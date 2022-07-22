Кабмін затягує подання до РНБО проєктів рішень щодо примусового вилучення об’єктів російського бізнесу в Україні, - нардеп Рудик
В Україні продовжують працювати великі російські бізнеси, яким належать, зокрема, Миколаївський глиноземний завод, деякі обленерго, виготовлення "Моршинської" та "Миргородської" вод, "Київстар", "Альфа-банк".
На це вказує у фейсбуці нардеп і військовий Сергій Рудик, передає Цензор.НЕТ.
"11 травня РНБО прийняла важливе рішення і вилучила на користь України кілька російських банків, зокрема "Сбєрбанк".
Це було важливе і правильне рішення. Але.
Під час війни в Україні продовжують працювати і чудово себе почувають великі рашистські бізнеси. Наведу лише кілька прикладів. Миколаївський глиноземний завод (одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії) - у власності придворного кремлівського олігарха Дерипаски. 5 наших обленерго контролюються близьким до путіна Бабаковим. Із смачної і корисної Моршинської і Миргородської вод капають відсотки громадянину ерефії Фрідману. Він також контролює Київстар, Альфа-банк та багато іншого.
Ви запитаєте чия це заслуга? Відповідаю - заслуга виключно Кабінету міністрів. Саме уряд, відповідно до норм Закону має подати до РНБО проект рішення про примусове вилучення об’єктів рашистського бізнесу.
Немає відповідного проєкту - немає й рішення. Не виключаю, що затримка відбувається не за просто так.
Кілька днів тому в Україні було заарештовано об’єкти одного російського ресторатора на суму трохи більше 10 млн дол. Це просто смішно.
Серед заарештованого майна - ресторан "Ішак". Думаю, табличку з того ресторану треба причепити десь в Кабміні, тому що "Ішак" - це символ їхньої некомпетентності і, очевидно, продажності.
У питанні рашистського бізнесу не може бути жодних компромісів і жодних затримок. Кожна їхня "капєйка" має працювати на наші ЗСУ. І кожне затягування із таким рішенням - це злочин", - підкреслив Рудик.
Будь ласка, зачекайте...
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Вечное проклятие. Вот так Хмельницкий на Варшаву и не дошел, потому как и ему самому и полковникам его магнаты только и писали пощадить их поместья за денежку, в итоге дошел Богдан до Львова и там деньги взял и ушел. Ничего не меняется на нашей земле, не рождаются у нас свои Наполеоны, Черчилли и прочие, только барыги которые великое государственное дело за 3 копейки продают
А, мабуть, тому, що самі мають причетність до рашистського бізнесу!
за додатковий час