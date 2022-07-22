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Новини Війна
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Ердоган сподівається, що угода щодо експорту зерна вирішить проблеми з постачанням продукції

зерно,урожай,пшениця,жнива,врожай,збір,ячмінь

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість, що укладення угоди щодо зерна дасть змогу усунути всі проблеми з формуванням сільськогосподарського коридору Чорним морем.

Про це повідомляє в п'ятницю агентство "Анадолу", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні за участю представників ООН, РФ та України підписано документ, який усуне проблеми на шляху формування сільськогосподарського коридору", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна

Напередодні повідомилялося, що Росія та Україна 22 липня у Стамбулі готові укласти угоду щодо зерна. У церемонії підписання документа візьмуть участь президент Туреччини та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Минулого тижня на переговорах Росії, Туреччини, ООН та України на тему вивезення українського зерна учасники домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі й досягли згоди щодо спільного контролю зерна в портах.

Також читайте: "Зерновою угодою" передбачено часткове розмінування портів, - NYT

Автор: 

зерно (3119) ООН (3346) Туреччина (3500) експорт (4475) Ердоган Реджеп Таїп (928) Чорне море (1666)


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Топ коментарі
+6
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22.07.2022 16:01
+5
Текст Угоди загалу!!! Ніхто немає права на секретні від українців угоди від імені України !!!
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22.07.2022 16:06
+4
турок, рашистський холуй - "Сьогодні за участю представників ООН, РФ та України підписано документ, який усуне проблеми на шляху формування сільськогосподарського коридору", - заявив Ердоган. Люба угода підписана рашистом не вартує того паперу на котрому вона нацарапана.Вірити угоді з рашистом, все одно,що мати вдома скаженого пса.
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22.07.2022 15:44
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Кому что, а голому баня.
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22.07.2022 15:35 Відповісти
турок, рашистський холуй - "Сьогодні за участю представників ООН, РФ та України підписано документ, який усуне проблеми на шляху формування сільськогосподарського коридору", - заявив Ердоган. Люба угода підписана рашистом не вартує того паперу на котрому вона нацарапана.Вірити угоді з рашистом, все одно,що мати вдома скаженого пса.
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22.07.2022 15:44 Відповісти
ось після таких заяв починаєш сумувати, що зерно не спалили..тобто у нас не проблеми..а прогулянка набережною
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22.07.2022 15:54 Відповісти
Катерина Яресько

@kattyfun1

·

https://twitter.com/kattyfun1/status/1550443522494455809 1 ч

Це просто знущання якесь. Цікаво, чи розуміє міністр ту відповідальність, яку на нього зараз покладено?

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22.07.2022 15:59 Відповісти
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22.07.2022 16:01 Відповісти
Вова , сядеш і надовго 😠
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22.07.2022 16:56 Відповісти
Розпочалась Ера погоджень....
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22.07.2022 16:04 Відповісти
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22.07.2022 16:30 Відповісти
Текст Угоди загалу!!! Ніхто немає права на секретні від українців угоди від імені України !!!
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22.07.2022 16:06 Відповісти
Уряд вирішив спасти від голоду 400 млн в Азії та Африці.
Це є добре.

Тепер чекаю звіту уряду, як будемо забезпечені на зиму українці - що їстимуть, чи в теплі будуть, якими ліками будуть забезпечені,
де житимуть ті, хто лишився житла,
яку допомогу дасть держава соціально незахищ.??????😠
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22.07.2022 16:55 Відповісти
Ані атдадут сваі дачі дєтям-як і обіцяв Зелупа.)
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13.12.2022 10:52 Відповісти
Путин - это конечно Гитлер, но угоды с ним подписывать можно. Он убивает не евреев, а всего-навсего украинцев.
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22.07.2022 17:46 Відповісти
 
 