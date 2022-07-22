Порошенко про заяви Лаврова: його місце на лаві підсудних у Гаазі за військові злочини проти українців
П'ятий президент України зауважив, що місце міністра закордонних справ Росії Лаврова – на лаві підсудних у Гаазі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Євроопейської солідарності", про це Петро Порошенко в інтерв’ю французькому телеканалу BFM TV заявив
Відповідаючи на запитання щодо нових територіальних претензій країни-агресора, озвучених Лавровим, Порошенко зазначив: "Лавров є військовим злочинцем, який скоїв злочини і на совісті якого життя тисяч і тисяч українців. На його руках кров українців".
"Вони намагаються відродити проєкт "Новоросії" – це розкол України навпіл і ліквідація України як держави. Я не дав це зробити в 2014-2015 роках, зупинивши російську армію. І хочу наголосити, що зараз, коли весь світ об’єднався в антипутінську коаліцію, нічого в них не вийде", – акцентує Порошенко.
"А місце Лаврова – у місті Гаага, на лаві підсудних, за ґратами за військові злочини, які скоїла вся російська загарбницька варварська команда", – констатує п’ятий Президент.
"Хочу наголосити, що це війна – не проти України, як хтось подумав. Це не про Донбас і не про розширення за рахунок східних і південних областей України – це про всю Європу. Це про весь цивілізований світ. Бо це війна проти свободи, проти демократії, проти наших цінностей. Це війна маніяка проти дітей та жінок. Я хочу наголосити, щоб у всіх було чітке розуміння, всіх, хто дивиться цю передачу – це війна проти вас", – зауважує Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але тут я з ним згоден та підтримую
Вот и обрали тело,которому регент(менеджер) нужен! Само не способное.
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"
"Аргумент". 2019-03-30
А кажуть, шо тільки Зєля піарщик.
То тобі відосік зе ,чи $ по 27 і ціни втричі нижчі?
Где в Украине осталось аналоговое ТВ?
Зебилы такие зебилы!
На руках Зеленського кров громдян України,від захопленя 20%+ території російскою федерацією!
Мона згадати "Харків буде окупований". В.Зеленський
Амінь...
«Якщо ми хочемо закінчити цю війну, заклик для всього світу - припиніть купувати російські енергоносії! Російську нафту, російський газ і врешті-решт всю російську продукцію, починаючи від вугілля і закінчуючи деревиною. Тому що кожен цент, який ви сплачуєте, витрачається на закупівлю ракет та бомб, якими обстрілюють Україну», - говорить Порошенко.
«Друга рекомендація - зміцнюйте антипутінську коаліцію. Я хотів би подякувати за лідерство США, зокрема Президентові Байдену, а також іншим партнерам - Великій Британії, Європейському Союзу, за запровадження нових санкцій, включаючи ембарго. Наше спільне завдання - зупинити цю війну в цьому році», - наголошує п'ятий Президент.
«Збройні Сили України та українські волонтери роблять все можливе для захисту нашої територіальної цілісності та Західного світу. Я днями повернувся з фронту. Бахмут, Слов'янськ, Краматорськ, Часів Яр та інші місця - там дуже спекотно, там постійні обстріли, там гинуть українські солдати і цивільні громадяни. Я хотів би донести до вас головний сигнал: українські воїни - це герої, а бойовий дух українських солдат є дуже високим. Волонтери, які були зі мною на фронті, і моя команда роблять все можливе, щоб зміцнювати силу наших військ. Якщо ми хочемо перемогти, нам потрібні трі речі: зброя, зброя і ще раз зброя», - говорить Порошенко.
«Ми маємо підготуватись до контрнаступу. Українські солдати просять подякувати американському народові за підтримку, за HIMARS, бо ці системи змінили «хід гри», дозволивши нам ефективно знищувати російський арсенал, російську логістику. Я хотів би побачити путіна в Гаазі за гратами. І хотів би попросити світ не боятись путіна, не довіряти путіну і зберігати єдність. Це - шлях до перемоги у цій війні. Допоможіть нам врятувати вас», - резюмує Петро Порошенко.
А теперь опохмелись и успокойся, а то от волнения голова будет болеть.
А ещё полезнее будет открыть свою кредитную карту и перечислить правительству владимира зеленского недостающие ему несколько миллионов в благодарность за хорошую работу, правда
ведь классно получилось: десятки тысяч убитых украинцев, города, превращёные в пыль, дети,
ставшие сразу взрослыми. Что, слабо? Лучше за бабами где то прятаться? И оттуда прославлять
нынешнего гетьмана, или тебе пару копеек кинули за убожество, чтобы обсырать тех, кто действительно что то делает для страны.
Ах, да, ты ещё забыл сказать, что Порошенко всех своих родственников убил и сьел с огурчиком?!