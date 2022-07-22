У РФ довелося виготовити печатки, щоб ставити відмітки про відмову воювати в України, - Антон Геращенко

У військових квитках росіян, які відмовляються воювати в Україні, їх називають схильними до зради.

Про це повідомив у телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Склонен к предательству, лжи и обману. Отказался от участия в СВО на территории Украины. Именно так теперь клеймят военные билеты россиян, которые отказываются воевать в Украине.

У военкомов мордора, видимо, настолько много бумажной работы, связанной с огромным количеством отказников, что даже пришлось изготовить печати", - написав він.

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