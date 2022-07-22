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Кандидатуру Клименка передали на перевірку Генпрокуратурі, - комісія з відбору голови САП. ДОКУМЕНТ

клименко,олександр

Комісія з відбору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулась до Генпрокуратури, щоб підтвердити відповідність переможця конкурсу Олександра Клименка вимогам законодавства. Після отримання схвальних результатів його кандидатуру подадуть на затвердження Генпрокурора.

Про це йдеться у листі, голови Комісії Катерини Коваль на ім’я виконувача обов’язків Генерального прокурора Олексія Симоненка, який Коваль опубліковала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

В листі вказано, що кандидатуру Клименка подадуть на затвердження Генпрокурора лише після того, як комісія отримає схвальні результати його перевірки. Також на перевірку передали інформацію про Андрія Синюка, який має стати заступником голови САП.

Також читайте: Без підтвердження Офісу Генпрокурора Клименка не зможуть призначити головою САП, цей процес може тривати довго, - Шабунін

Кандидатуру Клименка передали на перевірку Генпрокуратурі, - комісія з відбору голови САП 01
Кандидатуру Клименка передали на перевірку Генпрокуратурі, - комісія з відбору голови САП 02

Автор: 

конкурс (1286) САП (2217) Симоненко Олексій (23) Клименко Олександр САП (41) Офіс Генпрокурора (3248)


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Топ коментарі
+16
Які перевірки? Клименко вже вибраний. Залишилось тільки затвердити. Довго ще будуть продовжуватися ці дєрьмаковсько-татаровскі мутки на очах у всього народу під час війни. Що це,***** таке?
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22.07.2022 14:43
+16
ну да, ну да, как будто перед конкурсом не проверяли
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22.07.2022 14:44
+13
Будуть тягнути час, доки не з'явиться можливість протягнути якогось покидька дєрьмаківського.
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22.07.2022 14:37
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Хто і скільки буде перевіряти?
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22.07.2022 14:35 Відповісти
Будуть тягнути час, доки не з'явиться можливість протягнути якогось покидька дєрьмаківського.
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22.07.2022 14:37 Відповісти
Дерьмака не треба перевірити на детекторі брехні? Заодно і про Оман і патрушева запитати
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22.07.2022 17:20 Відповісти
Поки новий лижний сезон на Буковелі не почнеться
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22.07.2022 14:38 Відповісти
який раз і на який термін
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22.07.2022 14:36 Відповісти
Які перевірки? Клименко вже вибраний. Залишилось тільки затвердити. Довго ще будуть продовжуватися ці дєрьмаковсько-татаровскі мутки на очах у всього народу під час війни. Що це,***** таке?
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22.07.2022 14:43 Відповісти
ну да, ну да, как будто перед конкурсом не проверяли
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22.07.2022 14:44 Відповісти
Проверяла Оксана Марченко. Країна повинна мати коррумпант!!!
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22.07.2022 14:56 Відповісти
Вже плять рік перевіряєте, падлюки…
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22.07.2022 14:47 Відповісти
Зеленський однією ногою в мафії, и в мафії він далеко не головний. /Чорновіл/
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22.07.2022 14:49 Відповісти
Може не пройти.Зачестний для зе.
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22.07.2022 14:53 Відповісти
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22.07.2022 14:54 Відповісти
І після цього бігають з повістками та загрожують термінами за неявку. А не пішли би ви всі....
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22.07.2022 14:57 Відповісти
Серію з перевірками вже грали в грудні. Вимагаємо сюжетної різноманітності серіалу, а то вже навіть Санта-Барбара була більш непередбачуваною.
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22.07.2022 14:56 Відповісти
А хто генпрокуратуру перевірятиме ?
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22.07.2022 15:02 Відповісти
А хто в нас генпрокурор? Нема тіла- нема підпису.
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22.07.2022 15:13 Відповісти
А татарова і інших діячів з оп ніхто не перевіряв?
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22.07.2022 16:03 Відповісти
Коли вже припиниться ця татарівсько-єрмаківся агонія?
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22.07.2022 16:04 Відповісти
О,это надолго.Уверен ,что комиссия пойдет кормить котов...
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22.07.2022 16:57 Відповісти
А через месяц прокуратура ответит что уже проверяла перед конкурсом и право повторной проверки не имеет....
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22.07.2022 17:35 Відповісти
пора вже бубочку с дермаком до прокуратури передати.
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22.07.2022 18:18 Відповісти
 
 