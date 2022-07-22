США розглядають можливість надання Україні бойових літаків Warthog і навчання пілотів, - NYT
Керівництво ВПС США підняло питання про можливість підготовки українських пілотів у Сполучених Штатах і надання Україні американського парку штурмовиків A-10 Warthog.
Про це йдеться у матеріалі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що з відповідною ідеєю цього тижня виступив глава ВПС Френк Кендалл. У виданні вказують, що літаки А-10 розробляли під час холодної війни для знищення артилерії та танків, що зараз дуже актуально для України. Warthog також використовувався в Іраку й Афганістані для підтримки військ.
При цьому ВПС США роками хотіли позбутися А-10. Це вивільнило б гроші на технічне обслуговування нових літаків, які можна використовувати для багатьох цілей, і було б більш ефективним у можливому конфлікті з Китаєм, вважають журналісти. Але Конгрес блокував усі спроби вивести з експлуатації А-10.
Наразі будь-який план доставки Warthogs в Україну залишається лише пропозицією. підкреслюють у NYT.
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а вночі приходить американський вигук: "трррррр-тррррррр...."
Геть нічо в авіаціїї не розумієте!
Навчання техників, які обслуговують літаки - 1 рік.
Проблема в американських штурмовиках - це дороговартісне обслуговування та несумістність озброєння, треба паралельно поставки ракет, *********** до них
Питання тільки в тому він вагітна істеричка, чи кацапський бот.
особисто болить вільнолюбивий-махновський-український Південь України, де прожив кілька місяців.., більше, навіть чим "рідний" прокацапсько-продажний Донбас, де народився та до підлітка виріс
А японцы пусть за Курилы сами впрягаются.
судячи з того, що ноги цієї новини роснуть із NYT - можна безпомилково стверджувати, що це фейк )
різниця все ж таки є
Ф-16 винищувач, А-10 штурмовик. Це взагалі різні класи машин. Для знищення кацапського лайна з його неймовірним бойовим навантаженням те що треба, особливо в наших степах.
Буде неймовірною вдачею, якщо США передадуть нам "Бородавочників".
Він переважає Су-25, практично по всім характеристикам: бойове навантаження, номенклатура ***********, потужність артилерійського озброєння, зручність кабіни пілота, бронювання, та багато іншого.
І воно гарно прилипло.