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Рада ухвалить до кінця року закони, потрібні для старту переговорів про вступ України до ЄС, - Стефанчук

стефанчук

До кінця 2022 року Верховна Рада України планує ухвалити всі закони, що необхідні для старту переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами спікера ВР, основна активність щодо євроінтеграційного треку у сесійній залі розпочнеться у вересні. Депутати планують виконати сім вимог, які Україна отримала майже місяць тому.

"Верховна Рада України готує необхідний перелік законопроєктів, зокрема, йдеться про реформу Конституційного Суду — маємо запровадити конкурсну систему відбору", — зазначив Стефанчук.

Також він зауважив, що державі треба інтегрувати міжнародні стандарти в питанні боротьби з відмиванням коштів, внести зміни у закон про олігархів тощо.

Також читайте: Рада готова впроваджувати всі зміни для боротьби із корупцією, - Стефанчук. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (14972) членство в ЄС (1248) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+6
Можна забути про ЄС через узурпацію влади д`Єрьмаком.
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22.07.2022 17:25
+6
Ви вже себе корупцію побороли?
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22.07.2022 17:25
+6
стіфанчюк, з такими йбальніками, як у тебе, агрохламідії і дєрьмака в єс не беруть.
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22.07.2022 17:30
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Невже бубачка не затикатиме рота опозиції?
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22.07.2022 17:24 Відповісти
Можна забути про ЄС через узурпацію влади д`Єрьмаком.
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22.07.2022 17:25 Відповісти
Ви вже себе корупцію побороли?
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22.07.2022 17:25 Відповісти
ОПа зараз внесе правки, що Зепоц має право своїх критиків позбавляти громадянства, бо нарід того дуже хоче.
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22.07.2022 17:28 Відповісти
З цією владою ми ступаємо тільки в лайно
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22.07.2022 17:29 Відповісти
стіфанчюк, з такими йбальніками, як у тебе, агрохламідії і дєрьмака в єс не беруть.
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22.07.2022 17:30 Відповісти
А ты уже в ЕС ? Наверно твой " йбальнік " подходит ?
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22.07.2022 17:51 Відповісти
Як завжди - ухвалить але притримуватись і виконувати не буде
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22.07.2022 17:34 Відповісти
Понаприймають , під себе , це точно ! 19 липня прийняли постанову , про збільшення платні депутатам у два рази , 308 голосів " ЗА " - конституційна більшість ! Одностайно ! Разом голосували і Геращенко , і Соболев , і Арахамія , та інші !Нешановні депутати , як однопартійці , дружньо , разом " забули " , що іде війна , розруха , народ бідує , віддає останні копійки на ЗСУ , а ці за...ці , піднімають собі зарплати ! Підняли народу пенсії , від 5 гр. до 20 гр. , більшості ( до 70% ) пенсіонерів. А тепер і про себе , злиденних , потрібно подумать !
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22.07.2022 17:46 Відповісти
Йооой, полегше, полегше. А то такий старт взяли, що спинитися не годні.
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22.07.2022 17:50 Відповісти
Бовдури . Де їх турборежим. Сдувся. В ЄС треба біжати а не повзти.до кінця літа треба все прийняти. Господи кого народ вибрав. Я дуже мрію найкращім
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22.07.2022 18:01 Відповісти
От коли подібні персонажі схуднуть хоч на півцентнера - тоді я повірю.
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22.07.2022 18:16 Відповісти
сьогодні 22 липня. стефанчук сказало "до кінця року". ТУРБОРЕЖИМ ?
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22.07.2022 19:49 Відповісти
1. Встановити констітуційність влади , забрати від керівництва країни неконстиуційно самопризначених менеджерів .
2. Відновити інформаціийни простір країни за правилами демократичних законів .
3.Абсолютно відкрито й законно проводити призначення голонвих антикорупційних органів та органів правопорядку .
4. Включити до співпраці з владою опозицію, залучивши її й до іниормаційного простору нарівні з ручними радниками та тупими безуглими Влади.
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22.07.2022 22:07 Відповісти
 
 