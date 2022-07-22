Роспропаганда поширює фейк про "озброєних українських біженців" у Великій Британії, - Центр протидії дезінформації
Британське видання Daily Mail опублікувало матеріал про те, що до Великої Британії через Ла-Манш потрапили озброєні мігранти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.
Там наголошують, що у статті немає жодного згадування про українців, однак "кремлівські медіа поширили цей матеріал з додаванням власного припущення, що через збільшення поставок зброї до України Великої Британії у майбутньому доведеться зіткнутися з озброєними українськими біженцями".
"Подібні заяви Росії - відвертий фейк, основна мета якого сформувати враження, начебто допомога Україні зброєю загрожуватиме безпеці країн-союзників нашої держави.
Нагадаємо, що офіційна позиція Великої Британії залишається незмінною - підтримка України до повної військової перемоги", - йдеться у повідомленні.
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Бо більшої уйні вигадати складно.
Є ще одна цікава теорія, але вона основана на релігії. У всіх релігіях світу розказується про велику боротьбу добра і зла, де добро - це бог, подібними до якого є люди, і сатана, який намагається у всьому копіювати бога, але виходить якесь збочене лайно. Так от, за цією теорією, орки є людьми, яких створив сатана. Той факт, що ці довбойоби не здатні нічого свого придумать, а виключно копіюють чуже, зайвий раз підтверджує цю теорію ("русь", "бєлий дом", "сєнатари", в них даже є свій "праймаріз" лол кек), але по факту виходить ліпка об'єктів з лайна.
Дивіться перша демократична конституція була створена козаками. Тобто вони жили при демократичних нормах. В цей час в московії тільки почали придумувати російську імперію, рабство, кастове суспільство та списки про ранги, тобто все те що було ще за часів римської імперії. Думаю ви розумієте наскільки сильно вони відстають.
Сраліна каже..єто к товарістчу Молотову...він начальник Німеччини...,а хто тоді Адольф Гітлєр?..,каже Бандера...
Гітлєр це наш фюрер...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
- Доброго вечора, ми з Укараїни!...
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