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"Чим більше при владі крадуть, тим менше буде допомоги від Заходу", - виконавча директорка ЦПК Каленюк

каленюк

Головне питання наших західних партнерів - чи війна змінила систему урядування в Україні. Вони придивляються, намагаються зрозуміти, чи можна нашій владі довіряти і чи є шанси на системні зміни.

Про це заявила виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк, передає Цензор.НЕТ.

"За останній тиждень я отримала більше десятка запитів від іноземних журналістів та політиків прокоментувати, що відбувається в Україні.

Чому Зеленський звільнив Генпрокурора та Баканова, чому досі не призначений керівник САП, чи правда, що Татаров посилив вплив?

Що відбувається з західною зброєю в Україні і що держава робить, аби попередити її розкрадання?

Чому центральна влада входить в конфлікт з регіональними адміністраціями і забороняє регіональним лідерам ініціювати проєкти з відбудови самостійно?

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Чи втратили вплив олігархи?

Як президентська вертикаль реагує на критику і як я ставлюся до звинувачень Спарц?

Головне питання наших західних партнерів - чи війна змінила систему урядування в Україні. Вони придивляються, намагаються зрозуміти, чи можна нашій владі довіряти і чи є шанси на системні зміни.

Мені дуже важко відповідати на ці питання, бо я розумію просту істину.

Кількість та якість західної зброї, кількість грошей на відбудову, швидкість інтеграції в ЄС напряму залежить від якості урядування в Україні.

Чим більше при владі крадуть, тим менше буде допомоги. І це дуже добре розуміють російські пропагандистські орки.

В цих умовах будь-які прояви корупції - це акт державної зради та допомога ворогу зупинити поставки в Україну зброї, грошей та поставити на паузу інтеграцію в ЄС.

Під час війни "корупція вбиває" прямо та очевидно", - заявила Каленюк.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) корупція (4683) Офіс Президента (2022) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+18
Это другое, вы не понимаете. Просто Беня любит госбюджет Украины. В особо извращенных формах.
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22.07.2022 17:36
+14
Риба й надалі гниє з голови...
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22.07.2022 17:35
+14
С чем ты несогласно, тролль? Тебе Ермак и Подоляк кость обглоданную кинули, шоб ты на форуме их отбеливал?
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22.07.2022 17:48
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Кому довіряти? Завгоспу ОПи?
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22.07.2022 17:31 Відповісти
Риба й надалі гниє з голови...
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22.07.2022 17:35 Відповісти
Это другое, вы не понимаете. Просто Беня любит госбюджет Украины. В особо извращенных формах.
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22.07.2022 17:36 Відповісти
Було б справедливо якщо б все оте цпк пішло у військо .попередити розкрадання. тварь
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22.07.2022 17:37 Відповісти
С чем ты несогласно, тролль? Тебе Ермак и Подоляк кость обглоданную кинули, шоб ты на форуме их отбеливал?
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22.07.2022 17:48 Відповісти
мені ніхто не плотить на відміну від цієї шмари. з України не втікав на відміну цієї ж. від повістки не никавсь на відміну від шабунінх. второпав бот7 чи краще пояснити
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22.07.2022 18:02 Відповісти
https://nv.ua/ukr/opinion_author/darya-kalenyuk.html Дар'я Каленюк - член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.
А ти - хто? Чи Зеля мало вкрав з бєнєю?
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22.07.2022 18:47 Відповісти
тиж на бюджеті .то можеш сидіти...дерьмак трохи зарплату підняв? ааа? пес подоляцький..юзалишкі мозгів прогнили?
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22.07.2022 19:02 Відповісти
Тобі не плОтють? То ти дурень задарма?
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22.07.2022 20:02 Відповісти
виконавча директорка ЦПК
*********
Пам'ятаю, гуртожиток медучилища місцеві жартівники називали ЦПХ, - "центральне пістохраніліще".
А шо таке ЦПК? - "центральна пістоконтора"?
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22.07.2022 17:39 Відповісти
Що таке ЦПК??
- центр політичного консалтінгу?
- центр протидії корупції?
- цивільно-процесуальний кодекс?
- центр підготовки космонавтів?
- целюлозно-паперовий комбінат?
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22.07.2022 17:44 Відповісти
Центр Пистливих Кобіт.

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22.07.2022 18:19 Відповісти
https://nv.ua/ukr/opinion_author/darya-kalenyuk.html Дар'я Каленюк - виконавча директорка громадської організації Центр протидії корупції, член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.
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22.07.2022 18:25 Відповісти
член Ради громадського контролю
**********
Не член, а членкиня. Шо за нєтолєрантний цисгєндерний сєксізЬм?

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22.07.2022 20:06 Відповісти
майже цпх)
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22.07.2022 20:39 Відповісти
Якщо так, то допомоги від заходу можна не чекати.
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22.07.2022 17:40 Відповісти
не на часі.
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22.07.2022 17:40 Відповісти
і? ми й самі відповіді знаємо..де результати?? чи цпк це пресцентр
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22.07.2022 17:42 Відповісти
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22.07.2022 17:43 Відповісти
Космодем'янська Зоя Анатоліївна

За офіційною радянською версією, червоноармієць диверсійно-розвідувальної групи штабу Західного фронту. Як рядовий виконавець тактики «спаленої землі» була в листопаді 1941 закинута в тил ворога на територію Московської області, окупованої німецькими військами. При спробі підпалити сільські хати була спіймана селянами й віддана окупаційній німецькій владі, страчена через повішення. У 1942 році посмертно присвоєне звання Героя Радянського Союзу.

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22.07.2022 17:49 Відповісти
Саму казнь одна из свидетельниц описывает так:

До самой виселицы вели её под руки. Шла ровно, с поднятой головой, молча, гордо. Довели до виселицы. Вокруг виселицы было много немцев и гражданских. Подвели к виселице, скомандовали расширить круг вокруг виселицы и стали её фотографировать… При ней была сумка с бутылками. Она крикнула: «Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта моя смерть - это моё достижение». После этого один офицер замахнулся, а другие закричали на неё. Затем она сказала: «Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен». Немецкий офицер злобно заорал: «Русь!» Но она продолжала: «Советский Союз непобедим и не будет побеждён», - всё это она говорила в момент, когда её фотографировали… Потом подставили ящик. Она без всякой команды встала сама на ящик. Подошёл немец и стал надевать петлю. Она в это время крикнула: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят». Это она сказала уже с петлёй на шее. Она хотела ещё что-то сказать, но в этот момент ящик убрали из-под ног, и она повисла. Она взялась за верёвку рукой, но немец ударил её по рукам. После этого все разошлись.

В то же время военный корреспондент Пётр Лидов, описывает казнь следующим образом:

Место казни окружали десятеро конных с ******* наголо. Вокруг стояли больше сотни немецких солдат и несколько офицеров. Местным жителям было приказано собраться и присутствовать при казни, но их пришло немного, а некоторые, придя и постояв, потихоньку разошлись по домам, чтобы не быть свидетелями страшного зрелища.

Под спущенной с перекладины петлёй были поставлены один на другой два ящика из-под макарон. Татьяну приподняли, поставили на ящик и накинули на шею петлю. Один из офицеров стал наводить на виселицу объектив своего «кодака»: немцы - любители фотографировать казни и экзекуции. Комендант сделал солдатам, выполнявшим обязанность палачей, знак обождать.

Зоя воспользовалась этим и, обращаясь к колхозницам и колхозникам, крикнула громким и чистым голосом:

- Эй, товарищи! Чего смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, бейте немцев, жгите, травите!

Стоявший рядом немец замахнулся и хотел то ли ударить её, то ли зажать ей рот, но она оттолкнула его руку и продолжала:

- Мне не страшно умирать, товарищи. Это - счастье умереть за свой народ…

Фотограф снял виселицу издали и вблизи и теперь пристраивался, чтобы сфотографировать её сбоку. Палачи беспокойно поглядывали на коменданта, и тот крикнул фотографу:

- Скорее же!

Тогда Татьяна повернулась в сторону коменданта и, обращаясь к нему и к немецким солдатам, продолжала:

- Вы меня сейчас повесите, но я не одна, нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня…

Русские люди, стоявшие на площади, плакали. Иные отвернулись, чтобы не видеть того, что должно сейчас произойти. Палач потянул верёвку, и петля сдавила Танино горло. Но она обеими руками раздвинула петлю, приподнялась на носках и крикнула, напрягая силы:

- Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами Сталин! Сталин придёт!..

Палач упёрся кованым башмаком в ящик, и ящик заскрипел по скользкому утоптанному снегу. Верхний ящик свалился вниз и гулко стукнул оземь. Толпа отшатнулась. Раздался и замер чей-то вопль, и эхо повторило его на опушке леса…
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23.07.2022 11:25 Відповісти
"Зелені" агенти (Зєлєнський, Єрмак) абсолютно свідомо виконують команду патрушева - "красти". Ця команда зокрема дуже подобається Єрмаку бо і служба ***** врахується та ще й грошей "нацарюється". І кожне таке падло вважає себе не корупціонером, злодієм та зрадником, а "ідєйним борцом с націками"...
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22.07.2022 17:48 Відповісти
Агов 73% ! Швиденько поясніть пані Дар'ї , що вона замахнулась на " святих і святе" і може згодом захворіти на натертий мозоль, та так, що доведеться терміново звільнятись з роботи
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22.07.2022 17:49 Відповісти
ще один зі своїми намальованими довбовідсотками
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22.07.2022 18:03 Відповісти
Тож такі як ти і малювали в бюлітенях
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22.07.2022 20:03 Відповісти
А хто ж краде, якшо Порошенко вже не при владі?!
Знову повилазили Шабуніни і всякі цпк. Їм би на фронт всім...
Інколи таке враження: вони б корупцію і в Данії чи Новій Зеландії знайшли. Тільки б на нормальну роботу не влаштовуватись.
Хоча зекоманда- ще ті корупціонери
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22.07.2022 17:50 Відповісти
повторяет Шибунина. Это набивание цены себе дорогим, уже сюда и вооружение припели. Борьба иддет з существованиегосударства а они кликушествуют
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22.07.2022 17:54 Відповісти
до чого й прагне влада.
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22.07.2022 17:55 Відповісти
Щоб не крали і хватило на прожиття депутати собі підвищили зп
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22.07.2022 18:04 Відповісти
Депутати зарплати жартома називают па руське "пасобием"
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22.07.2022 20:04 Відповісти
Скажи їм, партньорам, що змінила. Хлопці зараз зайняті, молотять, най помогають партньори коли хочуть. А влада зміниться мгновєнно коли хлопці трохи розгребуться з кацапами.
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22.07.2022 18:08 Відповісти
А вони таки крадуть все більше!
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22.07.2022 18:32 Відповісти
Про що вона каже? Немає тих що крали і мародерили, зараз при владі одні "нє варующіє" і чисті, як спирт, тоїсть кокаїн. Немає кому їх контролювати, нарід 73% віддав "слугам" буквально все і тим немає чого боятися. Тирять по крупному, а лохам кажуть, що не крадуть, все до них покрав Порошенко. І лохи задоволені йдуть дивитися "єдиний марафон" після якого ще солодше вплять, але дупою вже почали відчувати, що воно щось не те і щось не так.
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22.07.2022 18:37 Відповісти
Коли за Януковича нарід голосував то його зовсвм не зупиняли судимості за крадржку,так семо і Зе нарід готовий пробачати, аби гарні відосіки робив (зрелища) та по тисячі грн роздавав на халяву ( хліба)
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22.07.2022 20:09 Відповісти
Ботоферми ОПУ живуть на податках американців та європейців !!! Подоляки -Арестовичі -Татарови живуть на податки тих же громадян ., країн друзів. Демченки й безумні безуглі живуть на той же вклад друзів України. Уявіть, як після відходу Ахмєтова ОПУ почне загрібати його медіа вибудовуючи путінське або ще страшніше ТБ - ЗА БАБЛО ЗАХОДУ?
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22.07.2022 18:56 Відповісти
Допомога закінчиться швидко.
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22.07.2022 19:19 Відповісти
Крадут? Это не то слово. Сейчас какая-то дичайшая вакханалия, как будто предчувствуют конец всего и понимая, что «война все спишет», происходит грабеж городских бюджетов; полное пренебрежение законами и совести. Киевская городская администрация резко увеличила поборы с владельцев маршруток; полиция - сборы с торговое незаконной торговли в подземных переходах и на улицах. Роли государства и порядка - все меньше, беззакония и бесстыдства всё больше.
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22.07.2022 22:07 Відповісти
 
 