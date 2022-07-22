Кабмін затягує подання до РНБО проєктів рішень щодо примусового вилучення об’єктів російського бізнесу в Україні, - нардеп Рудик

В Україні продовжують працювати великі російські бізнеси, яким належать, зокрема, Миколаївський глиноземний завод, деякі обленерго, виготовлення "Моршинської" та "Миргородської" вод, "Київстар", "Альфа-банк".

На це вказує у фейсбуці нардеп і військовий Сергій Рудик, передає Цензор.НЕТ.

"11 травня РНБО прийняла важливе рішення і вилучила на користь України кілька російських банків, зокрема "Сбєрбанк".

Це було важливе і правильне рішення. Але.

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Під час війни в Україні продовжують працювати і чудово себе почувають великі рашистські бізнеси. Наведу лише кілька прикладів. Миколаївський глиноземний завод (одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії) - у власності придворного кремлівського олігарха Дерипаски. 5 наших обленерго контролюються близьким до путіна Бабаковим. Із смачної і корисної Моршинської і Миргородської вод капають відсотки громадянину ерефії Фрідману. Він також контролює Київстар, Альфа-банк та багато іншого.

Ви запитаєте чия це заслуга? Відповідаю - заслуга виключно Кабінету міністрів. Саме уряд, відповідно до норм Закону має подати до РНБО проект рішення про примусове вилучення об’єктів рашистського бізнесу.

Немає відповідного проєкту - немає й рішення. Не виключаю, що затримка відбувається не за просто так.

Кілька днів тому в Україні було заарештовано об’єкти одного російського ресторатора на суму трохи більше 10 млн дол. Це просто смішно.

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Серед заарештованого майна - ресторан "Ішак". Думаю, табличку з того ресторану треба причепити десь в Кабміні, тому що "Ішак" - це символ їхньої некомпетентності і, очевидно, продажності.

У питанні рашистського бізнесу не може бути жодних компромісів і жодних затримок. Кожна їхня "капєйка" має працювати на наші ЗСУ. І кожне затягування із таким рішенням - це злочин", - підкреслив Рудик.