Ердоган сподівається, що угода щодо експорту зерна вирішить проблеми з постачанням продукції

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість, що укладення угоди щодо зерна дасть змогу усунути всі проблеми з формуванням сільськогосподарського коридору Чорним морем.

Про це повідомляє в п'ятницю агентство "Анадолу", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні за участю представників ООН, РФ та України підписано документ, який усуне проблеми на шляху формування сільськогосподарського коридору", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна

Напередодні повідомилялося, що Росія та Україна 22 липня у Стамбулі готові укласти угоду щодо зерна. У церемонії підписання документа візьмуть участь президент Туреччини та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Минулого тижня на переговорах Росії, Туреччини, ООН та України на тему вивезення українського зерна учасники домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі й досягли згоди щодо спільного контролю зерна в портах.

Також читайте: "Зерновою угодою" передбачено часткове розмінування портів, - NYT