнило б гроші на технічне обслуговування нових літаків, які можна використовувати для багатьох цілей, і було б більш ефективним у можливому конфлікті з Китаєм, вважають журналісти. Але Конгрес блокував усі спроби вивести з експлуатації А-10.

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Наразі будь-який план доставки Warthogs в Україну залишається лише пропозицією. підкреслюють у NYT.