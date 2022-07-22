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Кабмін затягує подання до РНБО проєктів рішень щодо примусового вилучення об’єктів російського бізнесу в Україні, - нардеп Рудик

кабмин

В Україні продовжують працювати великі російські бізнеси, яким належать, зокрема, Миколаївський глиноземний завод, деякі обленерго, виготовлення "Моршинської" та "Миргородської" вод, "Київстар", "Альфа-банк".

На це вказує у фейсбуці нардеп і військовий Сергій Рудик, передає Цензор.НЕТ.

"11 травня РНБО прийняла важливе рішення і вилучила на користь України кілька російських банків, зокрема "Сбєрбанк".

Це було важливе і правильне рішення. Але.

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Під час війни в Україні продовжують працювати і чудово себе почувають великі рашистські бізнеси. Наведу лише кілька прикладів. Миколаївський глиноземний завод (одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії) - у власності придворного кремлівського олігарха Дерипаски. 5 наших обленерго контролюються близьким до путіна Бабаковим. Із смачної і корисної Моршинської і Миргородської вод капають відсотки громадянину ерефії Фрідману. Він також контролює Київстар, Альфа-банк та багато іншого.

Ви запитаєте чия це заслуга? Відповідаю - заслуга виключно Кабінету міністрів. Саме уряд, відповідно до норм Закону має подати до РНБО проект рішення про примусове вилучення об’єктів рашистського бізнесу.

Немає відповідного проєкту - немає й рішення. Не виключаю, що затримка відбувається не за просто так.

Кілька днів тому в Україні було заарештовано об’єкти одного російського ресторатора на суму трохи більше 10 млн дол. Це просто смішно.

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Серед заарештованого майна - ресторан "Ішак". Думаю, табличку з того ресторану треба причепити десь в Кабміні, тому що "Ішак" - це символ їхньої некомпетентності і, очевидно, продажності.

У питанні рашистського бізнесу не може бути жодних компромісів і жодних затримок. Кожна їхня "капєйка" має працювати на наші ЗСУ. І кожне затягування із таким рішенням - це злочин", - підкреслив Рудик.

Автор: 

бізнес (1976) Кабмін (14085) росія (65146) РНБО (2281) Рудик (36)


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Топ коментарі
+6
"Моршинської" та "Миргородської" вод, "Альфа-банк". Це усе фридмановське а йому зеля вже дарував українське громадянство....
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22.07.2022 16:00
+5
РНБО заменил собой и Конституцию, и суд, и прокуроров, и адвокатов..... такого правового нигилизма не было даже при овоще! лично я просто в **** от происходящего!
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22.07.2022 16:04
+5
це ще вони не розкачались..
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22.07.2022 16:08
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"Моршинської" та "Миргородської" вод, "Альфа-банк". Це усе фридмановське а йому зеля вже дарував українське громадянство....
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22.07.2022 16:00 Відповісти
походу всім наразі подарує
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22.07.2022 16:03 Відповісти
В Корбана заберуть, а Фрідману дадуть. Бо треба з Ермаком дружити, а не в самостійність гратись.
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22.07.2022 16:22 Відповісти
А скільки "халопов" і "фабрічьних" додається до указу про прийняття "під державну длань"?
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22.07.2022 16:48 Відповісти
обленерго?? стратегічні підприємства..за..ь...і 8 років ніхто нічого не знав..і мобільний оператор, на якому практично всі держслужби..а потім шукають звідки витік інфи..
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22.07.2022 16:02 Відповісти
нещодавно звертався в коллцентр "Київстара" з приводу безпідставного списання коштів (доречі домігся повернення) і сказав фразу що очікувати від компанії яка має рашистське коріння, так оператор ледве слиною не поперхнувся доказуючи що до рашки не мають відношення
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22.07.2022 16:04 Відповісти
А як якась СММниця, якій доручили у Ф(С)Б відмазувати альфа банк кілька місяців тому з піною з рота доводила, що "ета укрАінский банк"!
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22.07.2022 16:52 Відповісти
РНБО заменил собой и Конституцию, и суд, и прокуроров, и адвокатов..... такого правового нигилизма не было даже при овоще! лично я просто в **** от происходящего!
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22.07.2022 16:04 Відповісти
це ще вони не розкачались..
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22.07.2022 16:08 Відповісти
"зе " влада в долі.
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22.07.2022 16:07 Відповісти
Кабмин - здесь всегда самые предатели народа заседали. А затягивают потому что "вопросики обкашливают" - договариваются сколько Медведчук им занесет, чтобы часть активов на оффшорные компании переписать.

Вечное проклятие. Вот так Хмельницкий на Варшаву и не дошел, потому как и ему самому и полковникам его магнаты только и писали пощадить их поместья за денежку, в итоге дошел Богдан до Львова и там деньги взял и ушел. Ничего не меняется на нашей земле, не рождаются у нас свои Наполеоны, Черчилли и прочие, только барыги которые великое государственное дело за 3 копейки продают
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22.07.2022 16:09 Відповісти
А чому до РНБО, а не суду? Навіть, не намагаються імітувати законність!
А, мабуть, тому, що самі мають причетність до рашистського бізнесу!
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22.07.2022 16:12 Відповісти
Савпадєніє-да, савпадєніє...
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22.07.2022 16:25 Відповісти
Це ж другани і партньори найвеличнішого клоуна.
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22.07.2022 16:31 Відповісти
Половина Облэнерго принадлежит парашенцам. Помню Бабакова , с космических тарифов им тоже капает...
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22.07.2022 16:41 Відповісти
Ага. Думаєте легко переподключіть поток з одного кармана на другой. Єто очень нєпросто.
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22.07.2022 16:50 Відповісти
Ето називаєцца "слажившиіся дєсятілєтіямі хазяйствєно-економічєскіє связі"...
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22.07.2022 17:15 Відповісти
«заробляють» собі премію(хабар) від рашистів,
за додатковий час
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22.07.2022 23:36 Відповісти
 
 