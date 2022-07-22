Міністр інфраструктури Кубраков від України підписуватиме зернову угоду з Туреччиною й ООН, - BBC
Делегації України та Росії прибули до Стамбулу для підписання "зернової угоди". Документ підписуватиметься в присутності президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Так, українську делегацію очолює міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
У рамках візиту українська сторона провела зустріч з генеральним секретарем Організації Антоніу Гутеррішем, йдеться у повідомленні пресслужби відомства.
"У фокусі діалогу - ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки для суден. Генеральний секретар вкотре висловив підтримку деблокаді українських портів та запевнив, що безпека є беззаперечним пріоритетом ООН. Організація зробить максимум, аби цей принцип дотримувався всіма учасниками переговорів", - уточнюють у Мінінфраструктури.
За даними ТАСС, керівник Міноборони Росії Сергій Шойгу прибув до Стамбула для підписання угоди.
Радник голови ОП Михайло Подоляк розкрив деталі угоди:
- Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН.
- Жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників у наших портах. У разі провокацій - негайна військова відповідь.
- Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в водах у разі виникнення такої потреби.
Нагадаємо, 13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.
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вивезти зерно важніше ніж життя українцев і майбутне херсонців ⁉️⁉️
Лише часткове розмінування українських портів,перемир'я під час вивезення,дозвіл РФ вивозити й продавати крадене зерно,й провозити контрабандно підсанкційні товари,можливо,-військового призначення.🤩
Отакої, знову цей спец по дорогах з нашої сторони і спец по танках, ракетах і кораблях від ворога.
Такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России.
Вже не на часі???
міністр інфраструктури))) це шапіто для України закінчиться повною ганьбою і великими втратами
ШО ОПЯТЬ ЗЕ СТРЕЛЯТЬ ЗАПРЕТИТ ????? А как же высокоточная техника ?
Тобто рашисти все одно будуть до кораблів допущені. А які гарантії, що по цим "безпечним коридорам" гусачком за зерновозами не потягнуться кораблі рашки , тоді ЗСУ будуть обстрілювати всіх.
Коли везуть до нас озброєння, то всі розпатякують як і що, а тут раптом так "таємниця", що довіри не має, бо наша влада брехлива, як прийшла на брехні , так і продовжує далі.
Кубракова в тюрьму за подпись ‼️‼️‼️
"Ініціатива" передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов'язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.
Джерела УП підкреслили, що жодних інших додатків та закритих документів, окрім "Ініціативи" не існує.
Також документ не передбачає ніякого послаблення санкцій по відношенню до Росії, попри те, що росіяни неодноразово намагались це прописати.
«Жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників у наших портах. У разі провокацій - негайна військова відповідь.Джерело:
Що буде робити Україна, коли наприклад зерновоз не буде реагувати на вимоги і продовжуватиме рух у бік порту?
Такий корабель буде знищений?
Що буде робити України якщо таких зерновозів з явиться 5-10 штук одночасно?
якщо буде якась байда з контранступом (застопориться невідомо чому), чи якась заваруха в одеськиій області, зеблю треба кінчати...
Це означає, що ООН визнає фактичний стан справ (захват нашої території) і хоч його засуджує, але будує нові міжнародні економічні відносини з рф в нинішніх реаліях. Тобто окупант домігся свого, його визнали на рівні ООН партнером та підписали відповідні угоди.
Якщо не зввльняється зеиля, то який Воєнний Стан?