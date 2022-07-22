Сума збитків, завданих комунальній власності Миколаєва ворожими атаками, вже сягнула 680 млн гривень, - Сєнкевич
Мер Миколаєва говорить, що загальну суму збитків від обстрілів окупантами населеного пункту неможливо порахувати.
Про це Олександр Сєнкевич розповів в інтерв'ю для НІС.ТВ, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не рахуємо суми збитків, які завдані приватним особам, - будівлі, будинки, а можемо порахувати збитки, які завдані частково пошкодженим будівлям комунальної власності. Така сума складає більше 680 мільйонів. Це чверть бюджету Миколаєва. Все, що стосується об'єктів, які були зруйновані, то потрібно розуміти, що їх залишкова вартість це одне, а питання будівництва нового об'єкту на місці зруйнованого - друге. Ці суми коштів треба розраховувати в проєктно-кошторисний документації", - наголосив Сєнкевич.
Також він надав рекомендації містянам, щодо оцінки збитків, які завдані їх майну. За його словами, треба заходити на портал "Дія" та вносити інформацію про пошкоджене майно в результаті обстрілів.
А якщо громадяни витрачали кошти на встановлення дверей, вікон, ремонт даху тощо, то варто зберігати всі чеки, щоб після війни отримати компенсацію витрат.
Будь ласка, зачекайте...
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