Кандидатуру Клименка передали на перевірку Генпрокуратурі, - комісія з відбору голови САП. ДОКУМЕНТ

Комісія з відбору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулась до Генпрокуратури, щоб підтвердити відповідність переможця конкурсу Олександра Клименка вимогам законодавства. Після отримання схвальних результатів його кандидатуру подадуть на затвердження Генпрокурора.

Про це йдеться у листі, голови Комісії Катерини Коваль на ім’я виконувача обов’язків Генерального прокурора Олексія Симоненка, який Коваль опубліковала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

В листі вказано, що кандидатуру Клименка подадуть на затвердження Генпрокурора лише після того, як комісія отримає схвальні результати його перевірки. Також на перевірку передали інформацію про Андрія Синюка, який має стати заступником голови САП.

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