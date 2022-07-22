Будь-які угоди з РФ про припинення вогню можливі лише за згоди України, – Єврокомісія

Європейський Союз активно підтримує всі зусилля міжнародного співтовариства, спрямовані на припинення агресивної війни Росії проти України, але будь-які мирні домовленості або угоди про припинення вогню є можливими лише тоді, коли на них погодиться сама Україна.

Про це під час брифінгу у Брюсселі, відповідаючи на запитання преси, чи намагається ЄС виступити посередником для припинення вогню між РФ і Україною, заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я можу підтвердити, що ЄС не має прямого залучення до посередництва (між росією і Україною – ред). ЄС всіма засобами, що ми маємо у міжнародному вимірі, разом із партнерами підтримує всі зусилля, які можуть, наприкінці, призвести до того, що Україна і росія погодяться на зупинення бойових дій. В першу чергу, це питання до росії. Саме росія продовжує злочинну, протиправну та неспровоковану агресію проти України. росія порушує Хартію ООН, міжнародне законодавство та власні міжнародні зобов’язання. Ця злочинна агресія має бути зупинена", - наголосив речник ЄС.

Він нагадав, що деякі країни, наприклад, Туреччина, неодноразово пропонували таке посередництво у врегулюванні конфлікту, але Росія не виявила до цих зусиль великого інтересу та бажання долучитися до прямих переговорів з Україною. ЄС підтримує такі зусилля. Але щодо посередництва ЄС – РФ не приймає таку можливість, вона залишається дуже ворожою до Євросоюзу, про що, зокрема, свідчить нещодавнє рішення внести значну кількість країн-членів ЄС до переліку "недружніх" країн.

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"Яким би не був результат переговорів між Росією і Україною про припинення ворожнечі, це має бути погоджено, в першу чергу, Україною. Ми підтримуємо Україну на 100 відсотків, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну у цьому", - додав Стано.