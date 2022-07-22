Порошенко про заяви Лаврова: його місце на лаві підсудних у Гаазі за військові злочини проти українців

П'ятий президент України зауважив, що місце міністра закордонних справ Росії Лаврова – на лаві підсудних у Гаазі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Євроопейської солідарності", про це Петро Порошенко в інтерв’ю французькому телеканалу BFM TV заявив

Відповідаючи на запитання щодо нових територіальних претензій країни-агресора, озвучених Лавровим, Порошенко зазначив: "Лавров є військовим злочинцем, який скоїв злочини і на совісті якого життя тисяч і тисяч українців. На його руках кров українців".

"Вони намагаються відродити проєкт "Новоросії" – це розкол України навпіл і ліквідація України як держави. Я не дав це зробити в 2014-2015 роках, зупинивши російську армію. І хочу наголосити, що зараз, коли весь світ об’єднався в антипутінську коаліцію, нічого в них не вийде", – акцентує Порошенко.

"А місце Лаврова – у місті Гаага, на лаві підсудних, за ґратами за військові злочини, які скоїла вся російська загарбницька варварська команда", – констатує п’ятий Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров: Географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР"

"Хочу наголосити, що це війна – не проти України, як хтось подумав. Це не про Донбас і не про розширення за рахунок східних і південних областей України – це про всю Європу. Це про весь цивілізований світ. Бо це війна проти свободи, проти демократії, проти наших цінностей. Це війна маніяка проти дітей та жінок. Я хочу наголосити, щоб у всіх було чітке розуміння, всіх, хто дивиться цю передачу – це війна проти вас", – зауважує Петро Порошенко.