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Суд арештував додаткові активи Медведчука та Марченко: приміщення готельних комплексів, земельні ділянки, банківські рахунки. ФОТО

медведчук,марченко

За ініціативи СБУ арештовано додаткові активи Медведчука та Марченко, якими управляли з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

Рішенням суду накладено арешт, зокрема на: корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн. грн, банківські рахунки на 1,3 млн. грн, дві земельні ділянки площею 3 і 5 га, приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.

За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин РФ, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності.

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"Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко. У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває і здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України
▪️ ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Медведчук Віктор (1707) СБУ (12812) Марченко Оксана (146) арешт майна (349)


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Топ коментарі
+6
Ото шайці Коломойського поперло...
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22.07.2022 15:43
+6
Шось ксюха погано смокче...
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22.07.2022 15:52
+5
Нардеп и кум Путина Виктор Медведчук имеет тесные бизнес-связи в металлургии, энергетике, логистике нефтепродуктов и медиа с украинским олигархом Игорем Коломойским.
І це арештували? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/12/7255382/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/12/7255382/

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22.07.2022 16:37
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Ото шайці Коломойського поперло...
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22.07.2022 15:43 Відповісти
Нардеп и кум Путина Виктор Медведчук имеет тесные бизнес-связи в металлургии, энергетике, логистике нефтепродуктов и медиа с украинским олигархом Игорем Коломойским.
І це арештували? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/12/7255382/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/12/7255382/

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22.07.2022 16:37 Відповісти
конец красивой жизни;

кум пуйла (!!!) в казенном доме, а любимая кума по рукам пошла
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22.07.2022 18:33 Відповісти
сімєйство кідарасів, яке хутіну буй накрутило на міліарди долярів
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22.07.2022 18:34 Відповісти
Шось ксюха погано смокче...
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22.07.2022 15:52 Відповісти
потрьопанна кошолка)
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22.07.2022 17:25 Відповісти
по руках пошла... і задоволена
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22.07.2022 18:35 Відповісти
тяжьолая жизнь курви
важко "працює"
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22.07.2022 18:41 Відповісти
путлєр через мєркєль поставив ультиматум або вітя або розмови про обміни не буде так що в пороха вибору не було це був ультиматум плєшивого
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22.07.2022 17:27 Відповісти
От якби так з усіма панами та підпанками!
А потім іще б повісити на власних воротях!
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22.07.2022 16:29 Відповісти
А чого ж його не позбавили громадянства? Канали були, депутати свої є, мільярди є - хіба не олігарх?
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22.07.2022 16:34 Відповісти
Ну вот это действенно, только чтобы на каломыйского или на Колю митбола это имущество не переписали. А то до этого всё бла-бла-бла….
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22.07.2022 16:43 Відповісти
так ксюша-паломніца на сцені мурчала шо ані с вітєй жівут просто і у ніх нічєго такого нєту)
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22.07.2022 17:24 Відповісти
походу у суду свій інтерес..
в Україні нема пристойного суду..
а хіба зебіли не знали? - дермак-портнов точно знає
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22.07.2022 17:29 Відповісти


Де фото, шановні? І таке не вперше.
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22.07.2022 17:50 Відповісти
Запредельная нечеловеческая жадность
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22.07.2022 17:55 Відповісти
її на фляшку його в курник, довічно!
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22.07.2022 19:57 Відповісти
І скільки ж часу було витрачено на те щоби виявити в українських "діджіталізованих" реєстрах юридичні особи бенефіціарами яких є громадяни так званої росії віктор мєдвєдчук та аксана марчєнко?
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23.07.2022 00:02 Відповісти
 
 