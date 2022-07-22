Для членства в ЄС Україна має до кінця року виконати сім вимог Єврокомісії, в тому числі ухвалити закон про медіа, - Мінкульт

До кінця року Україна має виконати усі сім вимог Єврокомісії на шляху набуття членства в Євросоюзі. Одна з них - ухвалення закону про медіа.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра культури та інформаційної політики з питань євроінтеграції Тарас Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LB.

"Зараз ми знаходимося на стадії фіналізації законопроєкту про медіа, щоб Верховна Рада могла ухвалити його у першому читанні. Очевидно, що розгляд буде через два читання з можливістю подання та врахування правок. Як і врахування пропозицій від європейської сторони, якщо вони будуть", – заявив він.

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За його прогнозами, закон в цілому буде проголосовано вже до кінця поточного року.

"Сім пунктів, які виставила нам Європейська комісія, будуть перевіряти у кінці року. Наші внутрішні завдання та таймінг – до кінця року виконати усі ці пункти повністю, щоб звітувати по них саме повністю, а не про частковий прогрес… Завдання президента України чітке та однозначне – найшвидше виконання усіх рекомендацій… Тому ми навіть не будемо чекати кінця року, а робити усе якнайшвидше".

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Законопроєкт передбачає ключові оновлення у сфері регулювання не лише телебачення та радіомовлення, а й сучасних стрімінгових сервісів. Також окремим розділом прописані ширші повноваження Нацради з питань телебачення та радіомовлення щодо санкцій та блокування незаконного російського контенту, незалежно від способу поширення.

Нагадаємо, що прийняття закону про медіа є однією з семи вимог ЄС на шляху набуття членства.