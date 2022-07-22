Окупанти захопили в Мелітополі завод із виробництва кисню і загнали туди техніку

У Мелітополі російські окупанти захопили завод автотракторних глушників, потужності якого орендувало підприємство, що виробляє медичний та промисловий кисень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі національного марафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти захопили завод автотракторних глушників, на його території є підприємство, яке виробляє медичний та промисловий кисень. Воно небезпечне для знаходження там військової техніки, але окупанти там її розмістили", - повідомив Федоров.

Також він додав, що окупанти заїхали на територію мелітопольського ліцею № 5. На базі цієї школи вони розмістили, як свої казарми з особовим складом, так і свою військову техніку. Міський голова акцентував увагу на тому, що ліцей розташований у густонаселеному районі міста, тож ворог навмисно вибрав це місце, щоб оточити себе цивільним населенням.

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