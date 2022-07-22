УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4827 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 695 74

Угода щодо зерна не передбачає жодного послаблення санкцій проти РФ і не впливає на дії ЗСУ: ніякого перемир'я, - Найєм

зерно

У Стамбулі підписані домовленості щодо розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення зерна та продуктів харчування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної. Окрім цього, це майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних сил України.

І ні, це не акт доброї волі росіян. Це вимушена поступка окупантів, які не змогли утримати Зміїний і змушені відступити перед загрозою світового голоду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Стамбулі підписали угоду щодо експорту українського зерна. ДОКУМЕНТ (оновлено)

ЩО ВАЖЛИВО

Підписаний текст домовленостей буде оприлюднений у повному обсязі. Ніяких інших закритих додатків, протоколів, документів та папірців на коліні не існує.

При цьому жодного підпису української сторони поруч з підписом окупантів не стоїть. Документ підписаний представниками Туреччини, ООН та України. З нашого боку підпис поставив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Розблокування портів не передбачає жодного послаблення санкцій по відношенню до росії. Це важливо, оскільки такі намагання та пропозиції неодноразово лунали.

Так само, досягнуті домовленості щодо розблокування портів ніяким чином не впливають на дії наших Збройних сил на фронті. Ніяких поступок, перемирʼя тощо. Ворог має покинути наші землі та заплатити за усі свої злочини.

Контроль за портами Одеса, Чорноморськ і Южний повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається", - розповів Найєм.

Автор: 

зерно (3119) порт (2042) Чорне море (1666) Найєм Мустафа (387)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
22.07.2022 17:58
+23
Непогана новина "під'їхала" :
"Около 2000 оккупантов попали в "котел" на Херсонщине - Хайдер
В Высокополье Херсонской области двум тысячам путинских **** были отрезаны все пути для отступления."

https://www.dialog.ua/war/255764_1658490821

Чекаємо офіційного підтвердження.
показати весь коментар
22.07.2022 17:58
+17
це який Найєм?? Один поважна людина бо воює.....а інший язикатий брехливий пристосуванець...
показати весь коментар
22.07.2022 17:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
посмотрим,посмотрим)
показати весь коментар
22.07.2022 17:56 Відповісти
УТОЧНЕНИЕ НИ КАКИХ РАЗМИНИРОВАНИЙ ПОРТОВ ОДЕССА ПИВДЕНИЙ И ЧЕРНОМОСРК НЕ БУДЕТ ИМЕЮТСЯ БЕЗОПАСНЫЕ ФАРТАТЕРНЫЕ МАРШРУТЫ.... КРОМЕ ТОГО В СТАМБУЛЕ КОРАБЛИ СЛЕДУЮЩИЕ В УКРАИНУ БУДУТ ОСМАТРИВАТЬСЯ НА ПРЕДМЕТ ОРУЖИЯ ВООРУЖЕНИЯ-- А ПОТОМ ВСЕ ТРЮМЫ БУДУТ ОПЕЧАТЫВАТЬСЯ В ПОРТАХ УКРАИНЫ..... ПРЕДСТАВИТЕЛИ УКРАИНЫ И ТУРЦИИ ПРИНИМАЮТ СУДНО И ЗАВЕРЯЮТ ПРОТОКОЛОМ ЧТО ТРЮМЫ И ПЕЧАТИ ЦЕЛЫЕ И ПО ДОРОГЕ НИЧЕГО НЕ ПОЯВИЛОСЬ.. ЗЕРНО ЗАГРУЖАЮТ в ТРЮМЫ ОПЕЧАТЫВАЮТСЯ НАМИ И ТУРЦИЕЙ И В СТАМБУЛЕ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ДАЛЕЕ В ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ КОРАБЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫКЛЮЧАТЬ ТРАНСПОРДЕРЫ GSM модуль связи спутника как с Украины так и российским кроме того прилет ракеты на Одессу Пивдений или Черноморск автоматически прекращает отгрузку зерна...в случае провокации огонь ВСУ открывается без предупреждения на поражение....
показати весь коментар
22.07.2022 18:17 Відповісти
тут і дивитись немає чого.

з певного часу я знаю лише одну Людину на призвище Найєм - Масі Найєм

мустафьонку слід змінити призвище, щоб не ганьбити батька та брата
показати весь коментар
22.07.2022 18:20 Відповісти
Завиздит прихвостень ОП один из подписанных пунктов -"режим тишины в зоне действия передвижения
показати весь коментар
22.07.2022 18:52 Відповісти
А как-же тогда суда будут безопасно заходить в Одессу, Черноморск и Южный, если их периодически обстреливают ракетами? Кто-то явно не договаривает.
показати весь коментар
22.07.2022 17:57 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2022 17:58 Відповісти
Згоден на 100%, якщо хтось голодний то просимо до ЗСУ. Нагодують ще й платять добре.
показати весь коментар
22.07.2022 18:11 Відповісти
гарна картинка, тільки ці два монополіста з Європи чи ООН взяло зерно з дозволу України- Боневтіка. А це дуже важливо, відволікаєте увагу в сторону. Ніхто не вимагав такої угоди, наші це зробили самі.
показати весь коментар
22.07.2022 18:42 Відповісти
Непогана новина "під'їхала" :
"Около 2000 оккупантов попали в "котел" на Херсонщине - Хайдер
В Высокополье Херсонской области двум тысячам путинских **** были отрезаны все пути для отступления."

https://www.dialog.ua/war/255764_1658490821

Чекаємо офіційного підтвердження.
показати весь коментар
22.07.2022 17:58 Відповісти
да зараз дерьмак виручить лаптеногих братушек....
показати весь коментар
22.07.2022 18:00 Відповісти
Очень и очень бы этого хотелось. Только боюсь не будет подтверждения.
показати весь коментар
22.07.2022 18:04 Відповісти
Это как бы зеленая перемога на фоне всего ужаса что они творят. Давайте обсуждать как галушка нам залазит в рот, а не окружающий кошмар.
показати весь коментар
22.07.2022 18:13 Відповісти
Яка ще "зелена перемога"? Знищення декількох тисяч рашистів - перемога для українського народу
показати весь коментар
22.07.2022 18:32 Відповісти
Перемога под мудрым руководством Зеленского и Ермака.
показати весь коментар
22.07.2022 18:46 Відповісти
І в чому проблема під чиїм командуванням буде знищено декілька тисяч рашистів?
показати весь коментар
22.07.2022 22:37 Відповісти
та блд..хотелось бы таких новостей...но большк на фейк похоже
показати весь коментар
22.07.2022 18:16 Відповісти
це який Найєм?? Один поважна людина бо воює.....а інший язикатий брехливий пристосуванець...
показати весь коментар
22.07.2022 17:59 Відповісти
Другий...
показати весь коментар
22.07.2022 18:03 Відповісти
після поранення не воює і вже не буде, другий його брат..тож якщо до одного маєш повагу дивно що не поважаєш того кого перший поважає...
показати весь коментар
22.07.2022 18:19 Відповісти
ти "...заплутався в сложгнопрідаточних прєдложеніях!"

є лише один Найєм - Масі !
показати весь коментар
22.07.2022 18:22 Відповісти
ох рано радоваться...
рашка все толкует по своему, даже однозначные и категоричные условия договора в понимании рашки имеют двойной смысл... и лазейку для какой-нибудь раша-мерзости...
не верьте ни одной раша-твари, чтоб она там не наподписывала...
показати весь коментар
22.07.2022 18:00 Відповісти
Досить балачок, просто:
ОПРИЛЮДНІТЬ ДОКУМЕНТ!
показати весь коментар
22.07.2022 18:00 Відповісти
Я канешно не такий мудрий як Мустафа, але якщо кацапам дозволено оглядати кораблі які заходять в Одесу, то очевидно що стріляти по цій новоявленій "таможні" Україна не буде...
показати весь коментар
22.07.2022 18:01 Відповісти
Оглядати будуть лише Туркі
показати весь коментар
22.07.2022 18:15 Відповісти
Турки спільно з кацапами. Тобто або ті або ті
показати весь коментар
22.07.2022 18:23 Відповісти
Турки.
показати весь коментар
22.07.2022 20:11 Відповісти
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
На самом деле Майи Санду достаточно лишь сказать: Владимир Александрович, нам срочно нужна операция по устранению вредителей - глистов. И, поверьте, эта операция реально будет проведена в течение 48-72 часов с гарантией качества. Продолжаю верить в том, что Майа не страус.
показати весь коментар
22.07.2022 18:01 Відповісти
да блд...нам только хочется верить в такое. Реально же очканет((((
показати весь коментар
22.07.2022 18:21 Відповісти
майя - иллюзия
показати весь коментар
22.07.2022 21:54 Відповісти
этот найем дебил наверное , с роисси сняли санкции на экспорт зерна, удобрений , сельхоз техники, а что они могут предъявить как сельхозтехнику мы знаем, как на кубу, лаос, вьетнам возили танки , грады , военные вертолеты в разобранном виде по документам - сельхоз техника, и как удобрения возили - порох, и составляющие для топлива ракет . там в раде сидят с напрочь отбитыми мозгами любители бабла , ни о чем другом не думающие кроме как набить карманы.
показати весь коментар
22.07.2022 18:01 Відповісти
вНайом не в раді тепер - він продовжує добивати українську оборонку!
показати весь коментар
22.07.2022 18:05 Відповісти
Те що вони могли кудись везти вже цигани здають на металолом
показати весь коментар
22.07.2022 18:16 Відповісти
зерно не було под санкциями, на удобрения США и ЕС сняли, про с/х технику вообще речи нет(где ты это увидел?!) ...про отбитые мозги в раде спорить не буду, но загоны тож делать не надо
показати весь коментар
22.07.2022 18:26 Відповісти
Какие с нее сняли санкции, *****?
показати весь коментар
22.07.2022 20:12 Відповісти
Підождем, почитаєм, подивимось...
Добре якщо усе так як обіцяють.
показати весь коментар
22.07.2022 18:03 Відповісти
Наєм - пиз&до, адже послаблення санаційного тиску на рашку вже відбувається.
показати весь коментар
22.07.2022 18:04 Відповісти
Путин сказал, что за разблокировку, они там пакетное решение согласились принять и будут сняты санкции с российского зерна или что-то такое.
показати весь коментар
22.07.2022 18:04 Відповісти
Вір йому - він завжди говорить правду.
показати весь коментар
22.07.2022 22:36 Відповісти
Послабления санкцій було і суттєве. І добре, якщо тільки це.
показати весь коментар
22.07.2022 18:05 Відповісти
Брехня.
показати весь коментар
22.07.2022 22:37 Відповісти
Наем - врет! Наем не должен вообще теперь иметь никакого отношения к Украине!
показати весь коментар
22.07.2022 18:08 Відповісти
Если бы было все просто и нечего было бы скрывать, то соглашение было бы уже обнародованно
показати весь коментар
22.07.2022 18:09 Відповісти
Господи, люди, що ви верзете? Та прочитайте угоду, вона опублікована.
показати весь коментар
22.07.2022 18:11 Відповісти
Угоду із кацапами не прочитали от ми дибіли, а ви такий розумний..🤦
показати весь коментар
22.07.2022 18:34 Відповісти
И так тоже бывает. Один брат воюет с русней, другой - этой же русне подмахивает с повизгиванием.
показати весь коментар
22.07.2022 18:11 Відповісти
та эти в наем пуштуны хитро сракие
показати весь коментар
22.07.2022 18:19 Відповісти
подивимось. покі ще інфа трохи інша
показати весь коментар
22.07.2022 18:13 Відповісти
Ги! Нє смєшитє маі тапочкі. Це вимушена поступка окупантів .. ложь, піздьож і провокація.
показати весь коментар
22.07.2022 18:14 Відповісти
Заете ли вы что недавно на кацапию везли контейнер с неск тыщами замороженных черных йухов. Грят для вовочки - толи он их сосет, толи заталкивает в себя. Не брехня. Если чо спросите у невзорова.
показати весь коментар
22.07.2022 18:22 Відповісти
Бреше пуштунська мавпа, як дихає. В ООН вже підтвердили, що вивели з під санкцій продовольство і добрива з параші. Підписали шойга і Гуттеріш.
показати весь коментар
22.07.2022 18:17 Відповісти
Так. Про це давно казали.
показати весь коментар
22.07.2022 18:25 Відповісти
І запчастин для літаків.
показати весь коментар
22.07.2022 18:36 Відповісти
Може, зразу, оприлюднювати - а потім підписавати?
І при чому тут острів Зміїний?
Якщо захочуть ординці - то потоплять ракетою любе судно.
показати весь коментар
22.07.2022 18:24 Відповісти
Тоже про Змеиный улыбнуло.
С тем же успехом он мог написать, что это из-за отбитой атаки на другом конце фронта
показати весь коментар
22.07.2022 18:51 Відповісти
Маємо зважати на коментар знаного проститута ?
А що скаже Арєстовічь з Лєщєнком ?
показати весь коментар
22.07.2022 18:26 Відповісти
Звичайно немає зняття санкцій з росії, ми всі повірили зайому, бо ці хлопці сергії лєщенки, зайоми, абдристовичи, подоляки ніколи не брехали. Ну дозволили кацапам по одному мішку в день возити зерна, яблук, таматів, гречки, міндобрив, так?
показати весь коментар
22.07.2022 18:32 Відповісти
И нет, это не акт доброй воли россиян. Это вынужденная уступка оккупантов, которые не смогли удержать Змеиный и вынуждены отступить перед угрозой мирового голода.

Как говорится - а до чого тут Змеиный ?
И второе, надо бы определиться - это либо акт доброй воли, либо им насрать на мировой голод.

Это что-то типо - ракеты у них закончились, но ******** каждый день всё больше и больше

показати весь коментар
22.07.2022 18:39 Відповісти
Если он сказал, значит там всё с точностью до наоборот. Из опыта наблюдения за этим лютим пушным зверьком.
показати весь коментар
22.07.2022 18:41 Відповісти
Да вовсе нет. Россия никогда не подписывает что-то просто так и себе во вред. Мировой голод их волнует.... Цирк зеленых дебилов.....
показати весь коментар
22.07.2022 18:48 Відповісти
Во времена подписания Минск2 ходила легенда с заявкой на правду, что его текст составляли юристы с месячным окладом лям баксов.
Потому да, русские, в последнее время, абы что не подмахивают, а потому и выходит, что желаемое нагнули русских, очень скоро окажется мы были вынуждены
показати весь коментар
22.07.2022 18:57 Відповісти
оклад абсолютно не равен профессионализму и уровню интеллекта. по крайней мере на бывшем совке. и доходы - тоже не сопоставимы вложенному труду. потому все так плохо и Хйло.
показати весь коментар
22.07.2022 21:45 Відповісти
https://ibb.co/gMQHhHj
показати весь коментар
22.07.2022 18:58 Відповісти
Не вірю ні одному ні другому
показати весь коментар
22.07.2022 19:00 Відповісти
Ага, перемога! Привіт війна в Одесі! А ще краще - прощавай Одеса!
показати весь коментар
22.07.2022 19:06 Відповісти
а вы посмотрите ко подписывал от лаптестана. Оленевод. Он подписал только потому. что свое не могли продать. по линии он там тоже 20 млн зерна. Только когда по платежам утряслось, тгда подписали. А осмотр судов на предмет недопущения перевозки оружия это "жест доброй воли", нада какую то конфетку клаке предложить. Пусть себе досматривают. Они и блокаду мотивировали тем же. И готовили десант, но потом засцали проводить высадку, а теперь нечем, некому. Лучше засирать эфир.Главное вывезти зерно. Орки поставили большой крест на Югах, недаром сепар с приднестровья иносказательно уведомил, мы хотим в Россию.
А вообще, как там оказался Мустафа, и в Министерстве и в Турции ?Ну что ни п ереговорщик, и тот не украинец. Не уважает управдом украинцев, не уважает.... А зря ? Как говоря от тюрмы и суммы .....
показати весь коментар
22.07.2022 19:16 Відповісти
А ось аналітики з ISW вважають, що інтерес рашки до Одеси не пропав, і ще будуть намагання захвату у 2023 (не дай Боже).
показати весь коментар
22.07.2022 20:25 Відповісти
как только нарожают соберут, подвезут - так и начнут. Хйло уже международные отношения морское право и т.д. и т.п. обтерся и выбросил, "мировое сообщество" сказало, окей, не проблема, новое напишем, главное давай чего-то по-дешевке, можно и краденное, не вопрос.
показати весь коментар
22.07.2022 21:58 Відповісти
https://www.facebook.com/johnsmith4enko Джон Смит 42 мин. ·
Доповнення і уточнення до попереднього посту.
Отже, виклали підписане в Туреччині.
1. В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".
"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".
Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.
2. Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас.
3. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять.
4. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також.
5. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобовʼязання не обстрілювати портові споруди. 👍
6. Нашим кораблям, літакам, БПЛА заборонено наближатися до нашого ж коридору без дозволу орків в СКЦ (пункт Е)
7. Всупереч сказаному мною в попередньому пості строк Договору - 120 днів з автоматичним продовженням.
показати весь коментар
22.07.2022 20:16 Відповісти
Вообще какие секреты от своего народа?Оркам-то всё известно!Или Народ не свой?И почему международное соглашение подписывает хрен знает кто?
показати весь коментар
22.07.2022 20:36 Відповісти
наєм?- #опе слова не давали
показати весь коментар
22.07.2022 20:39 Відповісти
Мінфін США дозволив інвесторам отримати виплати за російським суверенним боргом... https://www.golosameriki.com/a/us-treasury-gives-green-light-to-russian-default-insurance-payouts/6669957.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr.it
показати весь коментар
22.07.2022 20:39 Відповісти
Як це ніяких поступо , а запчастини, а ліки, а зерно і головне добрива.Для чого постачати газ в Європу, той самий газ перегнати в добрива без проблем вивезти і продати. (Ніяких поступок???)
показати весь коментар
22.07.2022 21:15 Відповісти
 
 