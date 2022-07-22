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Міністр інфраструктури Кубраков від України підписуватиме зернову угоду з Туреччиною й ООН, - BBC

зерно

Делегації України та Росії прибули до Стамбулу для підписання "зернової угоди". Документ підписуватиметься в присутності президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Так, українську делегацію очолює міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У рамках візиту українська сторона провела зустріч з генеральним секретарем Організації Антоніу Гутеррішем, йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зерновою угодою" передбачено часткове розмінування портів, - NYT

"У фокусі діалогу - ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки для суден. Генеральний секретар вкотре висловив підтримку деблокаді українських портів та запевнив, що безпека є беззаперечним пріоритетом ООН. Організація зробить максимум, аби цей принцип дотримувався всіма учасниками переговорів", - уточнюють у Мінінфраструктури.

За даними ТАСС, керівник Міноборони Росії Сергій Шойгу прибув до Стамбула для підписання угоди.

Радник голови ОП Михайло Подоляк розкрив деталі угоди:

  1. Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН.
  2. Жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників у наших портах. У разі провокацій - негайна військова відповідь.
  3. Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в водах у разі виникнення такої потреби.

Також читайте: Зернові коридори для України також розблокують експорт з РФ добрив і продовольства, - МЗС Туреччини

Нагадаємо, 13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

Автор: 

зерно (3119) ООН (3346) Туреччина (3500) Шойгу Сергій (626) експорт (4475) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+24
Текст договору скиньте, а то є великі сумніви!
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22.07.2022 14:38
+13
Звільнення обміняне на зерновий коридор. Мовби Україні було не пох на ту Африку. Дєрьмак-собака все позливає.
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22.07.2022 14:48
+12
зелена пліснява бреше як дихає

міністр інфраструктури))) це шапіто для України закінчиться повною ганьбою і великими втратами
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22.07.2022 14:43
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Текст договору скиньте, а то є великі сумніви!
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22.07.2022 14:38 Відповісти
Цікаво що опозіцію зовсім не турбує цей договір - мабудь в неї теж е володарі того зерна

вивезти зерно важніше ніж життя українцев і майбутне херсонців ⁉️⁉️
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22.07.2022 14:49 Відповісти
Який текст? Зраду роблять в тиші.
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22.07.2022 14:54 Відповісти
Жодна угода з кацапнею, навіть опосередкована нічого толкового Україні не дасть. Падло дєрьмак "працює".
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22.07.2022 14:40 Відповісти
Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН
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22.07.2022 14:41 Відповісти
І що? Ціна ООН і туркам відома?
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22.07.2022 14:45 Відповісти
Нікакой зради !
Лише часткове розмінування українських портів,перемир'я під час вивезення,дозвіл РФ вивозити й продавати крадене зерно,й провозити контрабандно підсанкційні товари,можливо,-військового призначення.🤩
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22.07.2022 15:09 Відповісти
да при чому тут дєрьмак..до раїсі просто не можна мати віри..
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22.07.2022 14:41 Відповісти
Не можна мати віри? То якого хрена поперлися щось там підписувати? ООН з турками попросили? Ахаха.
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22.07.2022 14:51 Відповісти
так отож
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22.07.2022 14:54 Відповісти
будуть підписувати міністр інфраструктури і міністр оборони...зашибісь...
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22.07.2022 14:40 Відповісти
А від рашистської пітьми чорт з якого міністерства підписуватиме?
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22.07.2022 14:41 Відповісти
...нападу?
Отакої, знову цей спец по дорогах з нашої сторони і спец по танках, ракетах і кораблях від ворога.
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22.07.2022 14:51 Відповісти
Акт о капитуляции должен подписывать тот, кто никому ничего не должен!
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22.07.2022 14:42 Відповісти
Контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.
Такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России.
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22.07.2022 14:42 Відповісти
Що стосовно звільнення херсонщини, півдня запоріжжя???

Вже не на часі???
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22.07.2022 14:43 Відповісти
Звільнення обміняне на зерновий коридор. Мовби Україні було не пох на ту Африку. Дєрьмак-собака все позливає.
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22.07.2022 14:48 Відповісти
Отож и я про то, там не на эту африку вместе с азией и т.п. насрать с высокой колокольни!!! Кода у меня в стране люди погибают, дети старики, женщины, ЗСУ пацанов теряет - ТА ПУСТЬ ХОТЬ ВСЯ АФРИКА ОТ ГОЛОДУХИ ПОПУХНЕТ, МНЕ ДЕЛА НЕТ!! ПУСТЬ СОБЕРУТСЯ И ПУТЛЕРУ ****** "СПАСИБО" СКАЖУТ ВСЕ ХОРОМ!!!
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22.07.2022 14:58 Відповісти
Швидше всього військові дії припиняться, що дозволить окупантам закріпитися на мертво на Херсонщині. А якщо рашисти додумаються під затишшя провести "референдум" по приєднанню на Херсонщині, тоді все(
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22.07.2022 14:49 Відповісти
зелена пліснява бреше як дихає

міністр інфраструктури))) це шапіто для України закінчиться повною ганьбою і великими втратами
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22.07.2022 14:43 Відповісти
хорошо бы раскрыть детали и "секретног протокола" до угоды.
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22.07.2022 14:44 Відповісти
А якщо десант окупантів в зерновозі в Одесу приїде???
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22.07.2022 14:45 Відповісти
Ну написано що кораблі буде перевіряти Турція, а як там буде побачимо.
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22.07.2022 14:47 Відповісти
а якщо це будуть кораблі які не пройшли перевірку і просто будуть тупо ігнорувати будь-які вимоги і підуть у порти?
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22.07.2022 14:51 Відповісти
Тоді вийде арестовищ і скаже - ПРО є Балі.
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22.07.2022 14:52 Відповісти
Жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників у наших портах. У разі провокацій - негайна військова відповідь. Джерело:

ШО ОПЯТЬ ЗЕ СТРЕЛЯТЬ ЗАПРЕТИТ ????? А как же высокоточная техника ?
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22.07.2022 14:45 Відповісти
****@ Одесі
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22.07.2022 14:46 Відповісти
Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в водах у разі виникнення такої потреби. Джерело:

Тобто рашисти все одно будуть до кораблів допущені. А які гарантії, що по цим "безпечним коридорам" гусачком за зерновозами не потягнуться кораблі рашки , тоді ЗСУ будуть обстрілювати всіх.
Коли везуть до нас озброєння, то всі розпатякують як і що, а тут раптом так "таємниця", що довіри не має, бо наша влада брехлива, як прийшла на брехні , так і продовжує далі.
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22.07.2022 14:46 Відповісти
ТО ЕСТЬ ХЕРСОН НЕ ОСВОБОЖДАЮТ ? А на хрена Украине менять Херсон на чужое частное зерно ?

Кубракова в тюрьму за подпись ‼️‼️‼️
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22.07.2022 14:47 Відповісти
Да какой там кубраков. Это пешка. Рулит сами знаете кто. Пи#дец какой-то.🤦
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22.07.2022 14:49 Відповісти
Я все розумію . Але нагадую - той хто підпише цей договір мае сідити в тюрьмі .
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22.07.2022 14:51 Відповісти
до чого тут Херсон?війна продовжуеться про не стрелять і слова ніхто не каже взагалі ніде нема і не прописано

"Ініціатива" передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов'язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Джерела УП підкреслили, що жодних інших додатків та закритих документів, окрім "Ініціативи" не існує.

Також документ не передбачає ніякого послаблення санкцій по відношенню до Росії, попри те, що росіяни неодноразово намагались це прописати.
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22.07.2022 14:51 Відповісти
Тоді расшифруйте

«Жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників у наших портах. У разі провокацій - негайна військова відповідь.Джерело:
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22.07.2022 14:55 Відповісти
А що тут неясного? Якщо флот немитої спробує влізти, "Гарпуни" напоготові.
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22.07.2022 15:15 Відповісти
Схоже рашка якось скористається цим і отримає більшу вигоду завдяки Зеленському, ніж просто зняття санкцій.. А от від Херсона після вивозу зерна для України можуть залишитися тільки перші три букви( Бо успіхи ЗСУ на Херсонщині, влучні обстріли антонівського мосту якось дивно співпали з цими перемовинами, хоча може так здається. Але рашка надто настирливо як і наша влада носиться з темою "голоду", а бойові дії тоді можуть зійти на нуоь.
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22.07.2022 14:57 Відповісти
Вчора Арестович у Фейгіна сказав, що росія також почне вивозити своє зерно і навіть добрива , і отримає можливість на закупівлю запчастин до літаків, які не зараз не може придбати через санкції. Це тільки те, про нам повідомили.
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22.07.2022 14:50 Відповісти
Жах
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22.07.2022 14:52 Відповісти
Один із можливих сценаріїв:

Що буде робити Україна, коли наприклад зерновоз не буде реагувати на вимоги і продовжуватиме рух у бік порту?
Такий корабель буде знищений?

Що буде робити України якщо таких зерновозів з явиться 5-10 штук одночасно?
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22.07.2022 14:50 Відповісти
У територіальних водах, де судно буде йти по прокладеному фарватеру, не відміченому буями, на ньому повинен перебувать наш лоцман!
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22.07.2022 17:00 Відповісти
На Херсонщине перемирие до вывоза последнего зернышка? Однозначно, утрем нос плешивому в бугкере. Хаймарсы могут ехать обратно.
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22.07.2022 14:50 Відповісти
Ой чует мое серденько шо доиграемся мы с этими упырями в правдолюбство!!! Разведут наших, как детей в садике за кармаельку, этим ублюдкам веры нет от слова ВООБЩЕ!! Они и с евреями договор подпишут и их попытаются ****...!!! А наших олухов так точно!!!
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22.07.2022 14:51 Відповісти
Ганьба !
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22.07.2022 14:52 Відповісти
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22.07.2022 14:52 Відповісти
в этой сделке по ходу есть интерес либо "бенито каломойского" либо самого "найвелiчнейвшего". иначе с чего бы так суетились, вместо освобождения юга...
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22.07.2022 14:54 Відповісти
та там і битву екстрасенсів не треба збирати..настільки наше керівництво переймається долею дітей у Африці..аж віримо в наших найчесніших..
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22.07.2022 15:00 Відповісти
"боневтiк" шоб красти - так зручнiше Україну продавати.
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22.07.2022 15:06 Відповісти
як і з азовом буде спецобосрація, і ниття на весь світ, ой людонькє, погані рузкі знову абманулі, як же ж так,ніколи не буто такого, І ОТ ЗНОВУ!
якщо буде якась байда з контранступом (застопориться невідомо чому), чи якась заваруха в одеськиій області, зеблю треба кінчати...
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22.07.2022 14:56 Відповісти
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22.07.2022 14:57 Відповісти
Добре, що можна буде вивезти частину нашого зерна. Дуже погано, що відбувається фактична легалізація окупації України мордором та ще й за участі ООН. Недаремно з того боку міністр оборони.
Це означає, що ООН визнає фактичний стан справ (захват нашої території) і хоч його засуджує, але будує нові міжнародні економічні відносини з рф в нинішніх реаліях. Тобто окупант домігся свого, його визнали на рівні ООН партнером та підписали відповідні угоди.
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22.07.2022 14:58 Відповісти
поки раша в ООН, поки з нею балакають. що тут дивного?
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22.07.2022 18:33 Відповісти
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22.07.2022 14:59 Відповісти
а что Турция или ООН если что, будут вести военные действия против рефии? Доверять нельзя никому, они ни ха что не отвечают.
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22.07.2022 14:59 Відповісти
ну вот і усе...ото і контрнаступ і звільнення нашої землі....для зеленої мразоти головне ручкатися та торгувати з кацапами
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22.07.2022 15:13 Відповісти
Що означає"спільними групами"?.І як на рахунок припинення вогню?
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22.07.2022 15:15 Відповісти
нада проста пірістать стрілять в херсонській області!
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22.07.2022 15:33 Відповісти
зелене чмо здало херсонщину і розмінувало Одесу. хотьпаржалі, у[Й:О] Б К N ?
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22.07.2022 15:29 Відповісти
Якщо ЗСУ- статисти,може вони потрібніші в Києві?
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22.07.2022 15:32 Відповісти
Коли каратимемо зевбивць? Нахера нам ЗСУ без визволення України?? Нахера,мені країна, яку зищуює маланська кацапня?
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22.07.2022 15:30 Відповісти
нада проста пірістать стрілять в херсонскій та одескій області!
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22.07.2022 15:32 Відповісти
Якщо потвори знищують країну,може потвор ізолювати?
Якщо не зввльняється зеиля, то який Воєнний Стан?
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22.07.2022 15:35 Відповісти
цікаво переговори вів "артільний казан"-ермак а підписант кубраков, а шойгу там для чого?
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22.07.2022 15:47 Відповісти
зерновий коридор рашистська спецоперація, за участі прорашистських агентів з ОП ,котра має на меті , зупинити звільнення від рашистської окупації Півдня України ЗСУ , і дати рашисту час на підготовку та проведення на окупованих територіях референдуму ,про приєднання цих територій до РФ.
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22.07.2022 16:04 Відповісти
 
 