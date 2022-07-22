Держприкордонслужба про недопуск голови штабу оборони Дніпра Корбана в Україну: Інспектори діють виключно в межах норм чинного законодавства

Прикордонники не мають права розголошувати інформацію про перетин або спроби перетину кордону третіми особами.

Про це сказали Укрінформу в Держприкордонслужбі у відповідь на запит щодо інформації про вилучення у Геннадія Корбана паспорту при спробі в'їхати в Україну, передає Цензор.НЕТ.

"Розголошення такої інформації заборонено законодавством. Під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно в межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону", - сказали у відомстві.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана і Вадима Рабіновича.

22 липня з'явилася інформація, що Корбан хотів в'їхати в Україну, однак прикордонники вилучили в нього український паспорт. Згодом, голова штабу оборони Дніпра Корбан підтвердив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.