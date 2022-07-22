Угода щодо зерна не передбачає жодного послаблення санкцій проти РФ і не впливає на дії ЗСУ: ніякого перемир'я, - Найєм
У Стамбулі підписані домовленості щодо розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення зерна та продуктів харчування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
"Це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної. Окрім цього, це майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних сил України.
І ні, це не акт доброї волі росіян. Це вимушена поступка окупантів, які не змогли утримати Зміїний і змушені відступити перед загрозою світового голоду.
ЩО ВАЖЛИВО
Підписаний текст домовленостей буде оприлюднений у повному обсязі. Ніяких інших закритих додатків, протоколів, документів та папірців на коліні не існує.
При цьому жодного підпису української сторони поруч з підписом окупантів не стоїть. Документ підписаний представниками Туреччини, ООН та України. З нашого боку підпис поставив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Розблокування портів не передбачає жодного послаблення санкцій по відношенню до росії. Це важливо, оскільки такі намагання та пропозиції неодноразово лунали.
Так само, досягнуті домовленості щодо розблокування портів ніяким чином не впливають на дії наших Збройних сил на фронті. Ніяких поступок, перемирʼя тощо. Ворог має покинути наші землі та заплатити за усі свої злочини.
Контроль за портами Одеса, Чорноморськ і Южний повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається", - розповів Найєм.
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з певного часу я знаю лише одну Людину на призвище Найєм - Масі Найєм
мустафьонку слід змінити призвище, щоб не ганьбити батька та брата
"Около 2000 оккупантов попали в "котел" на Херсонщине - Хайдер
В Высокополье Херсонской области двум тысячам путинских **** были отрезаны все пути для отступления."
https://www.dialog.ua/war/255764_1658490821
Чекаємо офіційного підтвердження.
є лише один Найєм - Масі !
рашка все толкует по своему, даже однозначные и категоричные условия договора в понимании рашки имеют двойной смысл... и лазейку для какой-нибудь раша-мерзости...
не верьте ни одной раша-твари, чтоб она там не наподписывала...
ОПРИЛЮДНІТЬ ДОКУМЕНТ!
На самом деле Майи Санду достаточно лишь сказать: Владимир Александрович, нам срочно нужна операция по устранению вредителей - глистов. И, поверьте, эта операция реально будет проведена в течение 48-72 часов с гарантией качества. Продолжаю верить в том, что Майа не страус.
Добре якщо усе так як обіцяють.
І при чому тут острів Зміїний?
Якщо захочуть ординці - то потоплять ракетою любе судно.
С тем же успехом он мог написать, что это из-за отбитой атаки на другом конце фронта
А що скаже Арєстовічь з Лєщєнком ?
Как говорится - а до чого тут Змеиный ?
И второе, надо бы определиться - это либо акт доброй воли, либо им насрать на мировой голод.
Это что-то типо - ракеты у них закончились, но ******** каждый день всё больше и больше
Потому да, русские, в последнее время, абы что не подмахивают, а потому и выходит, что желаемое нагнули русских, очень скоро окажется мы были вынуждены
А вообще, как там оказался Мустафа, и в Министерстве и в Турции ?Ну что ни п ереговорщик, и тот не украинец. Не уважает управдом украинцев, не уважает.... А зря ? Как говоря от тюрмы и суммы .....
нарожаютсоберут, подвезут - так и начнут. Хйло уже международные отношения морское право и т.д. и т.п. обтерся и выбросил, "мировое сообщество" сказало, окей, не проблема, новое напишем, главное давай чего-то по-дешевке, можно и краденное, не вопрос.
Доповнення і уточнення до попереднього посту.
Отже, виклали підписане в Туреччині.
1. В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".
"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".
Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.
2. Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас.
3. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять.
4. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також.
5. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобовʼязання не обстрілювати портові споруди. 👍
6. Нашим кораблям, літакам, БПЛА заборонено наближатися до нашого ж коридору без дозволу орків в СКЦ (пункт Е)
7. Всупереч сказаному мною в попередньому пості строк Договору - 120 днів з автоматичним продовженням.