Рада ЄС схвалила виділення нового траншу у розмірі EUR500 млн на військову допомогу Україні

Рада Європейського Союзу схвалила раніше ухвалене політичне рішення виділити Україні новий транш у розмірі EUR500 млн з Європейського фонду миру на посилення підтримки Збройних сил України для захисту території країни від російської агресії.

Відповідне рішення ухвалено в п'ятницю в Брюсселі, повідомляє Рада ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Рада схвалила два заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), спрямовані на посилення підтримки ЄС можливостей та стійкості Збройних сил України для захисту територіальної цілісності і суверенітету країни, а також захисту цивільного населення від російської військової агресії, що триває. Завдяки п’ятому траншу розміром EUR500 млн, мобілізованому сьогодні, внесок ЄС у рамках ЄФМ для України тепер становитиме EUR2,5 млрд", - наголошується в пресрелізі.

Коментуючи рішення, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель сказав: "ЄС, як і раніше, зосереджений і непохитно підтримує Україну в її боротьбі за свободу і незалежність. Україні потрібно більше зброї, ми її надамо. У цьому контексті держави-члени ЄС погодилися мобілізувати п’ятий транш військової допомоги розміром EUR500 млн, що в сумі становить EUR2,5 млрд військової техніки для Збройних сил України".

У пресрелізі деталізується, що, відповідно до поточних пріоритетів, заявлених урядом України, та наданої досі підтримки, заходи допомоги включають EUR490 млн на військову техніку, призначену для завдання смертоносної сили з оборонною метою, та EUR10 млн, призначених для покриття постачання обладнання та витратних матеріалів, як-от засобів індивідуального захисту, аптечок та пального.

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