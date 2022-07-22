Українські військові моряки у Великій Британії опановують тральщики типу Sandown. ФОТО

Українські військові моряки опановують протимінні кораблі типу Sandown, які Велика Британія продала нашій країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Підготовка відбувається в Шотландії, але точне місце не розкривається з міркувань безпеки.

Нещодавно базу, про яку йдеться, відвідали заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов разом із парламентським заступником держсекретаря із збройних сил Великої Британії Джеймсом Хіпі. Вони спостерігали, як військовослужбовці ВМСУ навчаються застосовувати зброю, вивчають механізми кораблів та відпрацьовують боротьбу за живучість.

Гаврилов заявив, що такі надводні одиниці наразі життєво необхідні Україні у зв'язку із мінуванням росіянами північно-західної частини Чорного моря.

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Нагадаємо, 24 липня 2021 року Велика Британія вивела зі складу свого флоту два тральщики HMS Blyth та HMS Ramsey. Після ремонту та модернізації вони мали вирушити до Чорного моря, щоб поповнити корабельний склад Військово-морських сил України - відповідно до меморандуму щодо реалізації проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМСУ, який було підписано 21 червня 2021 року в Одесі.

Протимінні кораблі були збудовані в 1999-2000 роках. Корпус кораблів виготовлений з армованого скловолокна. Довжина кожного тральщика 53 метри; ширина 10,5 м; осаду 2,4 метри. Повна водотоннажність 450 тонн, екіпаж 34 моряки. Дизелі розганяють корабель до 13 вузлів, безшумне патрулювання на електромоторі можливо на 6,5 вузла. Озброєння — 30-мм гармата в бойовому модулі та три кулемети калібру 12,7 мм.

Кораблі типу Sandown несуть обладнання для тралення водної поверхні, призначені для пошуку мін за допомогою дистанційно-керованих підводних апаратів, також можуть використовуватися для патрулювання.

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