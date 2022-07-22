У РФ довелося виготовити печатки, щоб ставити відмітки про відмову воювати в України, - Антон Геращенко
У військових квитках росіян, які відмовляються воювати в Україні, їх називають схильними до зради.
Про це повідомив у телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Склонен к предательству, лжи и обману. Отказался от участия в СВО на территории Украины. Именно так теперь клеймят военные билеты россиян, которые отказываются воевать в Украине.
У военкомов мордора, видимо, настолько много бумажной работы, связанной с огромным количеством отказников, что даже пришлось изготовить печати", - написав він.
Топ коментарі
+12 Алекс Ростиков
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+10 Nikolay Ivankov #508849
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+3 Tema9
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Съездил максим горький в америку, посмотрел, как там автоматизируют произовдоство, и решил посмотреть, как молодая страна советов опережает загнивающий буржуазный запад в этом отношении. Его привели на завод, который автоматически изготавливал табличики: "Пива нет", "Лифт не работает"...
Джерело:
Ди к рекомендация в РоссСМИ