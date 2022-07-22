Роспропаганда поширює фейк про "озброєних українських біженців" у Великій Британії, - Центр протидії дезінформації

Британське видання Daily Mail опублікувало матеріал про те, що до Великої Британії через Ла-Манш потрапили озброєні мігранти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.

Там наголошують, що у статті немає жодного згадування про українців, однак "кремлівські медіа поширили цей матеріал з додаванням власного припущення, що через збільшення поставок зброї до України Великої Британії у майбутньому доведеться зіткнутися з озброєними українськими біженцями".

"Подібні заяви Росії - відвертий фейк, основна мета якого сформувати враження, начебто допомога Україні зброєю загрожуватиме безпеці країн-союзників нашої держави.

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Нагадаємо, що офіційна позиція Великої Британії залишається незмінною - підтримка України до повної військової перемоги", - йдеться у повідомленні.