Рада ухвалить до кінця року закони, потрібні для старту переговорів про вступ України до ЄС, - Стефанчук
До кінця 2022 року Верховна Рада України планує ухвалити всі закони, що необхідні для старту переговорів про вступ до Європейського Союзу.
Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
За словами спікера ВР, основна активність щодо євроінтеграційного треку у сесійній залі розпочнеться у вересні. Депутати планують виконати сім вимог, які Україна отримала майже місяць тому.
"Верховна Рада України готує необхідний перелік законопроєктів, зокрема, йдеться про реформу Конституційного Суду — маємо запровадити конкурсну систему відбору", — зазначив Стефанчук.
Також він зауважив, що державі треба інтегрувати міжнародні стандарти в питанні боротьби з відмиванням коштів, внести зміни у закон про олігархів тощо.
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