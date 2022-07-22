"Чим більше при владі крадуть, тим менше буде допомоги від Заходу", - виконавча директорка ЦПК Каленюк

Головне питання наших західних партнерів - чи війна змінила систему урядування в Україні. Вони придивляються, намагаються зрозуміти, чи можна нашій владі довіряти і чи є шанси на системні зміни.

Про це заявила виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк, передає Цензор.НЕТ.

"За останній тиждень я отримала більше десятка запитів від іноземних журналістів та політиків прокоментувати, що відбувається в Україні.

Чому Зеленський звільнив Генпрокурора та Баканова, чому досі не призначений керівник САП, чи правда, що Татаров посилив вплив?

Що відбувається з західною зброєю в Україні і що держава робить, аби попередити її розкрадання?

Чому центральна влада входить в конфлікт з регіональними адміністраціями і забороняє регіональним лідерам ініціювати проєкти з відбудови самостійно?

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Чи втратили вплив олігархи?

Як президентська вертикаль реагує на критику і як я ставлюся до звинувачень Спарц?

Головне питання наших західних партнерів - чи війна змінила систему урядування в Україні. Вони придивляються, намагаються зрозуміти, чи можна нашій владі довіряти і чи є шанси на системні зміни.

Мені дуже важко відповідати на ці питання, бо я розумію просту істину.

Кількість та якість західної зброї, кількість грошей на відбудову, швидкість інтеграції в ЄС напряму залежить від якості урядування в Україні.

Чим більше при владі крадуть, тим менше буде допомоги. І це дуже добре розуміють російські пропагандистські орки.

В цих умовах будь-які прояви корупції - це акт державної зради та допомога ворогу зупинити поставки в Україну зброї, грошей та поставити на паузу інтеграцію в ЄС.

Під час війни "корупція вбиває" прямо та очевидно", - заявила Каленюк.