Чутки про "контрабанду зброї" збігаються в часі з розгортанням спецоперації Росії щодо дискредитації України, - Данілов

Закордонні ЗМІ поширили заяву речника Європолу Япа Оп Ген Оорта, начебто зафіксовані випадки контрабанди зброї з України.

На це відповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікуємо предметної розмови з офіційними представниками Європолу - з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні", - написав він.

Посадовець додав, що публікація про "контрабанду зброї" у західних ЗМІ збіглася в часі з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії "MakZim" з дискредитації України, мета якої - припинення постачання зброї від союзників.

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"Операція проводиться саме в той період, коли намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ – саме за рахунок надходження сучасного західного озброєння", – зауважив Данілов.

Напередодні закордонні ЗМІ поширили заяву речника Європолу Япа Оп Ген Оорта, який начебто заявив про зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення, повідомляє Еспресо.

Зокрема, йдеться про німецьке видання Spiegel.

Оорт не уточнив, про яку саме зброю йдеться, проте сказав, мовляв, "було помічено, що з України виїжджали особи з вогнепальною зброєю". Також речник Європолу висловив занепокоєння, що зброю і боєприпаси зберігають в Україні поблизу кордону для контрабанди в Євросоюз.

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