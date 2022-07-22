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Для членства в ЄС Україна має до кінця року виконати сім вимог Єврокомісії, в тому числі ухвалити закон про медіа, - Мінкульт

шевченко,тарас

До кінця року Україна має виконати усі сім вимог Єврокомісії на шляху набуття членства в Євросоюзі. Одна з них - ухвалення закону про медіа.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра культури та інформаційної політики з питань євроінтеграції Тарас Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LB.

"Зараз ми знаходимося на стадії фіналізації законопроєкту про медіа, щоб Верховна Рада могла ухвалити його у першому читанні. Очевидно, що розгляд буде через два читання з можливістю подання та врахування правок. Як і врахування пропозицій від європейської сторони, якщо вони будуть", – заявив він.

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За його прогнозами, закон в цілому буде проголосовано вже до кінця поточного року.

"Сім пунктів, які виставила нам Європейська комісія, будуть перевіряти у кінці року. Наші внутрішні завдання та таймінг – до кінця року виконати усі ці пункти повністю, щоб звітувати по них саме повністю, а не про частковий прогрес… Завдання президента України чітке та однозначне – найшвидше виконання усіх рекомендацій… Тому ми навіть не будемо чекати кінця року, а робити усе якнайшвидше".

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Законопроєкт передбачає ключові оновлення у сфері регулювання не лише телебачення та радіомовлення, а й сучасних стрімінгових сервісів. Також окремим розділом прописані ширші повноваження Нацради з питань телебачення та радіомовлення щодо санкцій та блокування незаконного російського контенту, незалежно від способу поширення.

Нагадаємо, що прийняття закону про медіа є однією з семи вимог ЄС на шляху набуття членства.

Автор: 

законопроєкт (3591) ЗМІ (1359) реформи (3207) членство в ЄС (1248) медіа (232)


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Топ коментарі
+11
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22.07.2022 13:14
+4
то есть ФСБ -одно сплошное ФСБ победившее\********* Беню
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22.07.2022 13:16
+4
https://dumskaya.net/allnews///2022/07/22/ 22 липня , 13:13

Молдова не пустила до Придністров'я групу російських офіцерів

Молдова не дозволила в'їзд на свою територію російським військовим із так званої «оперативної групи військ у Придністров'ї».

Про це повідомляє міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова.

«Ротація військовослужбовців у складі російського миротворчого контингенту здійснюється за механізмом, створеним з метою уникнення ризиків та забезпечення скоординованого переміщення особового складу контингенту. Випадки несанкціонованого в'їзду окремих російських військовослужбовців були пов'язані з невідповідністю критеріям, встановленим у механізмі. Таким чином, не допущено офіцерів так званої «оперативної групи російських військ» - формування, яке незаконно перебуває на території нашої країни.

У цьому контексті міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції повторює позицію влади Молдови щодо необхідності беззастережного відновлення процесу виведення російських військ і складів *********** з нашої країни», - йдеться у повідомленні.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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22.07.2022 13:46
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22.07.2022 13:14 Відповісти
то есть ФСБ -одно сплошное ФСБ победившее\********* Беню
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22.07.2022 13:16 Відповісти
фіналізація..каналізація..ну так виконуйте, а то звіздять тільки..аи би ж то їм зарплатню платили як шахтерам..в залежності від видобутку..то або працювали б з результатами, або сиділи б без грошей..знову ж профіт - бюджет не страждає
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22.07.2022 13:21 Відповісти
Одни коррупционеры будут говорить что делать другим коррупционерам.Так и живут.
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22.07.2022 13:22 Відповісти
Невже розблокують телеканали опозиції?
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22.07.2022 13:32 Відповісти
Дам ідею зеленим. Позбавте громадянства всіх українців і ми вже нічого не мусимо виконувати до кінця року
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22.07.2022 13:33 Відповісти
І що, може навіть «Прямий» і «Еспресо» включите? Та невже!
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22.07.2022 13:38 Відповісти
От як Порошенко посадять з конфіскацією, - одразу і розблокують!
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23.07.2022 02:41 Відповісти
Коррупция никогда не победит коррупцию! А по сему Украине никогда не видать никогда членства ни в каких союзах среди цивилизованных правовых государств. Это всеравно что умышленно инфицировать себя какой-то заразой. Дай Бог победить орков, сейчас задача должна
стоять только эта, но самого себя мудрый нарид никогда не сможет победить.
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22.07.2022 13:40 Відповісти
https://dumskaya.net/allnews///2022/07/22/ 22 липня , 13:13

Молдова не пустила до Придністров'я групу російських офіцерів

Молдова не дозволила в'їзд на свою територію російським військовим із так званої «оперативної групи військ у Придністров'ї».

Про це повідомляє міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова.

«Ротація військовослужбовців у складі російського миротворчого контингенту здійснюється за механізмом, створеним з метою уникнення ризиків та забезпечення скоординованого переміщення особового складу контингенту. Випадки несанкціонованого в'їзду окремих російських військовослужбовців були пов'язані з невідповідністю критеріям, встановленим у механізмі. Таким чином, не допущено офіцерів так званої «оперативної групи російських військ» - формування, яке незаконно перебуває на території нашої країни.

У цьому контексті міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції повторює позицію влади Молдови щодо необхідності беззастережного відновлення процесу виведення російських військ і складів *********** з нашої країни», - йдеться у повідомленні.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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22.07.2022 13:46 Відповісти
Турборежим включат и все выполнят. Только нам от этого жить легче не станет. Потому, что все это толь. ко на бумаге. Как воровали так и будут воровать. Как грабили народ так и будут грабить еще больше. Причина есть окуенная - война....
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22.07.2022 13:48 Відповісти
Евросоюз если действительно желает видеть Украину в своем составе должен выдвинуть не семь абстрактных и нереальных заданий, а одно единственное - внешнее управление специально созданной комиссией из представителей стран союза хотя бы на период первого десятилетия. Пока не наведут здесь порядок в экономике, не арестуют всех олигархов, и не вернут весь их капитал в бюджет, и все чинуши-казнокрады, коррупционеры судьи, мусора и прокуроры реально не сядут на длительные сроки.
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22.07.2022 13:51 Відповісти
Бенямарафон з єдиними новинами з єдиними героями - це наше всьо, так зрегулювали медіаринок перетворивши в безальтернативний медіамагазин ОПи)
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22.07.2022 13:51 Відповісти
ЄС та НАТО в Україні буде...але не з Zeлемойскіми ворюгами...
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22.07.2022 14:12 Відповісти
Уже выбрали голову САП,что вам еще нужно?😁😁😁.ЕС! Не мешайте нашей коррупции розвиватся,и стать самой передовой.
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22.07.2022 14:13 Відповісти
П'ятирічку-за два роки! Балаболи.
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22.07.2022 15:28 Відповісти
 
 