Голова штабу оборони Дніпра Корбан підтвердив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан знаходиться у пункті переходу кордону Смільниця на Львівщині.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі друзі, я хочу уточнити інформацію. На даний момент я перебуваю на в'їзді в Україну пункту переходу кордону Смільниця.

Мені досі здається, що це якесь непорозуміння чи розіграш.

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В мене вилучили паспорт громадянина України, видали акт.

Додому в Україну мене не пускають.

У Дніпро, де живуть мої хворі батьки, до міста та країни, яку я люблю та захищаю з 2014 року та керую Штабом Територіальної оборони з 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Корбан також звернувся до Володимира Зеленського: "Хочу звернутись до президента України як гаранта Конституції. Чи можна вирішити це непорозуміння, яке сталося зі мною на порозі нашого спільного будинку?".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана і Вадима Рабіновича.

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22 липня з'явилася інформація, що Корбан хотів в'їхати в Україну, однак прикордонники вилучили в нього український паспорт.