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Новини Війна
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Колаборант Сальдо заявив, що на території Херсона окупанти відкриють військові частини

сальдо

Окупаційна влада в Херсонській області вирішила розмістити в обласному центрі військові частини.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

У опублікованому Братчуком пропагандистському відео із коментарем колаборанта Володимира Сальдо він говорить, що "ведеться підготовча робота, що спрямована на те, де і як будуть дислокуватися частини на території Херсона".

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За словами представника окупаційної влади Росії Сальдо, такі частини будуть розміщуватися в місті не лише зараз, а й в подальшому,  адже "захист мешканців лягає на їхні плечі, а ефективність захисту доведена часом".

"Сальдо анонсував відкриття військових частин на території Херсонської області. Ви, головне, кучніше збирайтеся!" - написав Сергій Братчук.

армія рф (17359) Сальдо Володимир (80) колабораціонізм (1158) Братчук Сергій (146) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+16
ХІМЕРИ вже облизуються...
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22.07.2022 16:57
+13
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22.07.2022 16:58
+9
ну..., откроют...., и дальше что? в чем прикол?
шо-то я не понял смысла этого высера......
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22.07.2022 17:01
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ХІМЕРИ вже облизуються...
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22.07.2022 16:57 Відповісти
давайте - все вату туда загоняйие!)
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22.07.2022 16:58 Відповісти
***** САЛЬДО ПОДЫХАЯ ОТ ОНКОЛОГИИ ПУСТИЛСЯ ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ.... ***** ЕМУ БЫ В ХРАМАХ МОЛИТСЯ И ИСПОВЕДЫВАТЬСЯ ИСКУПАТЬ ГРЕХИ ПЕРЕД СКОРОЙ КОНЧИНОЙ ИЛИ БАБКИ НЕ ПАХНУТ...
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22.07.2022 17:11 Відповісти
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22.07.2022 16:58 Відповісти
Вся кацапня думає, як би їх вже закрити нах. Лижі для жесту доброї волі вже давно змащені ліпшим оленячим лайном.
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22.07.2022 16:59 Відповісти
Парашники думают, что Хаймарсы в пределах Херсона потеряют свою точность?
Каждому из них прилетит строго по кумполу, где бы он ни находился.
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22.07.2022 17:01 Відповісти
ну..., откроют...., и дальше что? в чем прикол?
шо-то я не понял смысла этого высера......
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22.07.2022 17:01 Відповісти
в оригинале на параше озвучили так. "«парашные военные базы появятся в Херсонской области после вступления региона в состав параши...... военные базы появятся в области, они тут по-любому будут находиться, как в крыму и севастополе. если мы станем субъектом параши, то здесь они появятся" (С)
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22.07.2022 17:02 Відповісти
дешевые ура-патриотические понты для лошков русского разлива......
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22.07.2022 17:19 Відповісти
Скоро ти будеш зібраний кучніше по частинам.
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22.07.2022 17:04 Відповісти
отлично, давай координаты "новых частей"
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22.07.2022 17:05 Відповісти
це сальдо ще не здохло? писали ж...
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22.07.2022 17:06 Відповісти
Сказочный ******* !
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22.07.2022 17:07 Відповісти
Ушлепок
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22.07.2022 17:07 Відповісти
Сальдо , ти ще не здох від раку ??

Вже скоро , падлюко , відкинеш копита , якщо не від раку , то від кулі в

твою продпжну башку 😠
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22.07.2022 17:08 Відповісти
Ну і да. Частини будуть прикриті мирним населенням. Що з цим робити?? Як туди стріляти? Ви що кацапів не знаєте?
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22.07.2022 17:12 Відповісти
ну й рожа в нього канєшна. вбивать таких треба, як зелених собак.
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22.07.2022 17:12 Відповісти
Но координаты надо выложить уже сегодня
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22.07.2022 17:14 Відповісти
пора этого гомосека отпеть...
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22.07.2022 17:25 Відповісти
Ось і чудово.

Зкиньте адреси частин, будь ласка. Хаймарси цікавляться.
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22.07.2022 17:28 Відповісти
Отличное место для рос частей - это Чернобаевка!
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22.07.2022 17:30 Відповісти
А при них, морг і цвинтар. Щоб два рази не ходити.
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22.07.2022 17:32 Відповісти
В ВьІсокополье, уже разместили.
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22.07.2022 17:37 Відповісти
Уверен скоро настанет тот день когда этому ******* и его родным головушки поотрезают
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22.07.2022 17:39 Відповісти
Не верю! Ты мне кпрту покажи! Четыре позиции!
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22.07.2022 17:44 Відповісти
ходячий труп щось ще вякає
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22.07.2022 19:24 Відповісти
Хотела написать «говорящая голова», потом исправила на «говорящий рот», но помня Сальдо - просто ротовая полость с выделениями, отдаленно напоминающими речь.
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22.07.2022 20:58 Відповісти
Дуже добре, дайте координати
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23.07.2022 00:00 Відповісти
 
 