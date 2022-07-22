Чутки про "контрабанду зброї" збігаються в часі з розгортанням спецоперації Росії щодо дискредитації України, - Данілов
Закордонні ЗМІ поширили заяву речника Європолу Япа Оп Ген Оорта, начебто зафіксовані випадки контрабанди зброї з України.
На це відповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Очікуємо предметної розмови з офіційними представниками Європолу - з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні", - написав він.
Посадовець додав, що публікація про "контрабанду зброї" у західних ЗМІ збіглася в часі з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії "MakZim" з дискредитації України, мета якої - припинення постачання зброї від союзників.
"Операція проводиться саме в той період, коли намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ – саме за рахунок надходження сучасного західного озброєння", – зауважив Данілов.
Напередодні закордонні ЗМІ поширили заяву речника Європолу Япа Оп Ген Оорта, який начебто заявив про зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення, повідомляє Еспресо.
Зокрема, йдеться про німецьке видання Spiegel.
Оорт не уточнив, про яку саме зброю йдеться, проте сказав, мовляв, "було помічено, що з України виїжджали особи з вогнепальною зброєю". Також речник Європолу висловив занепокоєння, що зброю і боєприпаси зберігають в Україні поблизу кордону для контрабанди в Євросоюз.
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з нею не багато хто може зрівнятись... деякі навіть намагалися подивитися в бельми, щоби там побачити людяність...
До них не дойдет НИКОГДА что именно из-за этой тупой уверенности именно такая *ОПа.
это и есть война... не только на поле боя но и в информ. пространстве и с использованием "полезных идиотов"...
разве это для кого-то новость ????
Британське жовтушне видання Daily Mail опублікувало матеріал про те, що до Великої Британії через Ла-Манш потрапили озброєні мігранти.
❗️ Незважаючи на те, що у статті немає жодного згадування про українців, кремлівські медіа поширили цей матеріал з додаванням власного припущення, що через збільшення поставок зброї до України Великобританії у майбутньому доведеться зіткнутися з озброєними українськими біженцями.
❗️ Подібні заяви росії - відвертий фейк, основна мета якого сформувати враження, начебто допомога Україні зброєю загрожуватиме безпеці країн-союзників нашої держави.
🔺 Нагадаємо, що офіційна позиція Великої Британії залишається незмінною - підтримка України до повної військової перемоги. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2158
На якій підставі дерьмак виконує обов'зки президента, а його ОПа кабміну та Верховниї Ради?
москальня казало не нападуть, але напали
Пример подобного аудита и его результаты - в гугле Бабиш аудит.
Мало того що навмисне ********* Україну, так ще і бабло заробляють, зривають поставки західної зброї.
Вам казали - позбудьтесь кротів, єрмачків, татарових..
Сподіваюсь що комісія яка прибула з США моніторити доставку озброєння і ці питання в тому числі надасть всі необхідні пояснення.
Як казав наш человек в Вашингтоні відомі фірми,персони, номера телефонів контрабандистів. А орків приплітають для запутування слідів пройдох. І ці звільнення - спроба убезпечити пройдох від відповідальності. Бо продаж зброї під час війни це і є основна складова частина такого злочину, як державна зрада. Тому вимога Вікторії показати, ким є насправді УПир (управляючий президентом) якраз і виходить з цього факту.