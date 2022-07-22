У Харкові п’ятеро поранених під час обстрілу "Ураганами" залишаються у важкому та вкрай важкому стані, - Синєгубов

Більшість поранених внаслідок обстрілу двох районів у Харкові, скоєного російськими окупаційними військами з РСЗВ "Ураган" у четвер вранці, перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу загинуло троє людей. Двоє людей залишаються у вкрай важкому стані. Стан ще трьох людей лікарі оцінюють як тяжкий. Вони перебувають в реанімації. Інші 16 пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, їхньому життю загрози немає", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Харкову "Ураганами" в середу, 20 липня. Внаслідок удару загинули троє людей, які чекали транспорт на зупинці. Серед загиблих - 13-річний підліток, його 15-річна сестра поранена. Батько дві години сидів на вулиці біля тіла сина, тримав його за руку та читав молитви.

Також читайте: Вночі окупанти обстріляли село Рогань на Харківщині. Здійнялася пожежа, - Синєгубов