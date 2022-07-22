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США розглядають можливість надання Україні бойових літаків Warthog і навчання пілотів, - NYT

сша,літак,warthog

Керівництво ВПС США підняло питання про можливість підготовки українських пілотів у Сполучених Штатах і надання Україні американського парку штурмовиків A-10 Warthog.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з відповідною ідеєю цього тижня виступив глава ВПС Френк Кендалл. У виданні вказують, що літаки А-10 розробляли під час холодної війни для знищення артилерії та танків, що зараз дуже актуально для України. Warthog також використовувався в Іраку й Афганістані для підтримки військ.

При цьому ВПС США роками хотіли позбутися А-10. Це вивільнило б гроші на технічне обслуговування нових літаків, які можна використовувати для багатьох цілей, і було б більш ефективним у можливому конфлікті з Китаєм, вважають журналісти. Але Конгрес блокував усі спроби вивести з експлуатації А-10.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група сенаторів США закликали Пентагон передати Україні сучасні бойові літаки

Наразі будь-який план доставки Warthogs в Україну залишається лише пропозицією. підкреслюють у NYT.

Автор: 

зброя (7461) літак (2901) США (22778)


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Топ коментарі
+47
https://www.newsru.co.il/mideast/22jul2022/sohr_il_119.html SOHR: ЦАХАЛ уничтожил около Дамаска завод по сборке иранских беспилотников

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22.07.2022 12:32
+39
коли з експлуатації в Україні вдалося б вивести дерьмака та всих його братських зелених кротів, постачання країні озброєння від союзників стало б зовсім іншим.
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22.07.2022 12:36
+35
"Трррр-тррр-трррр" - так вітатимемо окупантів.
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22.07.2022 12:33
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https://www.newsru.co.il/mideast/22jul2022/sohr_il_119.html SOHR: ЦАХАЛ уничтожил около Дамаска завод по сборке иранских беспилотников

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22.07.2022 12:32 Відповісти
Вот же ж эти израильтяне, лишили втарую армию мира анала-говнетных БПЛ ручной сборки
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22.07.2022 12:36 Відповісти
Не путайте ручную сборку и сборку вручную.
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22.07.2022 12:41 Відповісти
Парам - парам - пам
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22.07.2022 13:00 Відповісти
Мазл тов!
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22.07.2022 13:11 Відповісти
"Трррр-тррр-трррр" - так вітатимемо окупантів.
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22.07.2022 12:33 Відповісти
Бизнес-джет для полётов в Россию.
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22.07.2022 12:43 Відповісти
після цього бізнес-джета від орків залишиться лише гранульований компост
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22.07.2022 12:53 Відповісти

а вночі приходить американський вигук: "трррррр-тррррррр...."
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22.07.2022 12:52 Відповісти
Не трррр, а БРРРРРРТ- БРРРРРРТ.
Геть нічо в авіаціїї не розумієте!

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22.07.2022 13:32 Відповісти
Я художник, я так бачу.
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22.07.2022 14:28 Відповісти
👍 Браво!!
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22.07.2022 12:33 Відповісти
бубочке этот ераплан не интересен, он до Омана с Киева не долетит. Тем более, там только одно место, а буба без Дерьмака никак и никуда.
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22.07.2022 12:33 Відповісти
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22.07.2022 12:34 Відповісти
коли з експлуатації в Україні вдалося б вивести дерьмака та всих його братських зелених кротів, постачання країні озброєння від союзників стало б зовсім іншим.
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22.07.2022 12:36 Відповісти
В Єрмака брат в ВСУ -- не стикуєця
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22.07.2022 12:41 Відповісти
тот, которого конлитер на смерть отправил а потом сьел?- по версии дЕрьмака перед конгресменами США
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22.07.2022 12:56 Відповісти
Це той , що торгував посадами ?
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22.07.2022 13:00 Відповісти
й тепер торгує, продаючи інфу та координати.
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22.07.2022 13:06 Відповісти
В Ираке эти самолеты проявили себя великолепно. Одна женщина пилот лично спалила около 10 т72. Там стоит мощная 6 ствольная пушка с длинной ствола около 6 м именно она его оружие
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22.07.2022 12:37 Відповісти
Весь літак будувався навколо цієї гармати - так американські інженери шуткують.... Взяли гармату гатлінг 30 мм. і побудували навколо неї літак.
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22.07.2022 13:30 Відповісти
1 рік на перенавчання пілотів -- довга історія
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22.07.2022 12:39 Відповісти
Гадаю за 4-6 місяців зможуть перевчитись
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22.07.2022 12:42 Відповісти
Та який рік.ЦЕ не Ф-35...Якщо в пілота не качан капусти,то 3-4 місяці максимум...На пасажирських Боінгах навчились літати і нічого.Теж не АН-24.
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22.07.2022 12:58 Відповісти
Навчання пілотів - 6 місяців.

Навчання техників, які обслуговують літаки - 1 рік.
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22.07.2022 13:07 Відповісти
Это по сути та же сушка, только современнее. За 2-3 месяца без проблем можно переучиться. И то летать за пару недель. Там больше учиться как применять вооружение, арсенал там очень широкий.
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22.07.2022 18:00 Відповісти
Эти самолеты хороши вместе с самолетами РЭБ,а без них нечего и пытаться,собьют быстро
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22.07.2022 12:39 Відповісти
та да, особенно хакасы на передке зверствуют своими "Палантинами-К", а колонны заправщиков обязательно сопровождают "Красухи-С4" - одна в голове колонны, а другая в хвосте, которые и блокируют запуск "сайдвиндеров" с пилонов и автоматику семиствольного "авенджера". Об этом уже сладков+ рассказал.
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22.07.2022 14:14 Відповісти
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22.07.2022 12:42 Відповісти
наші зараз на штурмовиках Су літають якось без РЕБ і успішно знищують склади та командні пункти.
Проблема в американських штурмовиках - це дороговартісне обслуговування та несумістність озброєння, треба паралельно поставки ракет, *********** до них
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22.07.2022 12:45 Відповісти
Також запчастини та навчання техників, що триває навіть довше навчання льотчиків.
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22.07.2022 12:50 Відповісти
Это потому что у США на первом месте эффективность применения и сохранение экипажа.Без РЭБ летать это сравнимо с самоубийством или стрелять приблизительно туда .
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22.07.2022 12:56 Відповісти
Это потому что американцы в подобных конфликтах не учавствовали. Они в афгане стремались апачи лишний раз в бой посылать если видели талибов с рпг. С беспилотников работали, где небыл ни пво ни рэб.
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22.07.2022 18:05 Відповісти
Хотят отдать нам то, что им уже не нужно. Хитрые буржуи. Если бы дали F-16 и эти А-10 тогда бы понятно было...
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22.07.2022 12:50 Відповісти
Не змішуй "тепле" з "твердим" ! Штурмовик має свою "робочу нішу" а винищувач - свою! Нам зараз головне - вибить їх артилерію А цей літак якраз під це "заточений"!
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22.07.2022 13:30 Відповісти
А цей чувак взагалі помічений за тим, що постійно сіє наратив "всьо пропало" та "нас слівают".

Питання тільки в тому він вагітна істеричка, чи кацапський бот.
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22.07.2022 14:28 Відповісти
То есть, лучше ничего не давать?
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22.07.2022 14:05 Відповісти
Ти хоч розумієш що таке А-10? Це тупо пушка з крилами, вона перетворює БМП в решето з одного захода, це в рази краще ніж F-16
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22.07.2022 14:32 Відповісти
Залп "вулкана" з "Тандерболта" розносить відсік двигуна танка разом з "начинкою" Може розбить йому і верхні баштові люки
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22.07.2022 16:49 Відповісти
..та надавайте вже пошвидше цих Фейрчайлд/Ріпаблік A-10 «Тандерболт» II (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II) - американський броньований одномісний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA штурмовик , призначений для знищення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA танків , бронемашин та інших наземних цілей. Названий на честь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA винищувача-бомбардувальника часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни https://uk.wikipedia.org/wiki/Republic_P-47_Thunderbolt P-47 «Тандерболт» (вікі)
особисто болить вільнолюбивий-махновський-український Південь України, де прожив кілька місяців.., більше, навіть чим "рідний" прокацапсько-продажний Донбас, де народився та до підлітка виріс
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22.07.2022 12:52 Відповісти
Вообще, если они их дадут, то я не вижу причин не дойти до Владивостока и вручить Курилы японцам.
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22.07.2022 12:52 Відповісти
А я укажу на эти причины - количество боеприпасов. Нельзя влезть на территорию кацапии и там всё потратить, надо оставить дома запас. Вот если будет налажено (и хорошо защищено) производство, то можно гнать дальше.
А японцы пусть за Курилы сами впрягаются.
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22.07.2022 13:06 Відповісти
Тот самый бородавочник. Прикольно.
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22.07.2022 12:56 Відповісти
"Бородавочники" класні.
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23.07.2022 02:40 Відповісти
Так вот ты какой - план Пыньки по демилитаризации Украины!
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22.07.2022 12:58 Відповісти
Помнится там снаряды с урановым сердечником которые запрещено использовать на учения в США(пробовали, потом задолбались дезактивацию местности проводить). Была программа чтобы из них убрать обитаемое пространство и сделать беспилотными. Но что-то сейчас заглохло. И вообще как любой штурмовик этот очень требовательный к калификации пилотов. На су25 в плане использования мало похож. Будут долго переучиваться. Вообще их в штатах дохрена. США пришли к выводу что не штурмовики не ударные вертолеты им не особо нужны, сделали ставку на бпла. Так что очень может быть что приедет много бородавочников , Орлов, боевых соколов и возможно супер кобр и апачей.
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22.07.2022 13:08 Відповісти
А-10, который по сути летающая пушка GAU-8/A, исповедует устаревший концепт огневого вала... Концепт давно устарел и используется лишь технологически-отсталыми странами, такими как россиюшка.
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22.07.2022 13:21 Відповісти
Окрім гармати, яка в нього - огого, в А-10 ще купа всіляких ракет. Нормальна штука.
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22.07.2022 13:25 Відповісти
гармату знять,приварити до краза,а замість неї добавить пару ракет
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22.07.2022 13:38 Відповісти
Амо к нему будет золотое.
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22.07.2022 13:24 Відповісти
Ну нужно начать с того что в Ираке небыло напичкано столько ПВО как сейчас у орков. Как по мне так лучше арты и ракет земля-земля наводящиеся с помощью беспилотников ничего сейчас лучше не придумать.
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22.07.2022 13:12 Відповісти
100%
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22.07.2022 13:19 Відповісти
И местность ровная пустыня,с иглой в посадке или овраге не спрятаться
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22.07.2022 13:23 Відповісти
Одне іншому не заважає. Нехай арти побільше і штурмовиків побільше. Але поки дʼЄрмака не погонять, то скоріше за все хєр шо дадуть.
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22.07.2022 13:23 Відповісти
Ермак и клоун вообще жесть,внаглую уже начали вредить интересам Украины
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22.07.2022 13:32 Відповісти
Придумать можно всё,что угодно. Дают бери,бьют беги.
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22.07.2022 14:08 Відповісти
Давайте лучше больше Химарсов, бородавочников, - спасибо не надо!
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22.07.2022 13:16 Відповісти
Оооохйопт!!! Оце новина! Тримаємо кулаки щоб передали. Ох тоді русні п***да!
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22.07.2022 13:22 Відповісти
"США хтіли позбутися А-10" --- унікальна маячня! цей літак навіть ніколи НЕ експортувався за межі США

судячи з того, що ноги цієї новини роснуть із NYT - можна безпомилково стверджувати, що це фейк )
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22.07.2022 13:26 Відповісти
"Бородавочник" -чудова машина!
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22.07.2022 13:26 Відповісти
не бородавочник, а WARthog
різниця все ж таки є
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22.07.2022 13:33 Відповісти
Су-25 - теж офіційно "Грачом" не називається
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22.07.2022 16:52 Відповісти
если честно лучше бы ф16 дали, это устаревший самолет, летит медленно , без РЕБ его собьют быстро
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22.07.2022 13:32 Відповісти
експердів вам у гілку
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22.07.2022 13:35 Відповісти
,,експердів" на гілляку
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22.07.2022 13:40 Відповісти
Я тут.
Ф-16 винищувач, А-10 штурмовик. Це взагалі різні класи машин. Для знищення кацапського лайна з його неймовірним бойовим навантаженням те що треба, особливо в наших степах.
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22.07.2022 13:46 Відповісти
В них хоть катапультирование предусмотрено?
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22.07.2022 13:38 Відповісти
Кацапів буде кацапультувати на раз!
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22.07.2022 14:23 Відповісти
передати літак - нехитра справа. але окрім літака та пілота потрібно дуже багато чого: технічні спеціалісти, запчастини, паливно-мастильні матеріали, снаряди, ракети. всього цього в Україні немає і на організацію матеріально-технічної бази потрібні роки.
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22.07.2022 13:52 Відповісти
Літаючий крупнокаліберний кулемет.
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22.07.2022 13:58 Відповісти
Ви називаєте 30 мм гармату кулеметом?
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22.07.2022 14:04 Відповісти
Цікавий літак з цікавою історією!
Буде неймовірною вдачею, якщо США передадуть нам "Бородавочників".
Він переважає Су-25, практично по всім характеристикам: бойове навантаження, номенклатура ***********, потужність артилерійського озброєння, зручність кабіни пілота, бронювання, та багато іншого.

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22.07.2022 14:14 Відповісти
А-10 все свое життя був Тандерболтом, а не Вархогом.
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22.07.2022 14:25 Відповісти
Це прізвисько, нічого особистого.
І воно гарно прилипло.
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22.07.2022 14:40 Відповісти
купа експертів, старе не потрібне, прям під кожним кущем москальські РЕБ та ПВО. ПВО вєбали , літаками що надо накрили. зараз так і робимо
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22.07.2022 14:44 Відповісти
Перед введенням ******** авіації в обіг, потрібно вивести з обігу дерьмака, татарова, агрохімію, котлєту,бкзумну та інших зелених, да додати до списку мілованова, бо те ніщо таке верзе...
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22.07.2022 16:27 Відповісти
про це в США довго сперечалися. Армія любить A10, але повітряні сили його ненавидять. Це терорист для ворожих сухопутних військ, тому що це легка мішень, але вона не вмирає легко, навіть при прямих попаданнях, і завдає багато шкоди. Тож я думаю, що армія США з жахом віддасть свої останні A10.
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22.07.2022 16:46 Відповісти
 
 