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Новини Війна
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Росія почала втрачати в Україні більше офіцерів, чому могло сприяти надання ЗСУ HIMARS, - ВВС

рф,ліквідація

За останні два тижні відбулося зростання втрат серед старших офіцерів армії РФ. Цьому могла посприяти поставка на озброєння ЗСУ систем HIMARS.

ВВС та іншим виданням на підставі відкритих джерел вдалося встановити прізвища майже 4940 російських військових, які загинули на війні в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що список підтверджених втрат, який веде ВВС, може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж реально поховали у Росії.

Із 4940 встановлених російських військових, які загинули в Україні, 852 є офіцерами. За останні два тижні загинуло ще понад 80 офіцерів, серед них 10 полковників.

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В останні три місяці частка офіцерів серед загальної кількості загиблих військових поступово знижувалася з 20% (у березні та квітні) до 17% у червні та липні. Наразі знову намітилася тенденція зростання втрат серед командної ланки російської армії.

"Це може бути пов'язане з тим, що в Україну надійшли високоточні артилерійські системи, включно з американськими реактивними системами залпового вогню HIMARS. Завдяки такій зброї Україна може завдавати точніших ударів по командних пунктах, блок-постах і тилових позиціях угрупування російської армії, яка наступає", - вважають журналісти.

Серед загиблих офіцерів вирізняються військові льотчики, на підготовку кожного з яких йде від 15 до 17 років і 12-14 мільйонів доларів.

До кінця липня Росія втратила щонайменше 50 військових льотчиків (зокрема, штурманів та бортмеханіків). З них 80% - це втрати екіпажів бойових літаків.

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Щонайменше п'ятеро загиблих пілотів - люди віком понад 50 років. Відомо, що деякі з них мали вийти у відставку кілька років тому. Участь цих льотчиків у бойових вильотах може бути свідченням нестачі молодого покоління кваліфікованих та мотивованих пілотів.

За кількістю втрат у російських регіонах, як і раніше, лідирують Дагестан (245 осіб), Бурятія (224 особи) та Краснодарський край (170 осіб). Для порівняння: відомо лише про 11 загиблих із Москви, хоча мешканці столиці становлять майже 9% населення Росії.

Не про всіх загиблих в Україні російських військових повідомляють публічно, тому ВВС продовжує вивчати, що відбувається на цвинтарях у різних населених пунктах. Могили солдатів, про загибель яких ніде не згадувалося, знаходяться у кожному з тих, що ми вивчили. Їхня частка зазвичай варіюється від 30 до 100% залежно від цвинтаря.

Судячи з табличок на надгробках і датах похорону, зазвичай загиблих доставляють до Росії і ховають через 14-20 днів після смерті. Але в деяких випадках цей процес затягується.

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Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) ЗМІ (1359) втрати (4396) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+8
ХІМЕРАМ-респект та вдалого полювання й надалі...
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22.07.2022 17:27
+7
Какое к черту перемирие, чтобы орки подтянули резервы пока мы будем зерно возить, та пусть оно тогда утонет все нах это зерно.
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22.07.2022 17:30
+5
Звідки там офіцери? Їх постріляли після більшовицького перевороту. Були, та загули.
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22.07.2022 17:26
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Звідки там офіцери? Їх постріляли після більшовицького перевороту. Були, та загули.
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22.07.2022 17:26 Відповісти
ХІМЕРАМ-респект та вдалого полювання й надалі...
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22.07.2022 17:27 Відповісти
то просто у них вже й рядових немає..всім присвоїли офіцерські
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22.07.2022 17:27 Відповісти
Москва и Киев по отдельности подписали соглашения о возобновлении экспорта украинского зерна по Черному морю.

Украина для этого согласилась разминировать свои порты, а Россия гарантировала перемирие во время перемещения грузов.
как то по дыбильному
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22.07.2022 17:28 Відповісти
Какое к черту перемирие, чтобы орки подтянули резервы пока мы будем зерно возить, та пусть оно тогда утонет все нах это зерно.
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22.07.2022 17:30 Відповісти
краще б до погрузки спалили
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22.07.2022 17:54 Відповісти
Де написано про "розмінування портів"?
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22.07.2022 17:53 Відповісти
Про розмінування, це чутки від Блумберга. Але, насправді, це може бути сюрпризом-наживкою для Гарпунів з Нептунами.
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22.07.2022 17:56 Відповісти
Якщо буде потрібно провести кораблі - для цього у мінних полях залишають проходи Вони помічаються на картах мінних полів До них має доступ обмежене коло осіб За необхідності вони будуть задіяні як лоцмани
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22.07.2022 18:11 Відповісти
Сьогодні офіцери рф-- це якути, буряти, кавкзці , мордва, вепси, череміси
та всі інші з народів рф , які мають жалюгідний статок, не знаючи що таке
світло та унітаз. За часи СРСР таких та мешканців Середньої Азії до війскових вчилищ не приймали . бо основна частина не знала російської мови.
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22.07.2022 17:33 Відповісти
РФ це й є середня азія.
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22.07.2022 18:00 Відповісти
Хімарз тут ні до чого. Кацапи втомилися а хлопці в раж ввійшли. І не тєряються офіцери. Мати двох рабів простих чи в пагонах? Як ви думаєте?
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22.07.2022 17:37 Відповісти
facebook начал банить по черному. Любая позиция против раши летишь в бан. суки
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22.07.2022 17:39 Відповісти
ФБ доиграется, не первый раз в индустрии такие вещи происходят. Были уже ICQ, LiveJournal и другие, кто на одном месте вертел пожелания пользователей. И где они теперь?
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22.07.2022 17:43 Відповісти
icq и livejournal сдохли, потому что их продали русне.
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22.07.2022 17:59 Відповісти
бред, я рашу по всему фейсбуку опускаю и никто ничего не банит.
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22.07.2022 17:58 Відповісти
Офицерам армии рф лучше вообще не выезжать из мест постоянной дислокации на территории рф.
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22.07.2022 17:41 Відповісти
Побачити HIMARS і померти!
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22.07.2022 17:44 Відповісти
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22.07.2022 17:48 Відповісти
Тобто, спочатку "шашлики" з шурпою, а потім - "кувиркон" зі "Світланою" на сіні чи соломі!
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22.07.2022 18:00 Відповісти
Пусть бухают бояру под песню "афицеpы, афицеpы" ну или "батаня камбат"
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22.07.2022 17:49 Відповісти
Усе банально просто - наші перенесли удари на об"єкти в оперативному тилу противника А ще в ІІ Світову в Червоній Армії прислів"я ходило : "Чем дальше в тыл - тем больше звёзды"
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22.07.2022 17:58 Відповісти
Еще бы программу сделать Хенерал орков200
За каждого кацапского 200 генерала вручать авто
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22.07.2022 18:18 Відповісти
Израиль уничтожил в Сирии завод по сборке иранских беспилотников - SOHR https://www.dialog.ua/war/255767_1658493789
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22.07.2022 19:00 Відповісти
 
 