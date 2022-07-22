Росія почала втрачати в Україні більше офіцерів, чому могло сприяти надання ЗСУ HIMARS, - ВВС

За останні два тижні відбулося зростання втрат серед старших офіцерів армії РФ. Цьому могла посприяти поставка на озброєння ЗСУ систем HIMARS.

ВВС та іншим виданням на підставі відкритих джерел вдалося встановити прізвища майже 4940 російських військових, які загинули на війні в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що список підтверджених втрат, який веде ВВС, може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж реально поховали у Росії.

Із 4940 встановлених російських військових, які загинули в Україні, 852 є офіцерами. За останні два тижні загинуло ще понад 80 офіцерів, серед них 10 полковників.

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В останні три місяці частка офіцерів серед загальної кількості загиблих військових поступово знижувалася з 20% (у березні та квітні) до 17% у червні та липні. Наразі знову намітилася тенденція зростання втрат серед командної ланки російської армії.

"Це може бути пов'язане з тим, що в Україну надійшли високоточні артилерійські системи, включно з американськими реактивними системами залпового вогню HIMARS. Завдяки такій зброї Україна може завдавати точніших ударів по командних пунктах, блок-постах і тилових позиціях угрупування російської армії, яка наступає", - вважають журналісти.

Серед загиблих офіцерів вирізняються військові льотчики, на підготовку кожного з яких йде від 15 до 17 років і 12-14 мільйонів доларів.

До кінця липня Росія втратила щонайменше 50 військових льотчиків (зокрема, штурманів та бортмеханіків). З них 80% - це втрати екіпажів бойових літаків.

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Щонайменше п'ятеро загиблих пілотів - люди віком понад 50 років. Відомо, що деякі з них мали вийти у відставку кілька років тому. Участь цих льотчиків у бойових вильотах може бути свідченням нестачі молодого покоління кваліфікованих та мотивованих пілотів.

За кількістю втрат у російських регіонах, як і раніше, лідирують Дагестан (245 осіб), Бурятія (224 особи) та Краснодарський край (170 осіб). Для порівняння: відомо лише про 11 загиблих із Москви, хоча мешканці столиці становлять майже 9% населення Росії.

Не про всіх загиблих в Україні російських військових повідомляють публічно, тому ВВС продовжує вивчати, що відбувається на цвинтарях у різних населених пунктах. Могили солдатів, про загибель яких ніде не згадувалося, знаходяться у кожному з тих, що ми вивчили. Їхня частка зазвичай варіюється від 30 до 100% залежно від цвинтаря.

Судячи з табличок на надгробках і датах похорону, зазвичай загиблих доставляють до Росії і ховають через 14-20 днів після смерті. Але в деяких випадках цей процес затягується.

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