Окупанти навмисно знищили вежі мобільного зв’язку, щоб українці не надавали ЗСУ дані про їх позиції, - перехоплення ГУР
Російський військовий в розмові зі знайомою розповів про навмисне знищення веж мобільного зв'язку на окупованих територіях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони.
За словами росіянина, розмову якого перехопила розвідка, це було потрібно для того, щоб українці не повідомляли Збройним силам точно координати позицій російської армії чи напрямки, в яких переміщується військова техніка.
А також він розповідає про значні втрати в його підрозділі.
"У нас із роти десятеро людей залишилось. Було сто сім, залишилось десять. Тут два дні тому був наступ. 25 пацанів полягли. Всі двохсоті. Ми витягали – повний фарш. І те, що тобі кажуть по новинах, не вір цьому. Тут повна дупа. Вбитих дох… (багато), танків роз… (знищених) дох… (багато), всього дох… (багато). Я тобі серйозно кажу", - розповідає окупант.
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Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей!
The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что вследствие израильского авиаудара по целям около Дамаска, в районе Ас-Сайида-Зайнаб, уничтожен завод, на котором по иранским технологиям собирались беспилотные самолеты. Так же уничтожен склад с готовой продукцией. А вишенкой на торте является то, что именно с этого завода Россия планировала получать иранские беспилотники. Ты бач, какое горе. Нет слов, чтоб передать эмоции.
А Израилю спасибо!