Міністр інфраструктури Кубраков від України підписуватиме зернову угоду з Туреччиною й ООН, - BBC

Делегації України та Росії прибули до Стамбулу для підписання "зернової угоди". Документ підписуватиметься в присутності президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Так, українську делегацію очолює міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У рамках візиту українська сторона провела зустріч з генеральним секретарем Організації Антоніу Гутеррішем, йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зерновою угодою" передбачено часткове розмінування портів, - NYT

"У фокусі діалогу - ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки для суден. Генеральний секретар вкотре висловив підтримку деблокаді українських портів та запевнив, що безпека є беззаперечним пріоритетом ООН. Організація зробить максимум, аби цей принцип дотримувався всіма учасниками переговорів", - уточнюють у Мінінфраструктури.

За даними ТАСС, керівник Міноборони Росії Сергій Шойгу прибув до Стамбула для підписання угоди.

Радник голови ОП Михайло Подоляк розкрив деталі угоди:

Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН. Жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників у наших портах. У разі провокацій - негайна військова відповідь. Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в водах у разі виникнення такої потреби.

Також читайте: Зернові коридори для України також розблокують експорт з РФ добрив і продовольства, - МЗС Туреччини

Нагадаємо, 13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.