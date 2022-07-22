Аварії, подібні до пожежі в порту Рені, не мають повторитись, - заява експертів

В умовах блокади російськими загарбниками морських портів збереження портової інфраструктури, що може використовуватись для річкового судноплавства, є питанням національної безпеки, - йдеться у заяві Української енергетичної асоціації (УЕА).

В заяві асоціації зазначається, що через постійні обстріли зруйнована знача частина важливої транспортної та промислової інфраструктури України. Тому надважливим є збереження кожного обʼєкту, що забезпечує постачання необхідних Україні вантажів. Одним з сумних прикладів є подія, що сталась 19 липня 2022 року в морського порту "Рені". За інформацією ГУ ДСНС у Одеській області, до них надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовоза (вибух) на території морського торговельного порту у місті Рені. В результаті вибуху згоріли 3 автоцистерни з паливно-мастильними матеріалами, одна особа загинула, пише Телеграф.

Версії ЗМІ доволі різні, від необережного поводження під час перевантаження продукції до порушень правил перевезення особливо небезпечних вантажів. За фактом пожежі в порту відкрито кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки.

"Попри всі зусилля влади та постачальників ринок пального залишається дефіцитним, ракетні обстріли вітчизняних виробників пального суттєво підривають стабільність забезпечення в тому числі і Збройних Сил України. Ренійський порт - це один із найважливіших у Дунайському регіоні, що може приймати морські вантажі та забезпечує додатковий прохід до Румунії та можливість перевезення вантажів по Дунаю. Інфраструктура порту дозволяє обробляти найбільш актуальні на сьогодні вантажі нафтопродуктів (імпорт) та зернових (експорт)", - підкреслюють експерти.

В Асоціації зазначають, що "кожен бензовоз імпортного пального - це результат значних зусиль як з боку постачальників так і держави". "Пошкодження інфраструктури транспортування, перевалки чи зберігання - це зниження нашої безпеки, а коли це відбувається не через ворожий обстріл, а через недбалість чи порушення правил безпеки, реакція має бути відповідною", - підкреслюють в заяві.

"Для забезпечення роботи морських портів Законом України "Про морські порти України" держава передбачила навіть спеціального суб’єкта - Адміністрацію морських портів України. Цим же законом поклала на АМПУ організацію та забезпечення безпечної експлуатації об’єктів портової інфраструктури державної власності, у тому числі гідротехнічних споруд, систем забезпечення безпеки мореплавства, розробку та затвердження планів локалізації та ліквідації аварій (катастроф), забезпечення діяльності об’єктової аварійно-рятувальної служби, закупівлю та підтримання в належному стані спеціалізованих суден, необхідного обладнання, пристроїв і механізмів для ліквідації аварій на території та в акваторії морського порту", - говорять спеціалісти УЕА.

Варто звернути увагу, що Ренійський морський порт є одним з трьох діючих портів та є важливим транспортним вузлом України, в якому тісно переплітається робота річкового, морського, автомобільного і залізничного транспорту.

"Випадок в Рені має дати сигнал державі та її органам про необхідність посилення контролю за станом безпеки на об’єктах, що мають критичне значення для країни. Збереження та безпечна експлуатація цих об’єктів є реальним вкладом у нашу перемогу, а відтак спільним завданням як приватних суб’єктів господарювання так і державних органів. Тому питання належної роботи усіх відповідальних за безпеку має бути належно перевірено та забезпечено виконання комплексу заходів з недопущення подібних ситуацій", - підкреслили в Асоціації.

Наразі детальної офіційної інформації від АМПУ та і Мінінфраструктури щодо вказаного випадку немає, проте експерти сподіваються, що висновки будуть зроблені і подібні трагедії не повторюватимуться.