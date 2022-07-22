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Голова штабу оборони Дніпра Корбан підтвердив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну

корбан

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан знаходиться у пункті переходу кордону Смільниця на Львівщині.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі друзі, я хочу уточнити інформацію. На даний момент я перебуваю на в'їзді в Україну пункту переходу кордону Смільниця.

Мені досі здається, що це якесь непорозуміння чи розіграш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича, - ЗМІ

В мене вилучили паспорт громадянина України, видали акт.

Додому в Україну мене не пускають.

У Дніпро, де живуть мої хворі батьки, до міста та країни, яку я люблю та захищаю з 2014 року та керую Штабом Територіальної оборони з 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Корбан також звернувся до Володимира Зеленського: "Хочу звернутись до президента України як гаранта Конституції. Чи можна вирішити це непорозуміння, яке сталося зі мною на порозі нашого спільного будинку?".

Голова штабу оборони Дніпра Корбан підтвердив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну 01

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана і Вадима Рабіновича.

Також читайте: Ярош про можливе позбавлення Корбана громадянства: Такі дії - удар по обороноздатності Дніпропетровської області

22 липня з'явилася інформація, що Корбан хотів в'їхати в Україну, однак прикордонники вилучили в нього український паспорт.

Автор: 

кордон (4765) Зеленський Володимир (23815) Корбан Геннадій (189)


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Топ коментарі
+34
Це якась єрмачна клоунада.
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22.07.2022 16:51
+27
Да что за нах?!
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22.07.2022 16:49
+27
При всей моей неприязни к Корбану - это грубое нарушение Конституции страны.
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22.07.2022 17:00
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Да что за нах?!
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22.07.2022 16:49 Відповісти
Дерьмак мабуть бере мзду за в'їзд. Йому все можна, у нього друг патрушев. А завтра він підпише зерно і йому ще корбан буде дякувати, що його не продали путіну разом з країною.
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22.07.2022 17:10 Відповісти
патрушев уже почти мертвый друг - путлер его траванул как наследника
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22.07.2022 17:28 Відповісти
Порушення 25 статті Конституції України. От і весь "нах".
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22.07.2022 22:14 Відповісти
Круто, можно лишить гражданства любого зебобика и выгнать нах…Здорово ведь жить без зебобиков, не находите?
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22.07.2022 16:51 Відповісти
Тільки тих зебобиків у яких є подвійне громадянство. Чи потрійне))) Нехай Корбан по кіпрському паспорту в'їзжає)
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22.07.2022 17:09 Відповісти
Кроме израильтянина Куницкого, которого Зеленский записал в депутаты Слуг Олигарха. Это несмотря на то, шо оный Куницкий ранее неоднкратно хизувався, шо служил в Цахале. Против Цахала ничего не имеем, "но заче.мс"(с)
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22.07.2022 17:09 Відповісти
Куницький - це інше, а закон для Корбана.
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22.07.2022 17:25 Відповісти
Когда актеры одной группировки - не важно что они чудят внутри себя.

Зеленкский - точно бот Бени и Ко. (команду - корпорация (s).

Те ради которых разрешили продажу ЮАНКАМ земл... А что говорил? "После референдума", "Только гражданам страны" - не больше 5 тыс Га"...

В общем и целом, предатель которого выбрали на кресло не граждане страны.

Каждый из вас знает как знакомые "считали" голоса на избирательных участках, и помните сколько было скандалов связанных с этим...

Админ-ресурс теперь распространяется и на "боты стыця"... Именно эта команда пишет коменты защищая "власть" от холопов-гоев.

Парни, берегите себя и разум нации!
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22.07.2022 17:19 Відповісти
Це вже дно , чи тільки початок ?
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22.07.2022 16:51 Відповісти
ні..продовжуємо довбати далі..
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22.07.2022 16:53 Відповісти
у зесрани нет дна - любая подлость, любой долбо@.изм всегда пожалуйста. Эти, прости господи. боневтики с елдаками еще и пыню за пояс заткнут
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22.07.2022 16:56 Відповісти
73% дна
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22.07.2022 17:27 Відповісти
А що Безумна ще не веде в атаку з криком *За слуг,за Шмарклю?* Значить скоро буде,та й орден Холуй народа придумає.
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22.07.2022 19:18 Відповісти
Це якась єрмачна клоунада.
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22.07.2022 16:51 Відповісти
Можу сказати тільки, що у ЗЕлупленого кагалу в головах гівно закипіло!
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22.07.2022 16:52 Відповісти
При всей моей неприязни к Корбану - это грубое нарушение Конституции страны.
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22.07.2022 17:00 Відповісти
Это правда. Да, за Корбаном шлейф "исчезнувших" конкурентов по рейдерству активов. Так расследуйте, судите. А так можна любого "не пустить в Украину" и отобрать паспорт, если Зеленскому с Ермаком не понравишся.
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22.07.2022 17:13 Відповісти
Расследовать - можно выйти на своих. Корбан и Филатов были ручными питбулями у "папы" Бени. Там за ними тянется "веселый" шлейф делишек.
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22.07.2022 23:09 Відповісти
Ну да. Рейдерил Корбан в пользу Коломойского и за деньги оного.
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22.07.2022 23:31 Відповісти
Найвеличніший вже давно нею дупу підтер.
Він тепер в нас замість Конституції. Його бажання і накази навіть не письмові.
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22.07.2022 18:29 Відповісти
Ви ж не сперечатиметеся, що мертвечук більший олігарх і натворив більше? Так чому тоді його не позбавили громадянства?
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22.07.2022 17:03 Відповісти
Що за проблема? Дістаєш свій ізраільській паспорт і в'їзжаєш. Віза не потрібна.
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22.07.2022 16:55 Відповісти
Ви бачили його ізраїльський паспорт , чи фантазуєте ?
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22.07.2022 17:01 Відповісти
Зебилы от безнаказанности и 73%обожания ОХРЕНЕЛИ!
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22.07.2022 16:55 Відповісти
А як там Беня, вже депортований чи досі сидить в Карпатах?
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22.07.2022 16:58 Відповісти
Його мабуть УДО охороняє?
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22.07.2022 19:19 Відповісти
та УДО повним складом береже найвеличнішого
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22.07.2022 20:51 Відповісти
Согласен, что он жулик и т.д. , но не доказан. Судите и будете правы. А вот так лишать гражданства и прав , типа захотелось. Мне тоже много чего хочется, теперь можно ВсЁ ? К кому обратится? Хотя наверно можно просто так, налетай подешевело.
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22.07.2022 17:00 Відповісти
ставай на коліна перед Ермаком і проси пробачення, тоді може й пожаліє за пару мільонів.
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22.07.2022 17:01 Відповісти
Треба подзвонити Міхо, у нього є досвід.
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22.07.2022 17:02 Відповісти
Это за то , что он рассказал конгрессменке из сша за ермака!
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22.07.2022 17:02 Відповісти
за то, что пообещал сделать куйлу пульсу-де-нуру
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22.07.2022 18:26 Відповісти
Я таки уже за Бенчика почти начинаю волноваться.
Они с Корбаном типа в одном списке.
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22.07.2022 17:02 Відповісти
Беня з Корбаном в контрах !
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22.07.2022 17:04 Відповісти
Так и я Вам за типа и почти...
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22.07.2022 17:12 Відповісти
Це шоу для чогось проводиться
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22.07.2022 17:03 Відповісти
Закон про громадянство має бути один для всіх і діяти не вибірково. Скільки у нас осіб мають множинне громадянство і займать якісь державні посади? Тільки в ВР та Кабміні таких сотні. В СБУ теж сотні. Чомусь Зєлєнський який також вірогідно має подвійне громадянство і "живе за законами ще як мінімум трьох країн в яких має нерухомість - **********, Італії та Ізраїлю - застосовує позбавлення громадянства і надання громадянства немов він якийсь "руzкій цар - самодєржєц". Це перетворює Україну на ********* де, як писав Кант, "Є закони, але немає законності". В Конституції вказано що якщо доросла особа добровільно набуває іноземного громадянства то повинна відмовитися від українського і що особа з подвійним громадянством не має права займати державні посади. Цей закон порушується массово. Тож виходить що позбавляти громадянства тих хто хоче служити Богові і Дияволу одночасно і потрібно теж массово. Під час війни осіб з кацапським та білоруським громадянством потрібно виявляти як скажених собак і депортувати з позбавленням громадянства України раз і назавжди з довічною забороною вїзду в Україну і конфіскацією всього майна на користь ЗСУ.
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22.07.2022 17:04 Відповісти
Зелень хоче здати Дніпро, а він заважає.
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22.07.2022 17:04 Відповісти
не бзди зрадофил никто днепр сдавать не будет єто ключевой город так что не мечтай тем более так как русня продвигаеться со скоростью улитки то у днепра они будут через 3 года а там днепр широкий)єто не северский донец)
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22.07.2022 17:28 Відповісти
Прутнів їм тачку і гіндонів пачку, а не Дніпро
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22.07.2022 22:15 Відповісти
Те, що не пройшло з Порохом, спробували з Корбаном. Тепер карусель піде. Всі, хто проти Зелі, і Ігоря Валерійовича, будуть небажані в країні імені обох.
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22.07.2022 17:06 Відповісти
еммм..вони у двох залишаться, а нас всіх кудись подінуть??))
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22.07.2022 20:55 Відповісти
Та ну! ЗЕ і БЕ тимчасові вилупки а Україна вічна.
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22.07.2022 22:04 Відповісти
Здається мені, що це спецоперація з відволікання уваги від підписання зернових домовленостей у Стамбулі. Хтозна, під чим вони там домовились?
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22.07.2022 17:08 Відповісти
Слідкуємо за руками, нас хочуть відволікти від чогось дуже важливого.
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22.07.2022 17:08 Відповісти
оце і я кажу..шось ці падли задумали...бо якась чудернацька відволікаюча хрнь по новинах..
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22.07.2022 20:57 Відповісти
Пропоную у зели відібрати..хто ЗА?
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22.07.2022 17:09 Відповісти
Я ЗА 😠
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22.07.2022 17:12 Відповісти
Він не проти Зелі і Коломойського. Протиріччя, то імітація, для підвищення рейтингів тих і інших.
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22.07.2022 17:09 Відповісти
Верховний Дєрмак наказав забрати паспорт. Філатов наступний. Все за планом ФСБ.
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22.07.2022 17:14 Відповісти
При всій моїй неповазі до пархатої зал#поокої жаби постає питання. А що робила ця жаба, а точніше голова оборони штабу Дніпра за кордоном?
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22.07.2022 17:15 Відповісти
Он поехал в отпуск на неделю к жене и детям.
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22.07.2022 19:51 Відповісти
Тримісячному відповідь не цікава. У нього інше завдання.
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22.07.2022 19:56 Відповісти
Це шоу для внушения, що його ображають. А ображених багато людей жаліють. А в інших підвищується зелін рейтинг. Бо думать, що він розправляється з негативними.
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22.07.2022 17:16 Відповісти
зелена дрисня - зазяїн вся страна
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22.07.2022 17:17 Відповісти
Корбан - Голова Штабу Оборони Дніпра! По Закону! І тепер Влада-зе забирає у Корбана громадянство? Я правильно зрозумів? Тоб-то він ще й досі Голова, але без українського громадянства?! Цирк повренувся - відсидівся у бункері і повернувся!
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22.07.2022 17:37 Відповісти
И сидеть в Польше при этом.
Как надо так у всех понаходились по 3е детей и еще куча хрени.
Только бы сбежать.
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22.07.2022 19:17 Відповісти
А когда будет серия из белобородько про тюрьму? Пора уже давно.
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22.07.2022 17:43 Відповісти
Тисячолітній конфлікт сефарди-хазари.
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22.07.2022 18:04 Відповісти
В обмінниках бакс по 40, і на це вже ніхто не звертає увагу, бо режисер кварталу95 зараз втілює в життя блокбастер "корбан" аби відволікти плєбс від пісдєца в економіці.
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22.07.2022 18:32 Відповісти
зеленим пора привикати до аналогічних дій щодо них.
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22.07.2022 18:48 Відповісти
Зеленые мрази что вы делаете? Оно же аукнется.
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22.07.2022 18:48 Відповісти
Корбан - воаг народа, Ондрюша Портнов - друг народа. Патамуша у Ондрюши гражданство нє отобралі
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22.07.2022 18:57 Відповісти
Звісно, що ворог. Бо разом з Філатовим на початку березня вивіз гептил з ПМЗ у інше сховище. А у п'ятницю на ПМЗ прилетіло. А гептилу - нема А на той гептил дуже розраховували, що він вибухне і на додачу отруїть пів Дніпра. У когось з цього приводу, певно, сталася істерика. Так от, у п'ятницю прилетіло, а у понеділок намалювався таємний указ. Співпадіння? Можливо... Але...
Є й другий аспект - з огляду на компанію Корбан-коломойський-рабинович, Україна може наразитись на міжнародний скандал із звинуваченням у антисемітизмі. Почнуть його (з радістю і натхненням) промоскальські ізраїльтяни, а продовжать (з неменшим завзяттям) їхні поплічники у США (Німеччині, тощо). У США волати почне не тільки єврейська діаспора, а ще й купа зацікавлених осіб. Зацікавлених і у позбавленні України двопалатної підтримки, і у досягненні своїх цілей на прийдешніх виборах. Зважаючи на впливовість єврейської діаспори у США і на політичний вплив інших зацікавлених осіб, можемо отримати не тільки зниження допомоги від США Україні, а й її повне зупинення. Тобто Ху*МАРС замість ХайМАРСів.
То хто ж таки ворог?
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22.07.2022 20:14 Відповісти
Для них ворог українці і грають вони одну партію з двох сторін шахівниці.
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22.07.2022 21:04 Відповісти
У нас не може бути антисемитизма! У нас можуть бути тільки еврейські розборки)))
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22.07.2022 21:23 Відповісти
Це у вас єврейські розборки, а у про************москальських ізраїльтян буде антисемітизм.
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22.07.2022 22:53 Відповісти
А як це взагалі можливо?!
Чому ж тоді не відбирають паспорти у Портнова, Шуфріча, Новінського, братів Суркісів?
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22.07.2022 19:06 Відповісти
У нас что, мало рейдеров ?
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22.07.2022 19:09 Відповісти
Молодец Зеленский.
Еще бы лишить гражданства Кучму и Ахметова.
Столько горя эти люди принесли стране.
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22.07.2022 19:14 Відповісти
Больше горя, чем зебил боневтик и ху.ло --- НИКТО не принес Украине!
Кучма и ахметка на их фоне--дети малые!
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22.07.2022 19:53 Відповісти
Оманский, и агент Дерьмак, почти не паляться...
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22.07.2022 20:47 Відповісти
Одноплемінники затіяли багатоходівочку.
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22.07.2022 21:01 Відповісти
Зеленский, Коломойский, Корбан, Фирташ ...
странно. что евреи не поделили между собой в Украине?
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22.07.2022 23:55 Відповісти
 
 