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Порт Роттердама заявив про припинення контейнерних перевезень до Росії та з неї

контейнер

Порт Роттердама (Нідерланди) оголосив про припинення контейнерних перевезень до Росії та з неї. Це найбільший порт у Європі та один із лідерів з вантажообігу у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОBOZREVATEL, про це йдеться у заяві на офіційному сайті порту.

"Контейнерні перевезення до Росії та з Росії припинилися", – йдеться у звіті порту про роботу в першому півріччі 2022 року.

Як зазначається, загальна пропускна спроможність найбільшого порту Європи зросла менш ніж на 1% у річному обчисленні. Такий показник пов'язаний із падінням обсягу контейнерних перевезень на 8,9%, яке спричинило глобальні логістичні проблеми та припинення контейнерних перевезень з Росією.

Також представники порту зазначили, що напередодні набуття чинності ембарго на вугілля та нафту з РФ "в останні місяці поменшало імпортуватися російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів та СПГ". "Компанії все частіше імпортують з інших країн", – констатували в порту Роттердама.

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До того, як РФ розв'язала повномасштабну війну в Україні, російська торгівля становила близько 13% трафіку "Роттердама". Крім того, близько 30% сирої нафти та 25% вугілля та СПГ надходили з Росії.

Автор: 

перевезення (1008) порт (2042) росія (65129)


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Топ коментарі
+12
Як постійно підкреслює Стерненко: "Русофобія - то добре. Але її недостатньо."
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22.07.2022 12:43
+6
Нарешті.
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22.07.2022 12:45
+6
Щиро дякуємо.
Нещодавно читала, що для кацапів блокування контейнерних перевезень, не просто боляче, а триндець, як болаче. І це радує.
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22.07.2022 13:16
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А шош таке?
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22.07.2022 12:42 Відповісти
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22.07.2022 12:42 Відповісти
Як постійно підкреслює Стерненко: "Русофобія - то добре. Але її недостатньо."
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22.07.2022 12:43 Відповісти
Нарешті.
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22.07.2022 12:45 Відповісти
Thank you for peace 💗🌻
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22.07.2022 12:48 Відповісти
Роттердам -
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22.07.2022 12:55 Відповісти
Не пройшло і півроку
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22.07.2022 13:07 Відповісти
Щиро дякуємо.
Нещодавно читала, що для кацапів блокування контейнерних перевезень, не просто боляче, а триндець, як болаче. І це радує.
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22.07.2022 13:16 Відповісти
сподіваюсь, йдеться і про сірий імпорт також...
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22.07.2022 13:57 Відповісти
 
 