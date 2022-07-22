Василенко про ініціативу ОП щодо створення проєкту Tribunal for Russia: Першочерговим є використання механізму вже існуючого міжнародного трибуналу МКС

Для України немає необхідності першочергово працювати над створенням Спеціального міжнародного кримінального трибуналу для покарання вищого керівництва Росії за злочини агресії проти нашої країни. Наразі можна використовувати механізми Міжнародного кримінального Суду.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив надзвичайний і Повноважний Посол України, суддя Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії (2002-2005 роки), представник України в Раді ООН з прав людини (2005-2010 роки), доктор юридичних наук Володимир Василенко.

"Заяви, зроблені Смирновим та Кориневичем, вводять громадськість в оману. Сьогодні дійсно дискутується питання щодо створення Спеціального міжнародного кримінального трибуналу для покарання вищого керівництва Росії за злочини агресії проти України. Це робиться тому, що в Римському статуті Міжнародного кримінального Суду існують формальні юридичні обмеження, які не дозволяють покарати військово-політичне керівництво Росії за акт агресії проти України. Однак, Міжнародний кримінальний Суд вже функціонує і з вересня 2015 року розглядає українську справу, а точніше ситуацію, породжену агресією Росії проти України. В рамках цієї справи він може і повинен розглядати вже сьогодні вчинення таких злочинів, як злочин геноциду, воєнні злочини і злочини проти людяності", - нагадує експерт.

Тому, за його словами, сьогодні пріоритетним завданням є використання механізму Міжнародного кримінального Суду.

"А поряд з цим можна, звичайно, створювати і новий Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності за злочини агресії, однак, невідомо, коли цей Трибунал буде створено і чи буде він взагалі створений. Адже створення такого Трибуналу на основі резолюції Ради Безпеки ООН є неможливим, оскільки Росія має право вето в цьому органі і заблокує ухвалення такої резолюції. Отже інший шлях - скликання міжнародної конференції із залученням великої кількості держав, а це в нинішніх умовах проблематично і може затягнутися в часі", - зауважив Василенко.

"Його можна створити, але сьогодні першочерговим є використання механізму уже існуючого міжнародного трибуналу МКС", - додає він, акцентуючи увагу на тому, що відповідно до міжнародного права, найвищим в ієрархії міжнародних злочинів є геноцид.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мотиви Путіна зрозумілі. Будемо використовувати спадщину Нюрнберга, - Кислиця

"Злочин агресії за своєю серйозністю поступається злочинові геноциду. У юриспруденції саме геноцид визнається злочином злочинів, а не злочин агресії, як твердить Кориневич. Тому, сьогодні пріоритетним є використання механізмів вже існуючого Міжнародного кримінального Суду", - заявляє експерт.

Далі Василенко детально зупиняється на тому, що для цього потрібно зробити.

"Україна насамперед має терміново ратифікувати Римський Статут", - наголошує він.

Василенко висловив упевненість, що утримання від ратифікації Римського Статуту уже завдало нашій країні колосальної шкоди.

"Факт нератифікації Україною Римського Статуту зіграв дуже негативну роль. Якби Україна ратифікувала Римський Статут і якби була налагоджена тісна співпраця між українськими правоохоронними органами і Прокурором Міжнародного кримінального Суду, уже давно були б сформульовані обвинувальні акти щодо Путіна, Лаврова, Шойгу та інших воєнних злочинців у вчиненні таких злочинів як воєнні злочини і злочини проти людяності, а тепер і злочин геноциду. Фактів скоєння Росією саме цих злочинів і фактів, що саме путінський режим організував та заохочує до вчинення таких злочинів - більш ніж досить", - зазначає він.

Експерт відверто обурений позицією деяких представників української влади, наприклад того ж таки Смирнова, щодо недоцільності ратифікації Україною Римського Статуту.

Він нагадує, шо раніше Смирнов заявив, що ратифікація Римського статуту Україною нібито спричинить зливу заяв від Росії про вчинення міжнародних злочинів українськими військовослужбовцями. Україна в разовому порядку ратифікувала Римський статут в лютому 2015 року. Однак, зливи скарг на Україну не відбулося. На думку Василенка, цього і не могло статися, оскільки Росія взагалі не є стороною Статуту і оскільки там розуміють, що Суд не буде розглядати фейкові заяви. Крім того, МКС діє відповідно до принципу компліментарності, тобто розглядає справи про скоєні злочини лише в тому разі, коли держава, громадяни якої їх вчинили, притягує їх до відповідальності. Україна як правова держава не може не притягати до відповідальності своїх громадян, які скоїли такі злочини. В такому разу МКС взагалі не розглядатиме таких справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми підтримуємо ідею створення спеціального трибуналу для Росії, - президент Латвії Левітс

Василенко нагадує, що російська влада дуже не хоче, щоб Україна стала повноправним учасником Римського статуту, оскільки в такому разі МКС міг би розглядати українські справи без зволікань і застережень.

"Люди, які кажуть, що ратифікація Україною Статуту не на часі і шкідлива, або некваліфіковані невігласи, або прямі агенти Росії", - додає він.

Говорячи про проєкт, який пропонують назвати Tribunal for Russia, Василенко зазначив: "навіть якщо цей трибунал і буде створений, і будуть зроблені необхідні кроки для притягнення винних до відповідальності, то реально відбудеться ось що: прокурор такого суду лише сформулює обвинувальні акти, вони будуть пред'явлені особам, які звинувачуються у скоєнні злочинів. Прокурор суду формально викличе цих осіб до Суду для початку розгляду справи. Точно така ж процедура вже тепер має бути застосована вже існуючим Міжнародним кримінальним Судом. Його прокурор має всі можливості сформулювати обвинувальні акти за злочин геноциду, за злочини проти людяності та воєнні злочини. Але винні особи ніколи не з'являться перед судом, оскільки Росія їх не видасть. Реально вони не зможуть бути притягнуті до відповідальності до краху путінського режиму і притягнення до відповідальності Росії як держави".

Також він висловив упевненість, що реально притягти до відповідальності вище воєнно-політичне керівництво РФ за злочини в Україні можна буде лише після цілковитого краху путінського режиму.

"Тому сьогодні пріоритет із пріоритетів як для України, так і для міжнародного співтовариства - створити антипутінську коаліцію, точніше, завершити її оформлення. Її остаточна мета - досягти краху режиму і притягнути Росію до відповідальності як державу", - додає Василенко.

"Реально притягти до відповідальності російських воєнних злочинців так, як це це було після Другої світової війни, можна лише у тому разі, якщо зазнає краху путінський режим і Росія буде притягнута до відповідальності як держава. Тоді неминуче буде і покарання для воєнних злочинців, фізичних осіб. Енергію треба спрямовувати не на реалізацію фантастичних планів, а на завершення оформлення антипутінської коаліції, яка де-факто існує в рамках "Рамштайну". Це надзавдання для української дипломатії", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна має закінчитися трибуналом для Путіна, Шойгу та Лаврова, - Україна в Радбезі ООН

Як повідомлялось, заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов і посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич провели зустріч із представниками іноземних ЗМІ, під час якої розповіли про проєкт створення міжнародного трибуналу, який розглядатиме злочин агресії Росії проти нашої країни. Проєкт може отримати назву Tribunal for Russia.