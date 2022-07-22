Протягом доби окупанти здійснили понад 50 обстрілів 7 громад: є жертви, - голова Запорізької ОВА

21 липня росіяни обстріляли з артилерії Запорізьку область, зафіксовано понад 50 обстрілів населених пунктів.

Про це розповів очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Запорізькій області продовжуються артилерійські дуелі. За останню добу зафіксовано понад 50 артилерійських обстрілів з боку російських військ. Під обстріл потрапили села у семи громадах області.

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Є жертви серед населення та потерпілі внаслідок ворожих обстрілів. Збройні сили України завдавали удару у відповідь, російські окупанти зазнавали втрат у живій силі та техніці.

Також Старух додав, що росіяни стріляють з території АЕС в Енергодарі, там фіксуються вибухи, які виникають через необережне поводження з боєприпасами. Наразі вони загнали техніку та перенесли боєприпаси в машинну залу ЗАЕС.

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