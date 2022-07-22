Порт Роттердама заявив про припинення контейнерних перевезень до Росії та з неї

Порт Роттердама (Нідерланди) оголосив про припинення контейнерних перевезень до Росії та з неї. Це найбільший порт у Європі та один із лідерів з вантажообігу у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОBOZREVATEL, про це йдеться у заяві на офіційному сайті порту.

"Контейнерні перевезення до Росії та з Росії припинилися", – йдеться у звіті порту про роботу в першому півріччі 2022 року.

Як зазначається, загальна пропускна спроможність найбільшого порту Європи зросла менш ніж на 1% у річному обчисленні. Такий показник пов'язаний із падінням обсягу контейнерних перевезень на 8,9%, яке спричинило глобальні логістичні проблеми та припинення контейнерних перевезень з Росією.

Також представники порту зазначили, що напередодні набуття чинності ембарго на вугілля та нафту з РФ "в останні місяці поменшало імпортуватися російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів та СПГ". "Компанії все частіше імпортують з інших країн", – констатували в порту Роттердама.

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До того, як РФ розв'язала повномасштабну війну в Україні, російська торгівля становила близько 13% трафіку "Роттердама". Крім того, близько 30% сирої нафти та 25% вугілля та СПГ надходили з Росії.