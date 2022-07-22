Голова штабу оборони Дніпра Корбан підтвердив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну
Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан знаходиться у пункті переходу кордону Смільниця на Львівщині.
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Дорогі друзі, я хочу уточнити інформацію. На даний момент я перебуваю на в'їзді в Україну пункту переходу кордону Смільниця.
Мені досі здається, що це якесь непорозуміння чи розіграш.
В мене вилучили паспорт громадянина України, видали акт.
Додому в Україну мене не пускають.
У Дніпро, де живуть мої хворі батьки, до міста та країни, яку я люблю та захищаю з 2014 року та керую Штабом Територіальної оборони з 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Корбан також звернувся до Володимира Зеленського: "Хочу звернутись до президента України як гаранта Конституції. Чи можна вирішити це непорозуміння, яке сталося зі мною на порозі нашого спільного будинку?".
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана і Вадима Рабіновича.
22 липня з'явилася інформація, що Корбан хотів в'їхати в Україну, однак прикордонники вилучили в нього український паспорт.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленкский - точно бот Бени и Ко. (команду - корпорация (s).
Те ради которых разрешили продажу ЮАНКАМ земл... А что говорил? "После референдума", "Только гражданам страны" - не больше 5 тыс Га"...
В общем и целом, предатель которого выбрали на кресло не граждане страны.
Каждый из вас знает как знакомые "считали" голоса на избирательных участках, и помните сколько было скандалов связанных с этим...
Админ-ресурс теперь распространяется и на "боты стыця"... Именно эта команда пишет коменты защищая "власть" от холопов-гоев.
Парни, берегите себя и разум нации!
Він тепер в нас замість Конституції. Його бажання і накази навіть не письмові.
Они с Корбаном типа в одном списке.
Как надо так у всех понаходились по 3е детей и еще куча хрени.
Только бы сбежать.
Є й другий аспект - з огляду на компанію Корбан-коломойський-рабинович, Україна може наразитись на міжнародний скандал із звинуваченням у антисемітизмі. Почнуть його (з радістю і натхненням) промоскальські ізраїльтяни, а продовжать (з неменшим завзяттям) їхні поплічники у США (Німеччині, тощо). У США волати почне не тільки єврейська діаспора, а ще й купа зацікавлених осіб. Зацікавлених і у позбавленні України двопалатної підтримки, і у досягненні своїх цілей на прийдешніх виборах. Зважаючи на впливовість єврейської діаспори у США і на політичний вплив інших зацікавлених осіб, можемо отримати не тільки зниження допомоги від США Україні, а й її повне зупинення. Тобто Ху*МАРС замість ХайМАРСів.
То хто ж таки ворог?
************москальських ізраїльтян буде антисемітизм.
Чому ж тоді не відбирають паспорти у Портнова, Шуфріча, Новінського, братів Суркісів?
Еще бы лишить гражданства Кучму и Ахметова.
Столько горя эти люди принесли стране.
Кучма и ахметка на их фоне--дети малые!
странно. что евреи не поделили между собой в Украине?