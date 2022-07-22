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Новини
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Мешканця Рівненщини викрито на торгівлі позашляховиками з гуманітарної допомоги, - Офіс Генпрокурора

затримання

Мешканцю Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. Чоловік продавав призначені для ЗСУ позашляховики.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік налагодив незаконну схему продажу автомобілів, які заїжджали на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Встановлено факти продажу 4 позашляховиків.

 Як зазначається, громадянина  затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Наразі також проводиться перевірка усіх обставин вчинення злочину та причетність до нього інших осіб. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ НП в Рівненській області за оперативного супроводу Управління СБУ в області.

Дивіться: Працівника волонтерського центру на Дніпропетровщині викрито на продажі гуманітарки, - Офіс генпрокурора

Автор: 

затримання (4339) гуманітарна допомога (991) Офіс Генпрокурора (3248)


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Топ коментарі
+5
Прив"язати за ногу до того позашляховика і тягнути до самого фронту.
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22.07.2022 13:49
+3
когда уже за такие вещи начнут пожизненное давать с полной конфискацией??? да даже за конфетку из кулька гумпомощи! но дадут 5 лет, из них он в сизо 2 года день за два, а потом амнистия и привет, люблю нашу страну и её законы. военное время мать его!
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22.07.2022 13:44
+3
Ти що? Ні в якому разі! Пожиттєво падлі і на нарах нехай собі бізнесом займається
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22.07.2022 13:46
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когда уже за такие вещи начнут пожизненное давать с полной конфискацией??? да даже за конфетку из кулька гумпомощи! но дадут 5 лет, из них он в сизо 2 года день за два, а потом амнистия и привет, люблю нашу страну и её законы. военное время мать его!
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22.07.2022 13:44 Відповісти
С первого дня РАШИСТСКОЙ ВОЙНЫ , нужно было расстреливать на месте по законам военного времени , ГНИД И КОРРЕКТИРОВЩИКОВ бомбардировок ,ОНИ СТРАШНЕЕ РАШИСТОВ‼️А не давать 2 года условно ‼️Другие мрази поостереглись -бы
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22.07.2022 16:43 Відповісти
казел...
вот один (или не один) казел может испортить любое благое дело !!!
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22.07.2022 13:44 Відповісти
быть на водопое, та и самому не напиться? на такое щас многие пойти не могут.
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22.07.2022 13:53 Відповісти
На фронт падлу и пускай все время бегает пешком
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22.07.2022 13:44 Відповісти
Ти що? Ні в якому разі! Пожиттєво падлі і на нарах нехай собі бізнесом займається
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22.07.2022 13:46 Відповісти
Прив"язати за ногу до того позашляховика і тягнути до самого фронту.
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22.07.2022 13:49 Відповісти
та наф..на відбудову..нечай спочатку міста такі розчищають..розміновують околиці..
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22.07.2022 13:51 Відповісти
вооооооо..я ж кажу - олх шмонайте..очуєїте от масштабу гуманітарних крадіїв
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22.07.2022 13:49 Відповісти
следователь прокуратуры точно в прокуратуре работает с такой распорой?
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22.07.2022 13:50 Відповісти
Це сорОм.
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22.07.2022 13:51 Відповісти
надо как в турции.весь день.чтоб в дерьмо нырял
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22.07.2022 13:51 Відповісти
Напевно з прокурора потребували плату
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22.07.2022 14:01 Відповісти
І чого цей "бик" досі не на передовій?
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22.07.2022 14:25 Відповісти
Хййовий житель Рівненщини.
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22.07.2022 15:26 Відповісти
 
 