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Новини Війна
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Окупанти захопили в Мелітополі завод із виробництва кисню і загнали туди техніку

рф,армія

У Мелітополі російські окупанти захопили завод автотракторних глушників, потужності якого орендувало підприємство, що виробляє медичний та промисловий кисень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі національного марафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти захопили завод автотракторних глушників, на його території є підприємство, яке виробляє медичний та промисловий кисень. Воно небезпечне для знаходження там військової техніки, але окупанти там її розмістили", - повідомив Федоров.

Також він додав, що окупанти заїхали на територію  мелітопольського ліцею № 5. На базі цієї школи вони розмістили, як свої казарми з особовим складом, так і свою військову техніку. Міський голова акцентував увагу на тому, що ліцей розташований у густонаселеному районі міста, тож ворог навмисно вибрав це місце, щоб оточити себе цивільним населенням.

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Автор: 

армія рф (17359) завод (1018) Мелітополь (770) техніка (1826)


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ХІМЕРИ незабаром лапатнікам кисень увесь і перекриють...
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22.07.2022 15:17 Відповісти
Ну так и е...те туда, пускай полетают
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22.07.2022 15:17 Відповісти
Їбаште
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22.07.2022 15:18 Відповісти
"аннушка уже разлила масло". скоро будет римейк легендарного "Houston, we have a problem" )
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22.07.2022 15:27 Відповісти
Бавовна, Селітрі, Кисень ))
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22.07.2022 15:46 Відповісти
Туда если ахнуть, где кислород---та капец всем!
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22.07.2022 15:55 Відповісти
Бавовна, задимлення, ну а далі окупанти рюзькіє отримають і кисень!!!
Антонівський міст тільки пішки….
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22.07.2022 16:41 Відповісти
Росіянчеги!
Сьогодні ж Всесвітній День Мозку, а ви чогось так уперто ігноруєте це свято?
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22.07.2022 16:41 Відповісти
Кисень? ... ну хтось покурить і буде "хлопати" нє по дєтскі
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22.07.2022 16:41 Відповісти
 
 