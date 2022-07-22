Суд арештував додаткові активи Медведчука та Марченко: приміщення готельних комплексів, земельні ділянки, банківські рахунки. ФОТО

За ініціативи СБУ арештовано додаткові активи Медведчука та Марченко, якими управляли з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

Рішенням суду накладено арешт, зокрема на: корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн. грн, банківські рахунки на 1,3 млн. грн, дві земельні ділянки площею 3 і 5 га, приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.

За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин РФ, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності.

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"Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко. У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває і здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України

▪️ ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.