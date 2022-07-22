Колаборант Сальдо заявив, що на території Херсона окупанти відкриють військові частини

Окупаційна влада в Херсонській області вирішила розмістити в обласному центрі військові частини.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

У опублікованому Братчуком пропагандистському відео із коментарем колаборанта Володимира Сальдо він говорить, що "ведеться підготовча робота, що спрямована на те, де і як будуть дислокуватися частини на території Херсона".

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За словами представника окупаційної влади Росії Сальдо, такі частини будуть розміщуватися в місті не лише зараз, а й в подальшому, адже "захист мешканців лягає на їхні плечі, а ефективність захисту доведена часом".

"Сальдо анонсував відкриття військових частин на території Херсонської області. Ви, головне, кучніше збирайтеся!" - написав Сергій Братчук.