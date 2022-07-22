Для членства в ЄС Україна має до кінця року виконати сім вимог Єврокомісії, в тому числі ухвалити закон про медіа, - Мінкульт
До кінця року Україна має виконати усі сім вимог Єврокомісії на шляху набуття членства в Євросоюзі. Одна з них - ухвалення закону про медіа.
Про це на брифінгу заявив заступник міністра культури та інформаційної політики з питань євроінтеграції Тарас Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LB.
"Зараз ми знаходимося на стадії фіналізації законопроєкту про медіа, щоб Верховна Рада могла ухвалити його у першому читанні. Очевидно, що розгляд буде через два читання з можливістю подання та врахування правок. Як і врахування пропозицій від європейської сторони, якщо вони будуть", – заявив він.
За його прогнозами, закон в цілому буде проголосовано вже до кінця поточного року.
"Сім пунктів, які виставила нам Європейська комісія, будуть перевіряти у кінці року. Наші внутрішні завдання та таймінг – до кінця року виконати усі ці пункти повністю, щоб звітувати по них саме повністю, а не про частковий прогрес… Завдання президента України чітке та однозначне – найшвидше виконання усіх рекомендацій… Тому ми навіть не будемо чекати кінця року, а робити усе якнайшвидше".
Законопроєкт передбачає ключові оновлення у сфері регулювання не лише телебачення та радіомовлення, а й сучасних стрімінгових сервісів. Також окремим розділом прописані ширші повноваження Нацради з питань телебачення та радіомовлення щодо санкцій та блокування незаконного російського контенту, незалежно від способу поширення.
Нагадаємо, що прийняття закону про медіа є однією з семи вимог ЄС на шляху набуття членства.
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стоять только эта, но самого себя мудрый нарид никогда не сможет победить.
Молдова не пустила до Придністров'я групу російських офіцерів
Молдова не дозволила в'їзд на свою територію російським військовим із так званої «оперативної групи військ у Придністров'ї».
Про це повідомляє міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова.
«Ротація військовослужбовців у складі російського миротворчого контингенту здійснюється за механізмом, створеним з метою уникнення ризиків та забезпечення скоординованого переміщення особового складу контингенту. Випадки несанкціонованого в'їзду окремих російських військовослужбовців були пов'язані з невідповідністю критеріям, встановленим у механізмі. Таким чином, не допущено офіцерів так званої «оперативної групи російських військ» - формування, яке незаконно перебуває на території нашої країни.
У цьому контексті міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції повторює позицію влади Молдови щодо необхідності беззастережного відновлення процесу виведення російських військ і складів *********** з нашої країни», - йдеться у повідомленні.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!