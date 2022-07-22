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Новини Війна
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Роспропаганда поширює фейк про "озброєних українських біженців" у Великій Британії, - Центр протидії дезінформації

фейк,провокація

Британське видання Daily Mail опублікувало матеріал про те, що до Великої Британії через Ла-Манш потрапили озброєні мігранти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.

Там наголошують, що у статті немає жодного згадування про українців, однак "кремлівські медіа поширили цей матеріал з додаванням власного припущення, що через збільшення поставок зброї до України Великої Британії у майбутньому доведеться зіткнутися з озброєними українськими біженцями".

"Подібні заяви Росії - відвертий фейк, основна мета якого сформувати враження, начебто допомога Україні зброєю загрожуватиме безпеці країн-союзників нашої держави.

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Нагадаємо, що офіційна позиція Великої Британії залишається незмінною - підтримка України до повної військової перемоги", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Велика Британія (5578) пропаганда (2801) росія (65146) фейк (744) Центр протидії дезінформації (158)


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Топ коментарі
+12
Сиджу обідаю, на кухні включений телевізор, був включений якийсь телеканал подорожей. Розповідали та показували скандинавські країни. В містах чистоа, порядок, люди привітні, спокій і так далі... Думаю, шо заважає кацапні так жити? Всю свою історію ця недонація з кимсь воює, когось захоплює, грабує, ґвалтує, лізе своїми вонючими лаптями до людей та та т.і. Певно шо зайва країна на землі...
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22.07.2022 14:04
+6
нє..ну хто не знає, у нас сумісний кордон з Британією..і Ла Манш у вікно видно
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22.07.2022 13:59
+5
Це виключно на кацапів розраховано.
Бо більшої уйні вигадати складно.
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22.07.2022 13:59
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нє..ну хто не знає, у нас сумісний кордон з Британією..і Ла Манш у вікно видно
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22.07.2022 13:59 Відповісти
Це виключно на кацапів розраховано.
Бо більшої уйні вигадати складно.
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22.07.2022 13:59 Відповісти
Може досить забивати баки кацапською маячнею? Цікавіше,що там дєрьмак в Турції зливає?
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22.07.2022 14:00 Відповісти
може сливу?
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22.07.2022 14:51 Відповісти
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22.07.2022 14:03 Відповісти
Сиджу обідаю, на кухні включений телевізор, був включений якийсь телеканал подорожей. Розповідали та показували скандинавські країни. В містах чистоа, порядок, люди привітні, спокій і так далі... Думаю, шо заважає кацапні так жити? Всю свою історію ця недонація з кимсь воює, когось захоплює, грабує, ґвалтує, лізе своїми вонючими лаптями до людей та та т.і. Певно шо зайва країна на землі...
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22.07.2022 14:04 Відповісти
Орки.
Є ще одна цікава теорія, але вона основана на релігії. У всіх релігіях світу розказується про велику боротьбу добра і зла, де добро - це бог, подібними до якого є люди, і сатана, який намагається у всьому копіювати бога, але виходить якесь збочене лайно. Так от, за цією теорією, орки є людьми, яких створив сатана. Той факт, що ці довбойоби не здатні нічого свого придумать, а виключно копіюють чуже, зайвий раз підтверджує цю теорію ("русь", "бєлий дом", "сєнатари", в них даже є свій "праймаріз" лол кек), але по факту виходить ліпка об'єктів з лайна.
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22.07.2022 14:24 Відповісти
Зайва хромосома недає покою
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22.07.2022 14:36 Відповісти
Там скоріше не зайва хромосома, а навпаки -- її відсутність. Відсутність хромосоми, яка відповідае за честь, совість, людяність, співчуття, повагу, порядність, моральність та інших якостей, властивих нормальним людям.
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22.07.2022 18:55 Відповісти
есть теория понаучней - єти ребята оторівлись в большей массе от каменного века 200- 300 лет назад, а Европа і Украіна - тісячи лет назад.
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22.07.2022 14:52 Відповісти
І це дуже правдива теорія.

Дивіться перша демократична конституція була створена козаками. Тобто вони жили при демократичних нормах. В цей час в московії тільки почали придумувати російську імперію, рабство, кастове суспільство та списки про ранги, тобто все те що було ще за часів римської імперії. Думаю ви розумієте наскільки сильно вони відстають.
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22.07.2022 15:28 Відповісти
Імперський устрій. Імперія не може жити без експансії та експорту ентропії на зовні. В імперії все дуже хреново із зворотнім зв'язком від населення. І в імперії всі один одного ненавидять бо являються окупованим населенням яке один одного вважає окупантом та тим хто винен в такому їх існуванні.
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22.07.2022 15:24 Відповісти
тренуюця
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22.07.2022 14:12 Відповісти
Сподіваюсь, що наші біженці озброєні NLAWами або навіть HIMARSами...
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22.07.2022 14:13 Відповісти
Тупроылые рабссияне искренне поверят в наличие пролива между Украиной и Великобританией. Их уже научили в их школах что Земля плоская.
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22.07.2022 14:19 Відповісти
Всё правильно говорят! Вот же они!

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22.07.2022 14:40 Відповісти
Степан Анрійович Бандера прилєтів на Мацковійю й каже сраліну : хочу з фон Рібентропом брацкий союз зробити...
Сраліна каже..єто к товарістчу Молотову...він начальник Німеччини...,а хто тоді Адольф Гітлєр?..,каже Бандера...
Гітлєр це наш фюрер...
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22.07.2022 14:45 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.07.2022 14:46 Відповісти
Британия можете начать войну с рабZeeй и без блока НАТО...и это не фейк...
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22.07.2022 14:50 Відповісти
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22.07.2022 14:53 Відповісти
Ага...
- Доброго вечора, ми з Укараїни!...
""
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22.07.2022 14:55 Відповісти
та нормально, тепер будуть мочити москалів в Лондоні
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22.07.2022 15:02 Відповісти
Та оно то неплохо бы. Но как через тоннель под Ла-Маншем волокти оружие и патроны? Там же поезда часто мотаются. Не успеешь занести или вынести.
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22.07.2022 15:33 Відповісти
 
 