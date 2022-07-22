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Новини Війна
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Чутки про "контрабанду зброї" збігаються в часі з розгортанням спецоперації Росії щодо дискредитації України, - Данілов

данілов

Закордонні ЗМІ поширили заяву речника Європолу Япа Оп Ген Оорта, начебто зафіксовані випадки контрабанди зброї з України.

На це відповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікуємо предметної розмови з офіційними представниками Європолу - з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні", - написав він.

Посадовець додав, що публікація про "контрабанду зброї" у західних ЗМІ збіглася в часі з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії "MakZim" з дискредитації України, мета якої - припинення постачання зброї від союзників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація щодо "контрабанди зброї" з України є масованою пропагандою РФ, - речник ЄС Стано

"Операція проводиться саме в той період, коли намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ – саме за рахунок надходження сучасного західного озброєння", – зауважив Данілов.

Напередодні закордонні ЗМІ поширили заяву речника Європолу Япа Оп Ген Оорта, який начебто заявив про зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення, повідомляє Еспресо.

Зокрема, йдеться про німецьке видання Spiegel.

Оорт не уточнив, про яку саме зброю йдеться, проте сказав, мовляв, "було помічено, що з України виїжджали особи з вогнепальною зброєю". Також речник Європолу висловив занепокоєння, що зброю і боєприпаси зберігають в Україні поблизу кордону для контрабанди в Євросоюз.

Також читайте: Буде запущено три системи контролю над наданою зброєю, - Резніков

Автор: 

інформаційна війна (360) контрабанда (1823) зброя (7461) росія (65146) ЗМІ (1359) Європол (39)


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Топ коментарі
+17
Ветеринар, не відволікайся.
На якій підставі дерьмак виконує обов'зки президента, а його ОПа кабміну та Верховниї Ради?
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22.07.2022 13:11
+15
Пане Данілов,не турбуйтеся.Ви ж напевно знаєте,що інспектори Пентагону по контролю за озброєнням вже в Україні і працюють.Якщо все в порядку,дляхвилювань нема причин.
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22.07.2022 13:12
+12
щось Данилова на медійному просторі стало забагато..скоро Зе! з відосіками переплюне..там військовий переворот ніхто не готує???
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22.07.2022 13:07
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щось Данилова на медійному просторі стало забагато..скоро Зе! з відосіками переплюне..там військовий переворот ніхто не готує???
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22.07.2022 13:07 Відповісти
НЕ раскачивайте лодку , Агенты кремля , Рука Москвы , .... ( **** , это уже было ) !!! Европол заявляет ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ФАКТОВ !!! .Уверена . ВЫ заявите , что для вас это НЕ факты !!!
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22.07.2022 13:57 Відповісти
Ну звичайно, у всьому винна раша... тільки таке пояснення можна почути від недолугих зільоних керівників.
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22.07.2022 13:08 Відповісти
іноді дійсно вона у всьому винна !!!! бо вона хитра, підступна, цинічна, брехлива, підступна і ница...
з нею не багато хто може зрівнятись... деякі навіть намагалися подивитися в бельми, щоби там побачити людяність...
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22.07.2022 13:13 Відповісти
Ви праві, ...іноді...
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22.07.2022 13:31 Відповісти
так так так і примушує наше ЗЕрівництво робити дебільні вчинки!!!
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22.07.2022 13:31 Відповісти
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22.07.2022 13:09 Відповісти
ну так многие верят что их голосование что то значит....
До них не дойдет НИКОГДА что именно из-за этой тупой уверенности именно такая *ОПа.
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22.07.2022 17:27 Відповісти
русне любой способ оклеветать Украину и посеять сомнение в ее партнерах сгодится (так было, есть и будет!!)... а Украине нужно не давать повода и фактами отвечать на говновбросы...
это и есть война... не только на поле боя но и в информ. пространстве и с использованием "полезных идиотов"...
разве это для кого-то новость ????
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22.07.2022 13:10 Відповісти
щось підказує, що рф так анонсує у ВБ атаки інфільтрованих совків-диверсантів, аби відволікти увагу від українського фронту

Британське жовтушне видання Daily Mail опублікувало матеріал про те, що до Великої Британії через Ла-Манш потрапили озброєні мігранти.

❗️ Незважаючи на те, що у статті немає жодного згадування про українців, кремлівські медіа поширили цей матеріал з додаванням власного припущення, що через збільшення поставок зброї до України Великобританії у майбутньому доведеться зіткнутися з озброєними українськими біженцями.

❗️ Подібні заяви росії - відвертий фейк, основна мета якого сформувати враження, начебто допомога Україні зброєю загрожуватиме безпеці країн-союзників нашої держави.

🔺 Нагадаємо, що офіційна позиція Великої Британії залишається незмінною - підтримка України до повної військової перемоги. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2158
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22.07.2022 13:28 Відповісти
Ветеринар, не відволікайся.
На якій підставі дерьмак виконує обов'зки президента, а його ОПа кабміну та Верховниї Ради?
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22.07.2022 13:11 Відповісти
Бо зеЗедент працює в офісі який очолює єрмак.
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22.07.2022 13:24 Відповісти
якій офіс??? він же повсякденно наголошує, що у нього СТАВКА!! і фліс вже носить, як Сталін френч..маріхуану скоро легалізують, ще й палити почне..
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22.07.2022 13:35 Відповісти
треба проводити кампанію що москалі завжди брешуть і крадуть,

москальня казало не нападуть, але напали
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22.07.2022 13:11 Відповісти
а зільона влада їм повірила
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22.07.2022 13:32 Відповісти
Пане Данілов,не турбуйтеся.Ви ж напевно знаєте,що інспектори Пентагону по контролю за озброєнням вже в Україні і працюють.Якщо все в порядку,дляхвилювань нема причин.
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22.07.2022 13:12 Відповісти
та в том то и дело, что у него видимо крепко пригорает. чего то очкует сильно
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22.07.2022 13:15 Відповісти
та да, віримо вітірінару-хто розмінував Чонгар він ще не знає, ахмєтов з каломойським не олігархи, гуманітарку ми не продаємо, хоча вона продається в магазинах, облік зброї ми не ведемо і зброю ми не продаємо, дєрьмак не російський шпигун і пдорас, а видатний український діяч, якого, правда, ніхто не уповноважував діяти від імені України.
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22.07.2022 13:13 Відповісти
так вопрос, сенаторша Спартц врет или нет? если врет, то она агент кремля? а если не врет, то кто тогда данилов?
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22.07.2022 13:14 Відповісти
Я б йому і худобу лікувати не довірив.
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22.07.2022 13:21 Відповісти
пока дерьмак и его банда, узурпировашие власть в стране, находятся при делах, вероятность любого нежелательного для Украины развития событий остаётся очень высокой.
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22.07.2022 13:21 Відповісти
Потому что поправка 1919 к военному бюджету дает возможность продавать «излишки» вооружений не смотря на войну. Через Техимпекс в марте уже продали, несмотря что на фронте был недостаток. Так что опасения у европола обоснованы. Правда тут Олексій Данілов говорит что на черный рынок не продавалось, но умалчивает что о том что продано официально и в белую.
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22.07.2022 13:25 Відповісти
и что продали официально? неужели у нас есть ненужное оружие?
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22.07.2022 13:38 Відповісти
Есть расхождения между переданным вооружением и поступившим на фронт. Для понимания есть ли разница, необходима проверка не местных аудиторов. По факту проверки будет заключение, которое возможно будет закрыто или частично закрыто. И кстати, для некоторых компаний ежегодный аудит обязателен.

Пример подобного аудита и его результаты - в гугле Бабиш аудит.
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22.07.2022 14:30 Відповісти
Делаем уточнение:контрабанду оружия афиширует не питоросси а Европол,довольно таки серьезная организация.Если ее купил путлер то что тогда там не куплено в этом евросоюзе???
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22.07.2022 13:26 Відповісти
да-да-да! охотно верю!
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22.07.2022 13:28 Відповісти
Це ж і роблять русняві агенти яких ви допустили до влади і до інформації.
Мало того що навмисне ********* Україну, так ще і бабло заробляють, зривають поставки західної зброї.
Вам казали - позбудьтесь кротів, єрмачків, татарових..
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22.07.2022 13:31 Відповісти
навпаки - спочатку заробляють..а ******** - це вже наслідки..цікаво, може він як ветеринар і юрист звик захищати тільки права худоби?
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22.07.2022 13:44 Відповісти
Якщо білі й пухнасті, то чого хвилі підіймаєте?!!! Чи трохи рило в пуху?
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22.07.2022 13:36 Відповісти
по тому, что какашенков обьявил об уничтожении ещё одного хаймарса, можно сделать вывод, что заказанное видео уничтожения макета было таки успешно снято и скоро "всплывёт", как видеофиксация того, шо какашенко никада не брэшэ )))
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22.07.2022 13:38 Відповісти
Пан Данілов просто виконує свої функції так як він їх розуміє або ж як потрібно владі, тобто виконує роль цепної собаки по виконанні, тому гадати каже він правду чи безсоромно бреше нема ніякого сенсу. З огляду на те як він відпрацьовував перед війною себто брехав про значні перебільшення з боку передових розвідок світу про скорий наступ рашапідів і заспокоював суспільство розвідданими наших силових структур, можна припустити що зараз він знову бреше. А бреше він тому, що з різних джерел спливає інформація що деякі види озброєння що надавалися нам нашими партнерами до передової надходили з великим запізненням і далеко у неповній кількості.
Сподіваюсь що комісія яка прибула з США моніторити доставку озброєння і ці питання в тому числі надасть всі необхідні пояснення.
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22.07.2022 13:44 Відповісти
ну ось..так людинакінь на раїсі пише..
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22.07.2022 13:47 Відповісти
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22.07.2022 13:47 Відповісти
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22.07.2022 13:49 Відповісти
ветеринар в малиновому піджаку учора повідомив, що саме його відомство підготувало та затвердило програму контролю за зброєю союзників. Хоче закласти ватою вуха 73. Мова йде про зброю, яку зелені продали протягом 2021-2022 років. Єзников переконував дядю Сема, що є якісь зміни до закону, який дозволяє продавати, тобто не заперечує факт торгівлі, але спирається на норму зеленого законодавства. Програма дозволяє слідкувати за руками пройдох з ОПи і запобігти фактам шкідництва, що мало місце в березні 2022 року.
Як казав наш человек в Вашингтоні відомі фірми,персони, номера телефонів контрабандистів. А орків приплітають для запутування слідів пройдох. І ці звільнення - спроба убезпечити пройдох від відповідальності. Бо продаж зброї під час війни це і є основна складова частина такого злочину, як державна зрада. Тому вимога Вікторії показати, ким є насправді УПир (управляючий президентом) якраз і виходить з цього факту.
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22.07.2022 13:54 Відповісти
В вогні корупції навколо влади ОПУ, не важко роздмухати дим й росіянам. Перефразуємо відомий анекдот : ЗМІ "Пане Єрмак, у Вашого замісника Татарова вуса відклеїлись , коли він хаймарс продавав . " Єрмак - у Татарова немає вусів ... ЗМІ- Та яка вже тепер різниця...
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22.07.2022 13:55 Відповісти
В Україні викрили керівництво відомої мережі військових магазинів у шахрайстві з гуманітарною допомогою для ЗСУ
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22.07.2022 14:09 Відповісти
А якщо докажуть ,як ви будете петляти?
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22.07.2022 14:05 Відповісти
чутки, *****??? проверяющим из США смогли отчитаться только за около 2 тыс противотанковых средств, в то время как были поставлены ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ где делись более 700 дронов камикадзе???? почему в начале войны продавались "излишки"???? Какие могут быть излишки в такое время???? На вашей совести, если она когда-либо была, десятки тысяч убиенных украинцев, на ******* и всей шобле
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22.07.2022 14:36 Відповісти
Відповідь про чутки щодо "конрабанди зброї" нададуть інспектори США, а як там справи з коментарем чуток про зрадника єрмака хотілось би почути від голови РНБО.
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22.07.2022 14:40 Відповісти
О розвели срач . Ну і куди продавали Джавеліни , хто знає ? Люди ви вже таку муйню пишете що гидко
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22.07.2022 17:24 Відповісти
 
 