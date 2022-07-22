Угода щодо зерна не передбачає жодного послаблення санкцій проти РФ і не впливає на дії ЗСУ: ніякого перемир'я, - Найєм

У Стамбулі підписані домовленості щодо розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення зерна та продуктів харчування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної. Окрім цього, це майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних сил України.

І ні, це не акт доброї волі росіян. Це вимушена поступка окупантів, які не змогли утримати Зміїний і змушені відступити перед загрозою світового голоду.

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ЩО ВАЖЛИВО

Підписаний текст домовленостей буде оприлюднений у повному обсязі. Ніяких інших закритих додатків, протоколів, документів та папірців на коліні не існує.

При цьому жодного підпису української сторони поруч з підписом окупантів не стоїть. Документ підписаний представниками Туреччини, ООН та України. З нашого боку підпис поставив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Розблокування портів не передбачає жодного послаблення санкцій по відношенню до росії. Це важливо, оскільки такі намагання та пропозиції неодноразово лунали.

Так само, досягнуті домовленості щодо розблокування портів ніяким чином не впливають на дії наших Збройних сил на фронті. Ніяких поступок, перемирʼя тощо. Ворог має покинути наші землі та заплатити за усі свої злочини.

Контроль за портами Одеса, Чорноморськ і Южний повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається", - розповів Найєм.