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Новини Війна
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Порошенко про заяви Лаврова: його місце на лаві підсудних у Гаазі за військові злочини проти українців

порошенко

П'ятий президент України зауважив, що місце міністра закордонних справ Росії Лаврова – на лаві підсудних у Гаазі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Євроопейської солідарності", про це Петро Порошенко в інтерв’ю французькому телеканалу BFM TV заявив

Відповідаючи на запитання щодо нових територіальних претензій країни-агресора, озвучених Лавровим, Порошенко зазначив: "Лавров є військовим злочинцем, який скоїв злочини і на совісті якого життя тисяч і тисяч українців. На його руках кров українців".

"Вони намагаються відродити проєкт "Новоросії" – це розкол України навпіл і ліквідація України як держави. Я не дав це зробити в 2014-2015 роках, зупинивши російську армію. І хочу наголосити, що зараз, коли весь світ об’єднався в антипутінську коаліцію, нічого в них не вийде", – акцентує Порошенко.

"А місце Лаврова – у місті Гаага, на лаві підсудних, за ґратами за військові злочини, які скоїла вся російська загарбницька варварська команда", – констатує п’ятий Президент.

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"Хочу наголосити, що це війна – не проти України, як хтось подумав. Це не про Донбас і не про розширення за рахунок східних і південних областей України – це про всю Європу. Це про весь цивілізований світ. Бо це війна проти свободи, проти демократії, проти наших цінностей. Це війна маніяка проти дітей та жінок. Я хочу наголосити, щоб у всіх було чітке розуміння, всіх, хто дивиться цю передачу – це війна проти вас", – зауважує Петро Порошенко.

Автор: 

Гаага (315) Лавров Сергій (1581) Порошенко Петро (15173)


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Топ коментарі
+16
Иоахим фон Риббентроп казнён через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 повешение 16 октября 1946 года по приговору https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 Нюрнбергского трибунала .
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22.07.2022 15:36
+16
Гетьман як скаже навіть нема що додати
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22.07.2022 15:56
+13
А еще "меня устроит кто угодно,кроме Порошенко!". Ваш вова.
Вот и обрали тело,которому регент(менеджер) нужен! Само не способное.
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22.07.2022 16:22
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Иоахим фон Риббентроп казнён через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 повешение 16 октября 1946 года по приговору https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 Нюрнбергского трибунала .
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22.07.2022 15:36 Відповісти
Ой, я вас умоляю ... сравнивать этого пентюха с Риббентропом. Паадорванную лошадь пристреливают на месте.
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22.07.2022 15:49 Відповісти
Никто в мире, на данный момент не в состоянии посадить на скамью подсудимых кремлёвскую шайку.
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22.07.2022 16:35 Відповісти
Тому всі найкращі, найсправедливіші заяви і заклики-це крик журавля в небі.
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22.07.2022 17:58 Відповісти
Цьому придуру потрібна не Гаага, а Маріуполь.
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22.07.2022 15:44 Відповісти
Самая дорогая колбаса-- конская. Вот туда и дорога мерину.
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22.07.2022 15:52 Відповісти
його місце на електричному стільці гетьмане
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22.07.2022 15:53 Відповісти
Гетьман як скаже навіть нема що додати
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22.07.2022 15:56 Відповісти
Ну ... у мене ( і не тілько) є ще купка недовіри і претезій - і до Пороха
Але тут я з ним згоден та підтримую
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22.07.2022 22:37 Відповісти
А еще "меня устроит кто угодно,кроме Порошенко!". Ваш вова.
Вот и обрали тело,которому регент(менеджер) нужен! Само не способное.
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22.07.2022 16:22 Відповісти
"...Протоиерей РПЦ Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что сегодня 30 марта состоится Всероссийский молебен против переизбрания Порошенко на пост Президента Украины.
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"

"Аргумент". 2019-03-30
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22.07.2022 17:33 Відповісти
Гетьман 💪
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22.07.2022 15:59 Відповісти
"Вони намагаються відродити проєкт "Новоросії" - це розкол України навпіл і ліквідація України як держави. Я не дав це зробити в 2014-2015 роках, зупинивши російську армію."
А кажуть, шо тільки Зєля піарщик.
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22.07.2022 16:03 Відповісти
Бо на відміну від зєлі дійсно таки не дав!
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22.07.2022 16:22 Відповісти
Зеля піариться відосіками,а Порох справами!
То тобі відосік зе ,чи $ по 27 і ціни втричі нижчі?
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22.07.2022 16:32 Відповісти
Чому Петро мовчить, що анулював ліцензію «Прямого»?
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22.07.2022 16:05 Відповісти
Для особо одаренных: анулювано АНАЛОГОВУЮ лицензию!
Где в Украине осталось аналоговое ТВ?
Зебилы такие зебилы!
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22.07.2022 18:03 Відповісти
Не тільки зупинив і звільнив 3/4 захоплених територій,створив і об'єднав антиросійську коаліцію,яку вова так і не зміг розвалити.
На руках Зеленського кров громдян України,від захопленя 20%+ території російскою федерацією!
Мона згадати "Харків буде окупований". В.Зеленський
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22.07.2022 16:29 Відповісти
Зря ви, петро, не ********* його десь в туалєте. Щас би був компромат на бабуіна. І з вовочкою нєприятно вийшло.
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22.07.2022 16:57 Відповісти
Я не пєтяньку, але Лавров повинен здохнути сам. Довго і в муках! Починаючи від тепер..... Взагалі, всі *******, від маленького до старого, повинні просто згоріти.... Щоб такого шобла кацапського більше не відроджувалось на землі-матері...
Амінь...
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22.07.2022 16:58 Відповісти
100%. Нема хороших кацапів.
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22.07.2022 18:38 Відповісти
Якщо бабло в лднр сране возили сбушники, Порошенка на лаву ,суд, пожиттеве. Без оскарження. Сучий порох.
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22.07.2022 18:37 Відповісти
а чом би й ні.гетьмане сивочолий!
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22.07.2022 19:59 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/07/23/poroshenko-v-efiri-shhob-zakinchylas-vijna-prypynit-kupuvaty-rosijski-energonosiyi-i-dajte-nam-bilshe-zbroyi/ Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу Newsmax TV заявив, що для закінчення війни потрібно запровадити тотальне ембарго на російський експорт.

«Якщо ми хочемо закінчити цю війну, заклик для всього світу - припиніть купувати російські енергоносії! Російську нафту, російський газ і врешті-решт всю російську продукцію, починаючи від вугілля і закінчуючи деревиною. Тому що кожен цент, який ви сплачуєте, витрачається на закупівлю ракет та бомб, якими обстрілюють Україну», - говорить Порошенко.

«Друга рекомендація - зміцнюйте антипутінську коаліцію. Я хотів би подякувати за лідерство США, зокрема Президентові Байдену, а також іншим партнерам - Великій Британії, Європейському Союзу, за запровадження нових санкцій, включаючи ембарго. Наше спільне завдання - зупинити цю війну в цьому році», - наголошує п'ятий Президент.

«Збройні Сили України та українські волонтери роблять все можливе для захисту нашої територіальної цілісності та Західного світу. Я днями повернувся з фронту. Бахмут, Слов'янськ, Краматорськ, Часів Яр та інші місця - там дуже спекотно, там постійні обстріли, там гинуть українські солдати і цивільні громадяни. Я хотів би донести до вас головний сигнал: українські воїни - це герої, а бойовий дух українських солдат є дуже високим. Волонтери, які були зі мною на фронті, і моя команда роблять все можливе, щоб зміцнювати силу наших військ. Якщо ми хочемо перемогти, нам потрібні трі речі: зброя, зброя і ще раз зброя», - говорить Порошенко.

«Ми маємо підготуватись до контрнаступу. Українські солдати просять подякувати американському народові за підтримку, за HIMARS, бо ці системи змінили «хід гри», дозволивши нам ефективно знищувати російський арсенал, російську логістику. Я хотів би побачити путіна в Гаазі за гратами. І хотів би попросити світ не боятись путіна, не довіряти путіну і зберігати єдність. Це - шлях до перемоги у цій війні. Допоможіть нам врятувати вас», - резюмує Петро Порошенко.
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23.07.2022 12:02 Відповісти
Ну всё, проснулся уважаемый Ноолиган, сладко спалось за границей войны, в уютной постельке?
А теперь опохмелись и успокойся, а то от волнения голова будет болеть.
А ещё полезнее будет открыть свою кредитную карту и перечислить правительству владимира зеленского недостающие ему несколько миллионов в благодарность за хорошую работу, правда
ведь классно получилось: десятки тысяч убитых украинцев, города, превращёные в пыль, дети,
ставшие сразу взрослыми. Что, слабо? Лучше за бабами где то прятаться? И оттуда прославлять
нынешнего гетьмана, или тебе пару копеек кинули за убожество, чтобы обсырать тех, кто действительно что то делает для страны.
Ах, да, ты ещё забыл сказать, что Порошенко всех своих родственников убил и сьел с огурчиком?!
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26.07.2022 13:23 Відповісти
 
 