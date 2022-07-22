Мешканця Рівненщини викрито на торгівлі позашляховиками з гуманітарної допомоги, - Офіс Генпрокурора

Мешканцю Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. Чоловік продавав призначені для ЗСУ позашляховики.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік налагодив незаконну схему продажу автомобілів, які заїжджали на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Встановлено факти продажу 4 позашляховиків.



Як зазначається, громадянина затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Наразі також проводиться перевірка усіх обставин вчинення злочину та причетність до нього інших осіб. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ НП в Рівненській області за оперативного супроводу Управління СБУ в області.

Дивіться: Працівника волонтерського центру на Дніпропетровщині викрито на продажі гуманітарки, - Офіс генпрокурора