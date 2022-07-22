Суд арештував додаткові активи Медведчука та Марченко: приміщення готельних комплексів, земельні ділянки, банківські рахунки. ФОТО
За ініціативи СБУ арештовано додаткові активи Медведчука та Марченко, якими управляли з РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.
Рішенням суду накладено арешт, зокрема на: корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн. грн, банківські рахунки на 1,3 млн. грн, дві земельні ділянки площею 3 і 5 га, приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.
За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин РФ, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.
Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності.
"Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко. У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування триває і здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України
▪️ ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
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І це арештували? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/12/7255382/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/12/7255382/
кум пуйла (!!!) в казенном доме, а любимая кума по рукам пошла
важко "працює"
А потім іще б повісити на власних воротях!
в Україні нема пристойного суду..
а хіба зебіли не знали? - дермак-портнов точно знає
Де фото, шановні? І таке не вперше.